У Вільнюсі поліція зняла з мосту червоний прапор з написом, що прославляє Росію

У вівторок вранці поліція Вільнюса зняла з мосту червоний прапор з вихвалянням Росії.

Лорета Кайрієне, прес-секретар поліції Вільнюського округу, повідомила BNS, що о 5:09 ранку надійшло повідомлення про те, що на пішохідному мосту над проїжджою частиною вивісили червоний прапор під час руху з боку Саванорійського кільця в напрямку Гарюнай.

Про це поліцейським повідомив проїжджаючий повз автомобіліст.

Поліція виїхала на місце події на вулицю Осло і виявила, що на мосту висить червоний прапор.

"Коли вони його зняли, то побачили, що на ньому написано "Слава Росії", - розповіла Лорета Кайрієне в інтерв'ю BNS.

Прапор був вилучений співробітниками поліції і доставлений до чергової частини відділення поліції.

Крім того, о 0.45 ночі надійшло анонімне повідомлення про публічну демонстрацію нарукавної пов'язки з символами війни Росії проти України. Матеріал був направлений до 2-го комісаріату поліції міста Вільнюс для з'ясування, оскільки в первинному повідомленні не було вказано, де саме демонструвалася заборонена символіка.

У вівторок, 9 травня, Росія відзначає День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна і Литва в цей день офіційно відзначають День Європи.