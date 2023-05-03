Конституція польської Свободи

Історія – це стихія жорстокої іронії. Не за довго після того, як ідея республіканізму досягла повної зрілості в Першій польській республіці, сталося падіння і наша батьківщина зникла з карти світу

Історія – це стихія жорстокої іронії. Не за довго після того, як ідея республіканізму досягла повної зрілості в Першій польській республіці, сталося падіння і наша батьківщина зникла з карти світу

Урядовий акт від 3 травня 1791 р. був прийнятий «в момент, що повернув нас до самих себе» - як читаємо в преамбулі, що передує Конституції. У буремний час поділів перед нашими предками постало питання власної ідентичності. Відповідь, яку вони дали на це питання, не втрачає своєї актуальності вже двісті тридцять років. Навіть у 21 столітті вона окреслює, ким ми є.

Ми не є ні Сходом Заходу, ні Заходом Сходу. Польща лежить у серці Європи. Ми не знаходимося ні в уявній Східній Європі французьких філософів, ні в Середній Європі німецьких міністрів. У нас є своя ідентичність, яка розвивалася тисячу років. Про це знали автори Конституції 3 травня – наші батьки-засновники, які поєднали оригінальну політичну думку епохи Просвітництва з традиціями, що міцно вкорінилися в нашій політичній культурі вже кілька сотень років.

Демократія - це лад вільних людей. ЇЇ історія в Польщі сягає XV століття. Подібно до того, як в Англії існували Велика хартія вольностей (1215 р.) і закон Habeas Corpus (1679 р.), так у Польщі діяв принцип Neminem captivabimus (1433 р.). Ці закони надавали свободи, які на той час не були відомі ніде. Польща – не «молода демократія», а одна з найстаріших демократій сучасної Європи – старша сестра, а не дочка інших європейських демократій. Перша Річ Посполита відродила республіканські традиції, які зародилися в Стародавньому Римі.

3 травня 1791 р. Польща стала колискою конституціоналізму в континентальній Європі. Наприкінці 18 століття це був острівець свободи, оточений морем абсолютизму. Його бурхливі хвилі досягли свого апогею в тоталітаризмах ХХ століття, які зібрали кривавий урожай. І тоталітаризм, і абсолютизм завжди були чужі нашій політичній культурі.

Якщо з хрещенням Польщі ми стали нацією, то 3 травня 1791 року ми стали не. в сучасному розумінні цього слова. Прийнята цього дня Конституція – це не лише правовий акт, історичний документ, а й свідчення нашої ідентичності. Ця ідентичність опирається на три основи: право, свободу та християнство. Саме цим цінностям ми хочемо підпорядковувати наше спільне життя сьогодні та завтра.

В конституції 3 травня лежить джерело як подальшого акту незалежності, так і ідеї, з якої народилася «Солідарність». Поляк – це перш за все вільна людина. Навіть у часи, коли наші предки втратили зовнішню свободу, в глибині душі вони зберегли свободу внутрішню. Так було під поділами. Так було й пізніше, коли на нашу батьківщину впала зловісна тінь залізної завіси. Усвідомлення власної ідентичності – польської, а відтак і європейської – означало, що модель homo sovieticus залишалася чужою для переважної більшості поляків.

В історії Польщі 1791 рік був annus mirabilis, чудесний рік, який розпочав «правову революцію», можливу лише на нашій батьківщині. Революція, викликана Сеймом, а не кривавим політичним переворотом, громадянською війною чи царевбивством. Ми можемо пишатися нашою історією. Вона - не лише розповідь про далеке минуле, а й моральний обов’язок, який пов’язує нас назавжди.

Конституція 3 травня зміцнила основи держави і права і завдяки цьому водночас захищала свободу індивідуума. Вона чітко відрізняла свободу від свавілля чи анархії, символом яких стало liberum veto в останньому столітті існування Першої Речі Посполитої. Тільки сильна держава може забезпечити свободу своїх громадян. Тож немає свободи без відповідальності за власну державу.

