Факти ЛРТ. Україна. Головний російський імперський міф: Як Україна прощається з 9 травня та страхом перед Кремлем

8-го і 9-го травня світ відзначив Дні пам’яті та примирення, пов’язані з річницею закінчення Другої світової війни у Європі. Ці дати вже не можуть сприйматися так, як раніше: другий рік поспіль на наших очах розгортається найбільша за масштабом після 1945-го року війна на Європейському континенті, яку розв’язала Росія. Для Кремля 9 травня – сакральна дата. Торік світ із завмиранням чекав військового параду у Москві, виступу кремлівського диктатора, під час якого, як віщували експерти, могли пролунати нові погрози, включно з ядерними, на адресу України та країн Заходу; могли бути озвучені рішення, що призвели б до чергової ескалації війни. Цьогоріч настрої були іншими: скоріше у Москві на 9 травня чекали з острахом, пам’ятаючи про нещодавній удар безпілотниками по Кремлю.

Червоний мак замість георгіївської стрічки: українці відмовляються від радянського культу “победы”

Лише для 13% українців День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – це одне з найважливіших свят у році. Такі результати показало опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології у лютому цього року – у річницю повномасштабної військової агресії Росії проти України. Ще у 2010 році, за даними того ж КМІС, настрої суспільства були кардинально іншими: для більшості – 58% – 9 травня було тим самим “святом зі сльозами на очах”, про яке співалося у відомій радянській пісні. Сам формат святкування в ті роки майже не відрізнявся від російського, хіба що масштабами: червоні прапори СРСР використовувалися поруч із державними синьо-жовтими прапорами, обов’язковою складовою були помпезні військові паради, покладання квітів до пам’ятників із серпами та молотами, радянськими зірками.

День пам'яті і примирення / фото: Урядовий контактний центр

9 травня 2004 року свідком такого святкування у Києві був литовський фотохудожник Юозас Валюшайтіс. Литовець тоді вперше приїхав в Україну та був шокований побаченим, адже у його країні, що також колись була окупована СРСР, ставлення до так званого Дня перемоги було переосмислене набагато раніше.

“Я приїхав до Києва 8 травня, але 9-го вийшов на зйомку. І дивлюся: “100-тисячна армія” ветеранів – з грамофонами, кричать радянські лозунги. Я подумав: невже ще може бути у світі держава, у якій таке відбувається?”, – згадує Юозас Валюшайтіс.

"День Перемоги" у Чернігові 2011-го року. Підлітки з портретами Сталіна / фото: Олег Головатенко (з особистого архіву)

У Литві 8 травня не має статусу офіційного свята, у сусідніх Польщі та Латвії відзначають, відповідно, День поразки нацизму і День пам'яті жертв Другої світової війни. 9 травня литовці, як і інші європейці, святкують День Європи. Закінчення Другої світової війни у Європі в Литві не вважають святковою подією, адже країна залишилась під окупацією – просто нацистський тоталітарний режим змінився комуністичним тоталітарним режимом.

“Це не є свято. Це відбулося десь у Берліні, десь там. А в Литві почалася нова окупація, яка тривала ще 50 років”, – наголошує фотохудожник Юозас Валюшайтіс.

Литовець не міг збагнути, чому українці, які також залишалися під радянською окупацією до початку 1990-х років, через 13 років життя у незалежній країні сприймали ці історичні факти інакше. Водночас, фотохудожник, що був свідком двох українських Революцій – Помаранчевої та Революції гідності, – зазначає: був вражений тим, наскільки змінилося українське суспільство за лічені місяці – між травнем і жовтнем 2004-го року.

"День Перемоги" у Чернігові 2013-го року. Підлітки з портретами Сталіна / фото: Олег Головатенко (з особистого архіву)

“У жовтні (2004 року, – авт.) після отруєння Віктора Ющенка все почало відбуватися дуже швидко і було таке звільнення духу. Був перший мітинг на Подолі, де зібралося 6 тисяч студентів з усієї України. Я записав тоді перші промови Віктора Ющенка, відзняв молодих людей, у яких просто горіли очі. Ось це майбутнє України!”, – згадує Юозас.

Зміна поколінь – це природний процес, завдяки якому в Україні стає все менше людей, які сповідують радянську ідеологію. Але не менш важливою є політика пам’яті, яку впроваджує держава, – переконаний український історик, депутат Верховної Ради України Володимир В’ятрович. Він був першим головою Українського інституту національної пам’яті після перемоги Революції гідності. Починаючи з 2014 року, під його керівництвом розроблялися нові підходи до вшанування пам’яті про Другу світову війну, які мали замінити радянський культ “великой победы”.

