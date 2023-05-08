Мер Каунаса Вісвальдас Матійошайтіс про свій бізнес в РФ і Україну

"Як мені важко", - співала група "Кейстуоляй", і мер Каунаса Вісвальдас Матійошайтіс вже більше року повторює слова їхньої пісні, коли його запитують про вихід "Vičiūnai Group" з Росії.

Весь цей час його виправдання охоче слухали не тільки жителі Каунаса, які обрали його мером на третій термін, а й президент Гітанас Науседа. Ще кілька місяців тому він вважав, що Матійошайтіс залишився в терористичній Росії не з власної волі, і шкодував, що вихід з ринку країни-агресора буде страшенно дорого коштувати меру.

У п'ятницю з'ясувалося, що працювати в Росії під час війни для бізнесу мера Каунаса було не тільки менш складно, ніж вийти з цього ринку, але й набагато легше, ніж до лютого минулого року. Журналіст Шарунас Черняускас повідомив, що минулого року група компаній Vičiūnai Group отримала в Росії прибуток у розмірі майже 25 мільйонів євро. Це майже втричі більше, ніж до війни.

Мер Каунаса, звісно, не говорить про такий кривавий успіх. Його син, Шарунас Матійошайтіс, депутат Каунаської міської ради і керівник Vičiūnai Group, який щойно вихвалявся, яким гріхом було б віддати Росії прекрасно функціонуюче підприємство, тепер цинічно посилає журналістів дзвонити консерваторам з питань його бізнесу.

Родина вже не пам'ятає про обіцянки виїхати з Росії. Як і про те, що продукція Vičiūnai Group досі продається в окупованих містах Криму та Донбасу. І тут Vičiūnai знову не бачить своєї відповідальності і звинувачує дистриб'юторів.

Тільки на запитання, кому належить Крим, Вісвальдас Матійошайтіс не може знайти нікого, кого можна було б назвати. "Не мені, - відповідає він, - я не знаю". Поки вони не знають, Росія дозволяє їм добре заробляти. Вона не шукає бактерії в крабовому сирі і не експропріює бізнес для власних потреб.

У Литві Матійошайтису теж не оголосили бойкот. Вибори мера виграні, опозиції немає, а полиці супермаркетів завалені його оселедцями. Навіть президент Науседа запрошує мера Каунаса на вишукану вечерю та сімейні фото без жодних питань. Глава держави не питає про бізнес у Росії. Він не псує святкування сумними розмовами про дрібні крадіжки муніципальних політиків.

Здається, мера Каунаса і в цьому важко перевершити. Щойно він хвалився золотими розетками і кранами в туалетах маєтку Качюнішкеса, а тепер, вочевидь, викачує кошти муніципалітету на дрібні витрати. Чи заправив він бензином бак свого автомобіля з номером BBD, ми можемо незабаром дізнатися. Те, що він надихнувся міськими коштами на рибній виставці в Барселоні, тепер зрозуміло, і мер цього не соромиться.

"Сім'я Матійошайтіса в Каунасі діє як організована злочинна група, і я був її частиною", - каже Вілюс Шіляускас, колишній директор муніципальної адміністрації Каунаса, якого рік тому спіймали на отриманні найбільшого хабара в історії Литви, і який "маринував" у себе вдома в банках не оселедці, а чверть мільйона євро готівкою.

Правоохоронці мають почути. Початок є, як сказав сам Матійошайтіс. Перший штраф за знищення культурної спадщини вже накладений судом. Можливо, прийде час дорого заплатити за підтримку війни. Без жодного співчуття з боку президента.

Коментар для радіо LRT