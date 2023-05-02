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Новини2023.05.02 17:47

Прем'єр Литви називає нові плани оборони надійними, але наголошує на питанні їхньої реалізації

АС ГЗ
Августас Станкявічюс, BNS, Грета Зулонайте 2023.05.02 17:47
Інгріда Шимоніте, Матеуш Моравецький
Інгріда Шимоніте, Матеуш Моравецький / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявила, що нові оборонні плани країн Балтії і Польщі є ґрунтовними, але підкреслила, що їхня практична реалізація буде не менш важливою.

"Дебати щодо оборонних планів мають кілька аспектів. Перш за все, саме бачення виглядає серйозним і ґрунтовним. Але друге - це практичні аспекти реалізації, тут на нас чекають кілька кроків", - сказав прем'єр-міністр журналістам у вівторок.

За її словами, саме практична реалізація оборонних планів визначить, "чи маємо ми не лише серйозний і відповідальний документ, але й міцне підґрунтя цього документа в практичному плані".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з пані Шимоніте також сказав, що, коли йдеться про оборонні плани, "дуже легко щось записати, але набагато важче це реалізувати".

"Але я намагаюся бачити склянку наполовину повною, а не наполовину порожньою, і розмовляючи з нашими партнерами, з НАТО, ми шукаємо те, що нас об'єднує, щоб виділити більше військових, спеціальних сил в рамках контингенту військ", - сказав він.

Прем'єр-міністр висловила сподівання, що її колеги-політики в країнах НАТО розуміють важливість безпеки країн Балтії, і що слова про захист кожного сантиметра території Альянсу будуть підкріплені практикою.

"Те, що ми бачимо і знаємо зараз, виглядає дуже добре на даному етапі, але найгірше - в деталях. Нам потрібно дочекатися всіх деталей", - сказала Шимоніте.

Інгріда Шимоніте
Інгріда Шимоніте / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Альянс деякий час тому підготував нові регіональні оборонні плани, що охоплюють країни Балтії і Польщу, і представив їх представникам країн НАТО.

Плани, по суті, передбачають оборону з перших днів потенційного конфлікту, що відображає еволюцію стратегії НАТО. У минулому підхід Альянсу полягав у тому, що в разі військового конфлікту країни Балтії повинні бути здатні самостійно протистояти нападу, поки союзники не прибудуть на допомогу.

Нові плани повністю відповідають очікуванням Литви, каже литовський міністр оборони.

Водночас Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підкреслює, що плани для країн Балтії будуть "більш детальними і конкретними", ніж нинішні. Однак вони залишаться засекреченими, щоб не розкривати оперативні деталі.

Моравецький: Безпека України визначає нашу безпеку

Пан Моравецький сказав, що він вважає, що саміт НАТО в липні буде важливим для гарантування цілісності України.

Він додав, що під час зустрічі кілька тижнів тому з президентом США Джо Байденом і віце-президентом Камалою Гарріс він підкреслив, що "рівень гарантій є важливим для безпеки України", оскільки безпека цієї країни "визначає нашу безпеку".

Матеуш Моравецький, Інгріда Шимоніте
Матеуш Моравецький, Інгріда Шимоніте / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Прем'єр-міністр Польщі наголосила на важливості мобілізації союзників, віддалених від війни в Україні, в рамках НАТО.

"Стабільність України дуже важлива для стабільності і прогресу всієї Європи", - сказав він.

Литва сподівається, що на майбутньому засіданні Альянсу країни НАТО ухвалять рішення про консолідацію принципів передової оборони, які стануть основою для розгортання більшої кількості військ на сході НАТО, а також візьмуть на себе зобов'язання збільшити фінансування оборони щонайменше до 2% від валового внутрішнього продукту (ВВП) і узгодять перспективи членства України в Альянсі.

Представники НАТО наголошують, що зосередженість на країнах Балтії та всьому східному фланзі Альянсу не може бути абсолютною - загрозу становить не лише Кремль, і не лише на східному фланзі.

Інгріда Шимоніте, Матеуш Моравецький
Інгріда Шимоніте
Матеуш Моравецький, Інгріда Шимоніте
# Країни Балтії
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