Урядовий акт від 3 травня поділив державну владу на законодавчу, виконавчу та судову. Принцип поділу влади, постульований Чарльзом Монтеск’є та Джоном Локком, автори Конституції доповнили принципом національного суверенітету, який стверджує, що «будь-яка влада людської спільноти походить з волі нації. " Влада, яка не служить нації, втрачає легітимність. Це стосується як законодавчої та виконавчої влади, так і судової. Це важливий урок, який нам дала історія.

Хоча Конституція 3 травня насправді не скасовувала кріпацтво, вона відкривала шлях до емансипації народу. Одна з її статей уже називає селян «хлопами», а не «кріпаками». При цьому вона гарантує, що кожен, «як тільки ступить на польську землю, цілком вільний використовувати своє ремесло, як і де хоче». Це був переломний момент у нашій історії. Досі нація була синонімом дворянства. Наприкінці XVIII століття польська ідентичність була переосмислена. Поляком міг стати кожен, хто любив Польщу і був готовий жити для неї, незалежно від свого соціального чи етнічного походження. Тому польський патріотизм не має нічого спільного з німецьким націоналізмом, який набув найжахливішої форми в Третьому Райху.

Конституція 3 травня також підтвердила свободу віросповідання, якою користувалися громадяни Першої польської республіки. Вже наприкінці XVI століття Польща стала оазисом релігійної свободи в Європі. Демократія така цінна, тому що це єдина система, в якій людина є громадянином, а не підданим. Пам’ятаймо, що ідея гідності та свободи людини закорінена християнському корінні нашої цивілізації. Ми не повинні забувати про цінності, які передає нам Євангеліє. Інакше такі слова, як «демократія» та «конституція» втратять сенс, перетворюючись на порожні гасла, які знаходять фальшивих захисників. Цьому також навчають нас польські батьки-засновники.

Невдовзі наша історія втратила безперервність і Польща перестала існувати. Одним із гасел, що поширювалися Варшавою напередодні великої революції 3 травня, було: «якщо дворянство ущасливлює націю, нумо облагородимо весь народ». У своїй суті воно виражало сміливу мрію про загальне виборче право, за яке суспільства в усьому світі мали боротися в 19-му та 20-му століттях. Польща була в авангарді свободи. Однак ця польська мрія була несподівано перервана абсолютистськими імперіями, що зміцнилися на сході та заході.

24 лютого минулого року нагадало нам, що свобода не дається раз і назавжди. «Ціна свободи — це постійна пильність, всюди», — сказав Томас Джефферсон, один із батьків-засновників Сполучених Штатів. Ставкою у війні, яка точиться за східним кордоном нашої Батьківщини, є не лише наша свобода, а й наша ідентичність. Чи ми ще будемо поляками, коли мине ще двісті тридцять, а то й тисяча років.

Доля Конституції 3 травня дає нам ще один урок. Лише національна держава – а не наднаціональна федерація – може бути надійним гарантом свободи для своїх громадян. Коли Польща зникла з карти, ми втратили свободу, а повернули її лише з незалежністю. Якою була б Європа без її складових націй? Європа існуватиме лише тоді, коли виживуть її народи. Тільки як спільнота об’єднаних національних держав, які поважають індивідуальність одна одної, Європейський Союз збереже політичну та моральну силу протистояти імперіалізму Росії та її «червоних царів». А попереду на нас чекають також інші виклики. Розклад сил у світі може змінитися на наших очах. Особливо в такі неспокійні часи ми повинні свідомо та відповідально формувати своє майбутнє.

Власне це - надбання Конституції 3 травня, про яке ми ніколи не повинні забувати.

Текст опубліковано спільно з польським місячником «Wszystko co Najważniejsze» в історичному проєкті Інституту національної пам’яті та Національної Фундації Польщі.

Mateusz MORAWIECKI - Прем'єр-міністр Республіки Польща. Був членом команди, яка вела переговори про умови вступу Польщі до Європейського Союзу. Закінчив факультет історії Вроцлавського університету, вивчав бізнес адміністрування у Вроцлавському технологічному університеті та Центральному державному університеті Коннектикуту.