"День Перемоги" у Чернігові 2011-го року. Прапор СССР замість "Прапора Перемоги" на приміщенні Управління аграрної політики Чернігівської облдержадміністрації / фото: Олег Головатенко (з особистого архіву)

“В Україні держава з 2014 року взяла курс на десовєтизацію, декомунізацію, зокрема – свят, пов’язаних із Другою світовою війною. Як альтернативу до 9 травня запровадили 8 травня як День пам’яті і примирення. Поступово впроваджувалася нова традиція з новими символами, такими як червоний мак замість георгіївської стрічки, нові європейські підходи”, – розповідає Володимир В’ятрович.

Він додає, що зміни у свідомості українців щодо пам’яті про Другу світову війну були невідворотними, але агресія Росії пришвидшила ці процеси.

"День Перемоги" у Чернігові 2011-го року. "Знамя Победы" на вході до Чернігівської облдержадміністрації / фото: Олег Головатенко (з особистого архіву)

“Повномасштабне вторгнення російське в повній мірі дискредитувало російські тези про Другу світову війну як “Велику вітчизняну”, про 9 травня як “дєнь побєди”, про росіян як братній народ. Стало зрозуміло, що Росія використовує все, що поєднує українців і росіян для того, щоб послаблювати Україну, щоб нищити українців. Очевидно, що в цій війні величезну роль відіграють совєцькі міфи, якими обробляють теперішніх російських солдатів, які вбивають українців”.

Основоположний імперський міф Кремля

Пам’ять про страшну війну Кремль давно перетворив на ідеологічну зброю. Цікава закономірність: чим більш явно путінський режим скочувався в авторитаризм, мілітаризм і шовінізм, тим більш масштабними та помпезними ставали святкування 9 травня. А також – більш шизофренічними: діти, переодягнені у гімнастьорки, у візочках у вигляді танків, написи на автомобілях “На Берлин!” и “Можем повторить!”, – все це атрибути явища, яке найкраще описує термін “побєдобєсіє”. Історики пояснюють цей феномен роботою пропаганди.

“Тоталітарна пропаганда сучасної Російської Федерації наклалася на пропаганду совєцьку, відтак, якщо в Україні відбувалися поступові десовєтизація та декомунізація, зокрема, в підході до історії Другої світової війни, то в Росії навпаки – сучасна російська пропаганда всі новітні засоби поширення інформації кинула на те, щоб цей міф зміцнити, розвинути, заразити ним нові покоління”, – зазначає Володимир В’ятрович.

Історик наголошує, що ідеологічний міф про “великую победу” дуже зручний для путінського режиму, тому Кремль і витрачає колосальні ресурси на те, щоб втримати його у свідомості свого народу та, за можливості, експортувати в інші країни.

Маніфестація проросійських і комуністичних сил у Чернігові (Україна) в травні 2012-го року / фото: Олег Головатенко (з особистого архіву)

“Друга світова війна, яка представляється як “Велика Вітчизняна війна”, стала таким собі основоположним імперським міфом сучасної Росії. Це міф про непереможну російську армію, яка сама без жодних союзників перемогла нацизм, а отже її всі мають боятися, бо ця армія “может повторить”. Це міф про те, що оскільки Росія нібито була єдиним послідовним борцем проти фашизму і нацизму, то вона має право визначати, хто є фашистом і нацистом у сучасному світі, щоб їх знищувати. Це міф про те, що раз Росія перемогла фашизм і нацизм, то вона сама не може скоювати жодних злочинів”, – розповідає Володимир В’ятрович.

Рашизм = нацизм?

2 травня цього року Верховна Рада України ухвалила постанову, якою офіційно закріпила новий термін для позначення чинного російського політичного режиму – “рашизм”. За визначенням українських законодавців, рашизм – це «сутність політичного режиму Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націоналсоціалізму в сучасній версії російського фашизму». Український парламент закликав ООН, а також колег із Євросоюзу, Ради Європи, ОБСЄ, НАТО та іноземних держав, підтримати засудження ідеології, політики та практики рашизму.

Листівка Українського інституту національної пам'яті / Фото: uinp.gov.ua

Невипадково постанова була ухвалена за тиждень до річниці закінчення Другої світової війни, адже у ній проводяться прямі паралелі між злом, яке було знищене у 1945 році, та тим, яке відродилося у наш час. Історик Володимир В’ятрович – один із авторів документа – вбачає в ідеології сучасного російського режиму низку ознак, що споріднюють її з нацистською ідеологією. Водночас, на його думку, рашизм – це складніше явище, ніж просто “фашизм на російський лад”.

