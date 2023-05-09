Naujienų srautas

Уламок збитої російської ракети
Новини 35 хв. тому

За ніч над Києвом сили ППО збили близько 15 російських ракет

"9 травня". Ілюстративне фото
Новини 50 хв. тому

У Вільнюсі поліція зняла з мосту червоний прапор з написом, що прославляє Росію

Призовники
Новини 15 год. тому

Рада національної оборони Литви схвалила пропозицію про створення дивізії у Збройних силах

Українсько-литовська театральні ініціатива. Зовнішня реклама на вулицях Києва
Новини 17 год. тому

Національні театри України і Литви оголошують про першу Міжнародну творчу резиденцію для молодих режисерів

Вісвальдас Матійошайтіс
Новини 19 год. тому

Мер Каунаса Вісвальдас Матійошайтіс про свій бізнес в РФ і Україну

Андрюс Кубілюс
Новини 21 год. тому

Українська армія перевищує всі стандарти НАТО, – депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс

Бородянка
Новини 22 год. тому

Литва відновить зруйнований війною ліцей у Бородянці

Скульптура Раманаускаса-Ванагаса (асоціативне фото)
Новини 23 год. тому

У Меркіне осквернили пам'ятник партизанському командиру Раманаускасу-Ванагасу

Влучання російської ракети Х-22 в Одеській області
Новини 1 д. тому

Нічна атака РФ: постраждалі в Києві, руйнування на Одещині

Regitra
Новини 2 д. тому

Україна та Литва запроваджують спрощений обмін водійських посвідчень

Фрагмент картини художниці з України Ірини Роговець
Новини 3 д. тому

Українська художниця провела у Вільнюсі виставку про сексуальне насильство під час війни

"Від Дюрера до Рембрандта": Виставка шедеврів західноєвропейської графіки з колекції музею Ханенків у Вільнюсі
Новини 3 д. тому

"Від Дюрера до Рембрандта": Виставка шедеврів західноєвропейської графіки з колекції музею Ханенків відкриває свої двері у Вільнюсі

Пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ
Новини 3 д. тому

Польські перевізники блокують пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин. Протест триватиме до червня

СБУ запобігла контрабанді до Євросоюзу психотропів, які були приховані в кондитерських виробах
Новини 3 д. тому

СБУ запобігла контрабанді до Євросоюзу психотропів, які були приховані в кондитерських виробах

Війна РФ проти України
Новини 3 д. тому

Розвідка США: зараз Путін зосередиться на посиленні контролю над окупованими територіями України

Концерт Олексія Ботвінова і оркестру NIKO в Національній філармонії
Новини 4 д. тому

У вільнюській Ратуші литовський оркестр NIKO виступить з українським піаністом

Новини2023.05.09 08:34

У Вільнюсі поліція зняла з мосту червоний прапор з написом, що прославляє Росію

B
BNS 2023.05.09 08:34
"9 травня". Ілюстративне фото
"9 травня". Ілюстративне фото / AP nuotr.

У вівторок вранці поліція Вільнюса зняла з мосту червоний прапор з вихвалянням Росії.

Лорета Кайрієне, прес-секретар поліції Вільнюського округу, повідомила BNS, що о 5:09 ранку надійшло повідомлення про те, що на пішохідному мосту над проїжджою частиною вивісили червоний прапор під час руху з боку Саванорійського кільця в напрямку Гарюнай.

Про це поліцейським повідомив проїжджаючий повз автомобіліст.

Поліція виїхала на місце події на вулицю Осло і виявила, що на мосту висить червоний прапор.

"Коли вони його зняли, то побачили, що на ньому написано "Слава Росії", - розповіла Лорета Кайрієне в інтерв'ю BNS.

Прапор був вилучений співробітниками поліції і доставлений до чергової частини відділення поліції.

Крім того, о 0.45 ночі надійшло анонімне повідомлення про публічну демонстрацію нарукавної пов'язки з символами війни Росії проти України. Матеріал був направлений до 2-го комісаріату поліції міста Вільнюс для з'ясування, оскільки в первинному повідомленні не було вказано, де саме демонструвалася заборонена символіка.

У вівторок, 9 травня, Росія відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна і Литва в цей день офіційно відзначають День Європи.

# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Уламок збитої російської ракети
35 хв. тому

За ніч над Києвом сили ППО збили близько 15 російських ракет

Призовники
15 год. тому

Рада національної оборони Литви схвалила пропозицію про створення дивізії у Збройних силах

Українсько-литовська театральні ініціатива. Зовнішня реклама на вулицях Києва
8
17 год. тому

Національні театри України і Литви оголошують про першу Міжнародну творчу резиденцію для молодих режисерів

8
Вісвальдас Матійошайтіс
19 год. тому

Мер Каунаса Вісвальдас Матійошайтіс про свій бізнес в РФ і Україну

Андрюс Кубілюс
21 год. тому

Українська армія перевищує всі стандарти НАТО, – депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс

Бородянка
22 год. тому

Литва відновить зруйнований війною ліцей у Бородянці

Скульптура Раманаускаса-Ванагаса (асоціативне фото)
23 год. тому

У Меркіне осквернили пам'ятник партизанському командиру Раманаускасу-Ванагасу

Влучання російської ракети Х-22 в Одеській області
1 д. тому

Нічна атака РФ: постраждалі в Києві, руйнування на Одещині

Regitra
2 д. тому

Україна та Литва запроваджують спрощений обмін водійських посвідчень

Фрагмент картини художниці з України Ірини Роговець
3 д. тому

Українська художниця провела у Вільнюсі виставку про сексуальне насильство під час війни

Вісвальдас Матійошайтіс
2023.05.08 13:53

Мер Каунаса Вісвальдас Матійошайтіс про свій бізнес в РФ і Україну

Скульптура Раманаускаса-Ванагаса (асоціативне фото)
2023.05.08 09:46

У Меркіне осквернили пам'ятник партизанському командиру Раманаускасу-Ванагасу

Андрюс Кубілюс
2023.05.08 11:59

Українська армія перевищує всі стандарти НАТО, – депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс

Призовники
2023.05.08 17:48

Рада національної оборони Литви схвалила пропозицію про створення дивізії у Збройних силах

Українсько-литовська театральні ініціатива. Зовнішня реклама на вулицях Києва
8
2023.05.08 16:02

Національні театри України і Литви оголошують про першу Міжнародну творчу резиденцію для молодих режисерів

8
Бородянка
2023.05.08 10:45

Литва відновить зруйнований війною ліцей у Бородянці

Уламок збитої російської ракети
2023.05.09 08:49

За ніч над Києвом сили ППО збили близько 15 російських ракет