Кількість загиблих в Україні від російських ударів зросла до 12

Росія завдала ракетних ударів по українських містах рано вранці в п'ятницю, в результаті чого загинуло щонайменше 12 осіб, повідомили офіційні особи.

Раніше кількість загиблих в офіційних повідомленнях постійно зростала.

Криваві удари були завдані через кілька днів після телефонної розмови лідерів України та Китаю, під час якої президент Китаю Сі Цзіньпін, як повідомляється, виступив за мирні переговори.

"Ракетні удари, які вбивають невинних українців уві сні, включаючи дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи", - написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Хоча Росія регулярно бомбардувала українські міста та об'єкти інфраструктури протягом зими, в останні місяці масові удари зменшилися.

Серед міст, які зазнали ракетних ударів у п'ятницю, був і Київ, де таких ударів не було вже понад 50 днів.

Президент України Володимир Зеленський засудив останні атаки і пообіцяв дати відсіч російському терору.

Найінтенсивніші бої наразі точаться на сході України за контроль над Донбасом, зокрема майже повністю зруйнованим містом Бахмут.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що загалом десять людей загинули в результаті російських ударів у п'ятницю в місті Умань, на південь від столиці України, в той час як мер Дніпра Борис Філатов раніше повідомив, що в місті загинули двоє людей.

Україна повідомила, що за ніч збила 21 з 23 російських ракет і два ударних безпілотника.

В останні місяці система протиповітряної оборони України була посилена завдяки постачанню західного обладнання, яке має вирішальне значення для військових зусиль країни.

У квітні Київ отримав американські системи протиповітряної оборони Patriot, які вважаються одними з найкращих у світі.

Хоча з початку березня Київ не піддавався ракетним обстрілам, минулого тижня столицю атакували 12 безпілотників іранського виробництва, вісім з яких були збиті. Обійшлося без жертв.

Розмова лідерів Китаю та України

На відео, яке транслювали українські ЗМІ з Умані, міста з населенням 80 000 жителів, видно, як руйнується багатоквартирний будинок.

"Ворожа ракета влучила в житловий будинок. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомила прес-секретар обласної поліції Зоя Вовк у своєму Telegram-каналі.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної адміністрації, повідомив, що Умань була атакована двома крилатими ракетами, одна з яких влучила в житловий будинок, а інша - у склад.

Війна Москви в Україні спричиняє масові руйнування і страждання, але російські війська далекі від мети президента Володимира Путіна - взяти під контроль сусідню країну.

Україна заявляє, що протягом місяців готувала контрнаступ, щоб витіснити російські війська з нині окупованих територій на сході та півдні країни.

Росія відреагувала на майже годинну дискусію між Сі Цзіньпіном і паном Зеленським у середу, коли китайський лідер, як повідомляється, висловився на користь мирних переговорів, звинуваченнями в тому, що Україна підриває зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

Пекін стверджує, що дотримується нейтралітету в українському конфлікті, і Сі Цзіньпін не засудив російське вторгнення, але західні країни все більше тиснуть на китайського лідера, щоб він втрутився і виступив посередником.

У четвер Кремль заявив, що вітає будь-які спроби покласти край українському конфлікту на умовах Москви.

"Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні і досягнення цілей Росії", - заявив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков.