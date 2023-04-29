У Севастополі горять цистерни з пальним, росіяни повідомляють про атаку безпілотника

Невідомий безпілотник атакував російський паливний резервуар в анексованому Росією українському Криму в ніч на суботу, повідомив у Telegram призначений Москвою губернатор Севастополя Михайло Развозжаєв.

За його словами, в Севастополі горить паливний резервуар, зазначивши, що, за попередніми даними, пожежа виникла в результаті атаки безпілотника і охопила площу близько 1 000 квадратних метрів.

Відео масштабної пожежі оприлюднив у своєму телеграм-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко:

Попередні вибухи пролунали у Севастополі в ніч на 24 квітня. Окупаційна адміністрація тоді повідомила про атаку безпілотників і знищення одного з них.