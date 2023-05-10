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“Скріплені кров’ю”: У Києві презентували фільм і книжку про спільну боротьбу українців і грузинів за свободу

МО LRT.lt
Максим Омельченко, LRT.lt 2023.05.10 13:59
У Києві презентували фільм і книжку про спільну боротьбу українців і грузинів за свободу
У Києві презентували фільм і книжку про спільну боротьбу українців і грузинів за свободу / фото: Настя Сніжна (Київ)

Зйомки документальної стрічки відбувалися в Грузії, Бельгії та на лінії фронту російсько-української війни. На презентації у Києві був присутній головний герой фільму – Заза Нануашвілі – засновник грузинського добровольчого підрозділу, що воює за Україну.

9 травня в Києві, у пресцентрі “Укрінформу” відбулася презентація документального фільму “Скріплені кров’ю” та однойменної книги, що розповідають про історію українсько-грузинських взаємин, зокрема – про участь грузинських добровольців у Війні за незалежність України. У заході взяли участь автори: тележурналіст, автор фільму та співавтор книги Олег Манчура, історик, співавтор книги Олександр Кучерук, історик і журналіст, редактор книги Ростислав Мартинюк та інші. Презентацію було приурочено до 105-ї річниці проголошення Української та Грузинської держав у 1918 році.

Журналіст Олег Манчура розповів, що стрічка та книга мають на меті, насамперед, віддати шану грузинським добровольцям, зокрема – тим, хто віддав життя за Україну, а таких героїв наразі вже понад 40. Загалом у лавах Сил оборони України воює понад 2,5 тисяч грузинів. Автори фільму побували на фронті у Запорізькій області – у розташуванні грузинського батальйону, зйомки також відбувалися в Грузії та Бельгії.

Олег Манчура
Олег Манчура / фото: Настя Сніжна (Київ)

“Ми можемо розглядати цей проєкт як один з двома крилами, бо, фактично, з книжки виник фільм. Книжка більш документальна, більш академічна, якщо так можна сказати. Фільм більш персональний, бо в ньому є особиста оптика. Я вперше потрапив у Грузію у 2008 році: напевно, як і більшість українців, їхав за гарною кухнею, гостинністю цього народу. Але потрапив на війну. Це була перша війна, яку я побачив. І цей епізод є в фільмі”, – розповів Олег Манчура.

На презентація також був присутній Заза Нануашвілі – засновник грузинського національного батальйону у складі Інтернаціонального легіону Оборони України. Він – головний герой стрічки, через чию персональну історію розповідається історія грузинського добровольчого руху. Нануашвілі боронить Україну з 2014 року пліч-о-пліч із власним сином Вано. Спочатку колишній офіцер спецпризначення МВС Грузії керував невеликим добровольчим підрозділом, що розрісся у велику військову формацію.

“Спочатку мені довелося воювати разом з українцями – “западенцями”. Потім познайомився з грузинами. Адаптувався. Приєдналися старі друзі – однодумці з такими самими, як у мене, принципами, метою. Зараз у мене великий підрозділ, де воюють не лише грузини та українці, а й британці, американці, чилійці, перуанці, південноафриканці, поляки. Всі є окрім “русскіх”. “Хороші русскіє” – тільки в мішках”, – каже Заза Нануашвілі.

Заза Нануашвілі
Заза Нануашвілі / фото: Настя Сніжна (Київ)

Доброволець наголосив, що такі фільми багато значать для воїнів, які перебувають на передовій. Сам Нануашвілі приїхав до Києва лише на кілька днів, щоб побачитися з родиною. За його словами – думками він зі своїми хлопцями на фронті.

“Незважаючи на тривалу мілітарну співпрацю українців і грузинів, “Скріплені кров'ю” – це не тільки в військовому сенсі, – наголосив Олег Манчура. – “Скріплені кров'ю” – це Заза Нануашвілі та Олена Нануашвілі, українка. Це поєднання українських і грузинських родин. Я не маю статистики, але мені здається, що саме між нашими двома народами зараз найбільше змішаних сімей”.

Співпраця між українцями та грузинами буде особливо важливою після розпаду Росії. Не в останню чергу завдяки природній близькості між двома націями вони зможуть діяти спільно, щоб забезпечити контроль над регіоном Північного Причорномор’я, – зазначив під час презентації фільму політолог-міжнародник Дмитро Левусь, автор щоденної програми “Воєнний щоденник” на Радіо EXTRA FM (Каунас), у якій з перших днів повномасштабної війни розповідає про найважливіші події в Україні та світі. На думку експерта, Балто-Чорноморська геополітична вісь на півдні має бути продовжена до Кавказу.

“Ми дивимось у той час, коли Північне Причорномор’я виглядатиме по-іншому, воно буде грузинське та українське. Це створює геть інший погляд на світ. Це довершення цієї архітектури безпеки та архітектури нормального життя та демократії: ланцюг від Грузії до України, і далі до Балтії. Ми багато говоримо про Міжмор’я, але це незавершена конструкція без Грузії”, – наголосив Дмитро Левусь.

Дмитро Левусь
Дмитро Левусь / фото: Настя Сніжна (Київ)

Два епізоди фільму “Скріплені кров’ю” найближчим часом будуть продемонстровані в ефірі загальнонаціональних українських телеканалів. У планах творців – також презентувати стрічку в Брюсселі, столиці Європейського Союзу.

У Києві презентували фільм і книжку про спільну боротьбу українців і грузинів за свободу
Олег Манчура
Заза Нануашвілі
Дмитро Левусь
# Україна# Росія# Грузія
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