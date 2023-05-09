Прем'єр і президент Литви закликали ЄС передбачити додаткову допомогу Україні під час перегляду бюджету

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте в понеділок закликала Європейський Союз (ЄС) передбачити додаткову допомогу Україні під час перегляду багаторічного бюджету співтовариства.

Таку позицію вона висловила на зустрічі з Йоганнесом Ханом, членом Європейської Комісії, відповідальним за бюджет і управління, який перебуває з візитом у Литві.

"На зустрічі з членом Єврокомісії Ханом глава уряду зазначила, що в процесі перегляду багаторічної фінансової програми Литва підтримає додаткову допомогу Україні та пом'якшення пов'язаних із війною викликів у країнах-членах ЄС", - йдеться у повідомленні уряду.

ЄС планує витрати на багаторічну перспективу, наразі діє бюджет на 2021-2027 роки.

Єврокомісія обіцяє представити пропозиції щодо перегляду цього бюджету в другому кварталі цього року.

За словами прем'єрки, у міру продовження війни з Росією подальша фінансова та гуманітарна підтримка ЄС для України значною мірою залежатиме від здатності цієї країни чинити опір. За її словами, лідерство ЄС також дуже важливе для ефективного процесу відновлення України, до якого Литва вже залучена на двосторонній основі.

Говорячи про майбутній перегляд, прем'єр-міністр наголосила на важливості інвестицій у проєкти військової мобільності та зв'язку, зазначивши їхнє значення не тільки для регіону, а й для безпеки ЄС загалом, йдеться у повідомленні.

Солідарність Європейського Союзу є важливою у забезпеченні фінансової підтримки України, і ця підтримка має бути збільшена, заявив президент Литви Гітанас Науседа напередодні у понеділок, додавши, що фінансування інших сфер, пов'язаних з безпекою ЄС, також має бути збільшене.

Гитанас Науседа / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

У понеділок президент також зустрівся з єврокомісаром з питань бюджету та адміністрування Йоганнесом Ханом, який перебував у Литві з візитом, і обговорив ці питання.

"З огляду на продовження агресії Росії та нагальну потребу у відновленні критично важливої інфраструктури України, ми повинні забезпечити безперервну і зростаючу фінансову та гуманітарну підтримку України з боку ЄС", - йдеться у заяві Науседи, поширеній прес-службою президента.

Президент Литви та єврокомісар також обговорили фінансування пріоритетів ЄС на 2021-2027 роки та середньостроковий перегляд Багаторічної фінансової програми. Президент Литви вважає, що основна увага має бути зосереджена на забезпеченні сталого розвитку ЄС та фінансуванні тих сфер, які потребують першочергової уваги.

За словами президента, також важливо збільшити фінансування у сферах, пов'язаних з безпекою європейців та війною Росії проти України, таких як військова мобільність, захист кордонів та проблема українських військових біженців.

На зустрічі також обговорювали ініціативу Фонду соціального клімату ЄС та інші актуальні питання.