“Це така постмодерністська еклектична абсолютно ідеологія, яка в собі поєднує фашизм, нацизм з їхнім культом сили, культом вождя, культом держави, ненавистю до демократичних процедур, – з комунізмом, більшовизмом з їхньою соціальною ненавистю, спрямованою на більш успішних людей, більш заможних. Це все поєднує класичний, набагато давніший, ніж ці ідеології, такий нурт як російський імперіалізм, до якого рашизм апелює. Очевидно, що надзвичайно велику роль в рашизмі відіграє Російська православна церква”, – зазначає Володимир В’ятрович.

Історик додає, що рашизм Путіна має схожу генезу з фашизмом Муссоліні чи нацизмом Гітлера. В усіх випадках людиноненависницька ідеологія базується на реваншизмі та ресентименті.

Путінський "рашизм" / фото: Укрінформ

“Фашизм, нацизм – це було бажання відновити імперський статус чи то Італії, чи то потім Німеччини. Втрачений імперський статус. Те саме стосується зараз рашизму. Його головна суть – це те, що Росія має повернути собі “билоє вєлічіє”, а “билоє вєлічіє” – це якраз і є її російський імперський статус”, – наголошує Володимир В’ятрович.

Водночас, не всі (від українських істориків до литовських митців) погоджуються з тим, що нинішні ідеологія та практики Москви є чимось кардинально новим порівняно з тим, що відбувалося у попередні історичні періоди. Якщо торік ми спостерігали Маріуполь і Бучу, то у ХХ столітті – Голодомор, Великий терор, Катинь, ще раніше – геноцид черкесів, різанину в Батурині. Складається враження, що така антигуманність завжди була притаманна Російській державі – чи зі столицею у Москві, чи в Петербурзі, чи з царем, чи з серпом і молотом.

“Часто люблять порівнювати, казати: “Ой, вони діють як фашисти”. Ні, під час Другої світової війни, коли росіяни зайшли у Берлін, було зґвалтовано 100 тисяч жінок. Росія не змінилася ні на краплю з того часу”, – зазначає литовський фотохудожник Юозас Валюшайтіс.

День перемоги, День Європи чи День УПА – якою має бути українська пам’ять про закінчення Другої світової?

8 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив нове державне свято – День Європи, який тепер Україна відзначає разом з країнами ЄС – 9-го травня. У своєму зверненні голова держави пояснив, що таким чином хочуть вшанувати єдність з Європою, яка колись допомогла здолати нацизм, а нині – підтримує Україну в боротьбі з рашизмом.

“Це буде День Європи, яка підтримує українців усі дев’ять років російської агресії та вже 439 днів повномасштабного вторгнення. Це буде День Європи, яка допомагає нам боротися на всіх напрямах. Це буде День Європи – нашої союзниці. Це буде День Європи – нашої, частиною якої Україна завжди була, є і буде”, – заявив український президент.

9 травня: День Європи в Україні / фото: АрміяInform

Він також вніс до парламенту законопроєкт про встановлення 8-го травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Раніше, починаючи з 2015-го року, в цей день Україна відзначала День пам’яті та примирення. Колишній голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що зміни – на часі. У квітні торік він і сам разом з групою депутатів виступав з аналогічною ініціативою, проте тоді вона не потрапила на розгляд парламенту.

“Абсолютно назріла можливість вже остаточно відмовитися від 9 травня. Оця концепція, яку в тому числі і я пропонував, про паралельне відзначення 8-го і 9-го травня, – очевидно, що вона мала завдання такого перехідного періоду. Зараз є всі можливості, щоб 9-го травня Україна разом з усією Європою відзначала День Європи, а не День перемоги разом з Росією. А 8-го травня згадувала про завершення війни у Європі, про всіх українців, які стали її жертвами. 9 травня – це перший день миру у повоєнній Європі. В цьому є глибокий символізм і мені здається, що нам конче треба це питання синхронізувати з Європою”, – зазначив Володимир В’ятрович.

Історик вважає, що пам’ять про події Другої світової війни зараз не втрачає актуальності, попри те, що Україна нині веде війну за своє виживання – у якомусь сенсі справжню “Велику Вітчизняну”. Уроки 1939 – 1945 років також важливі, а сучасні події дають змогу їх переосмислити.

“Ми маємо пам’ятати про Другу світову війну як приклад того, якою може бути доля бездержавного народу. Коли мільйони українців воювали в чужих арміях, за чужі інтереси і, в тому числі, вбивали один одного", – наголошує Володимир В’ятрович. - 8-го травня варто говорити про внесок українців, які воювали в різних формуваннях, у перемогу над нацизмом. Так, нацизм був лише одним із двох найбільших зол у 20 столітті, другим був комунізм. Комунізм перемогли у 1991 році, але і перемога над нацизмом у 1945 році була важливою для всього світу. Внесок українців у цю перемогу – які воювали і в Червоній армії, і в Українській повстанській армії, і британській, французькій, канадській, американській арміях – він теж значний, і я переконаний, що ми теж маємо про це розповідати і собі, і світові”.

