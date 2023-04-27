Популярному українському гурту "Антитіла" ледь не влаштували автокатастрофу у Франції, музиканти анонсували свій концерт у Криму!

Гурт "Антитіла" ледь не розбився на автобані у Європі. Дорогою до України їхня машина ледь не втратила колесо. Про це музиканти розповіли на своїх сторінках у соціальних мережах.

Музиканти зазначили, що "у Парижі хтось викрутив їм гайки на колесі турового авто, а на автобані на колесі повністю зрізало болти, воно відпало, зависнувши на гальмівному диску".

За словами учасників гурту, аварії вдалось уникнути тільки завдяки майстерності водія.

Дорожні служби, які прибули на виклик, помітили подряпини, які з’явилися під час спроби викрутити свіжопофарбовані диски й гайки на колесах.

Повідомлення про це з'явилося на сторінках гурту дві доби тому після завершення туру Європою з благодійними концертами зі збору коштів на користь ЗСУ.

Музиканти збирають повні зали, а пісню "Фортеця Бахмут" виконують під час одного концерту виконують кілька разів:

"Антитіла завершили першу європейську частину туру. Попереду США та Канада, нові європейські міста, Австралія та Нова Зеландія... Вперше ми зіграли концерт в Лондоні, у Великій Британії, де отримали величезну підтримку... Ми зустрічалися з українськими військовими в Німеччині, Франції, Ізраїлі та Польщі.

Вперше ми зібрали сотні наших прихильників в Тель Авіві і рекордну кількість жовто-блакитних прапорів на наших концертах закордоном. Ми відіграли 5 великих сольних концертів в Польщі, на які наші прихильники чекали ще з 2020 року", - написали музиканти.

Зібрані і зароблені кошти вони направляють до Благодійного фонду Антитіла, де наразі триває активний збір на антидронові рушниці.

Наразі гурт готується до виступу у містечку Євробачення, в Ліверпулі, який відбудеться 8 травня. Артисти стали хедлайнерами українського дня музики і зіграють повноцінне музичне шоу для десятків тисяч фанів Євробачення з усього світу. У червні Антитіла зіграють два концерти в Україні – 16 червня в Ужгороді, та 18 червня в Чернівцях.

У вересні розпочнеться великий Північноамериканський тур, в якому заплановано більше 12 міст США та Канади, а також в планах артистів вперше дати концерт українських музикантів в Австралії та Новій Зеландії.

Але найбільше Тарас Тополя і музиканти приємно подивували своїх прихильників сьогодні, коли анонсували свій концерт у... Криму, призначивши його на 23 серпня 2024-го року в переддень річниці відновлення Незалежності України.

"Антитіла. Ялта. Літо 2024! Так, вам не здалося. Антитіла оголошують концерт у Криму. В Українському Криму. Ми відкриваємо передпродаж на перше велике стадіонне шоу в Ялті. 23 серпня 2024 року, стадіон «Авангард»", - написали музиканти.

"З першого дня російського вторгнення, взявши до рук зброю і перебуваючи на передовій, ми жодної секунди не сумнівалися у перемозі України. Ми завжди знали, настане день і ЗСУ повернуть контроль над Кримськими степами, Аюдагом, мисом Фіолент, Генуезькою фортецею та Ластівчиним гніздом. І ми обов‘язково усі приїдемо туди з нашими коханими, дітьми та друзями", - йдеться у заяві Антитіл.

Музиканти впевнені, що влітку 2024 року ми всі зможемо зібратися у звільненій від російських окупантів українській Ялті.

"Ми зіграємо наші найкращі пісні, які українці люблять і знають і разом святкуватимемо українську Перемогу!" – заявляють вони.

"Все йде до того, що спочатку на Крим! Квитки на концерт гурту Antytila / Антитіла в українському Криму розкуповують зі швидкістю. Система ледь встигає опрацьовувати замовлення. А це означає що? Що Крим — це Україна. Віримо в ЗСУ та в Перемогу. До зустрічі в Ялті!", - коментує сторінка з онлайн-продажу квитків TicketsBox у соцмережі Фейсбук.

Про "Антитіла"

Український попрок-гурт із Києва, що виник у 2007 році. Фронтменом гурту є Тарас Тополя.

Учасники гурту з перших днів війни захищали територіальну цілісність та незалежність України у лавах територіальної оборони.

Весною 2022 року разом з британським музикантом Едом Шираном записали рімейк на пісню "2step".

"Пропозиція від Еда попрацювати разом – це вияв саме тієї справжньої підтримки України, яку демонструє народ Великої Британії протягом цієї війни. Мільйони людей не лише на словах, але конкретними вчинками показують, як це – по-справжньому стояти за свої принципи, демократію і свободу і підставляти своє плече тим, кому воно дійсно потрібне", – розповідає Тарас Тополя.

А 15 серпня на BBC News вийшов документальний фільм "Frontline Frontman" про гурт "Антитіла" на передовій.

"Майже пів року тому тисячі мирних жителів України долучилися до військових для боротьби з російською армією. Серед тих, хто долучився, були учасники одного з найкращих рок-гуртів України "Антитіла". Вони стали військовими медиками у Харкові й допомагають лікувати поранених солдатів на передовій", — йдеться у відео.

Гурт Антитіла привітав українців Литви з річницею відновлення Незалежності України в радіопередачі "Українська Хвиля", що прозвучала в національному ефірі Радіо LRT Klasika 20-го серпня 2022-го року.