На думку Юозаса Валюшайтіса, Україні варто більше наголошувати на історії Української повстанської армії, яка боролась за незалежність своєї держави під час та після закінчення Другої світової війни, хоч через її лави і пройшло значно менше українців, ніж через лави Червоної армії. Схожі тенденції – у багатьох постсоціалістичних країнах.

Українська Повстанська Армія / фото: uinp.gov.ua

Наприклад, у Польщі більш популярним, аніж 8 травня, є свято 1-го березня – Національний день пам’яті “Солдатів поза законом”. Таким терміном називають національні формування, які у післявоєнні роки чинили спротив соціалістичній Польській Республіці – союзниці Сталіна. Схожа історія була і у Литві, де діяв рух опору радянській окупації, – ті, кого неофіційно називали “лісовими братами”. Інша важлива сторінка з минулого – Червневе повстання у 1941 році та встановлення Тимчасового уряду, що передувало окупації Литви німцями.

“Тимчасовий уряд проголосив незалежну Литву, передрукували російські поштові марки – “Литва, 1941 рік, 23 червня”. Це було таке повернення гідності до нації, – зазначає Юозас Валюшайтіс. – Я думаю, що вам в Україні більше треба звертати увагу не на перемогу над нацизмом, а зосередитися на повстаннях. Бо вас не звільнили, а продовжилася окупація після 8 травня”.

Путін вже не страшний: 9 травня торік і цього року

Напередодні минулорічного 9 травня експерти змагалися у прогнозах, намагаючись передбачити дії Путіна у день, що має сакральне значення для російського імперського міфу. Очікувалося, що російський диктатор міг оголосити загальну мобілізацію, або ж “офіційну” війну проти України замість так званої “спецоперації” – просто під час виступу на військовому параді на Червоній площі. Підігрівали очікування і самі росіяни, піднявши за кілька днів до 9 травня у небо над Москвою “літак судного дня” Іл-80. Мери деяких українських міст навіть закликали людей виїжджати за межі населених пунктів, передбачаючи нові російські масовані обстріли та інші провокації.

Урочистості з нагоди "Дня Перемоги" у Москві / скріншот телетрансляції

Особливість цьогорічного 9 травня – це те, що неприємнощів у цей день більше очікували росіяни, ніж українці, яких за 14 місяців повномасштабної війни важко чимось здивувати або злякати. У понад двадцяти містах Росії скасували паради до Дня перемоги, участь самого Путіна у параді в Москві до останнього була під питанням, а вже під час урочистостей головною інтригою було те, чи не прилетить на Червону площу український дрон.

“Минулого року 9-го травня чекали чогось жахливого і надзвичайного, і цього року чекали чогось жахливого і надзвичайного. Але є нюанс: минулого року чогось жахливого і надзвичайного чекали ми тут в Україні, а зараз, очевидно, чогось жахливого і надзвичайного чекали в Росії”, – жартує Володимир В’ятрович.

“Вони вже розуміють, що прийшов кінець. У мене враження, що Росія в глибокій розгубленості. Вони роблять ходи дуже поспішні. Коли людина, держава, уряд мають впевненість у собі, то вони роблять продумані кроки. А зараз забагато паніки у кожному кроці”, – додає Юозас Валюшайтіс.

Росія має достатньо ракет, авіабомб і снарядів, щоб і далі вбивати українців, проте Кремль остаточно втрачає ідеологічний вплив на країну, яка навіть після розпаду СРСР тривалий час не мала власного осмислення своєї ж історії (принаймні, закріпленого на державному рівні). Зокрема, такої важливої сторінки – як історія Другої світової війни. Нині і Українська держава, і суспільство виходять з полону чужих ідеологічних штампів. Так само і в очах світу Москва поступово втрачає свою легітимність як так звана “країна-переможниця” над Гітлером після того, як розв’язала війну в Європі та скоїла численні злочини проти людяності. Намагання показати зворотне за допомогою парадів і фальшивих заяв про “боротьбу з нацизмом” з кожним роком виглядають дедалі більш маргінально та безпорадно.

Статті з циклу «Факти ЛРТ. Украïна» публікуються в рамках міжнародної програми MediaFit, що фінансується Європейським Союзом, для підвищення інформаційної стійкості регіонів України. Вміст матеріалу є виключною відповідальністю ЛРТ та авторів і не обов'язково відображає думку Європейського Союзу.