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Новини2023.04.26 17:10

Україна: Росія використовує атомні електростанції для шантажу світу

B
BNS 2023.04.26 17:10
Чорнобильська АЕС
Чорнобильська АЕС / Wikimedia Commons nuotr.

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу, в річницю Чорнобильської катастрофи, що Росія використовує атомні електростанції для шантажу світу.

"Минулого року окупаційна влада не просто захопила станцію. Вона вкотре поставила світ перед загрозою нової катастрофи", - сказав він.

"Ми повинні зробити все, щоб не дозволити терористичній державі використовувати атомні електростанції для шантажу України та світу", - додав він.

26 квітня 1986 року під час ризикованої перевірки безпеки на 4-му енергоблоці Чорнобильської електростанції, розташованої приблизно за 100 км на північ від Києва, реактор вийшов з-під контролю і вибухнув з великою потужністю, вивільнивши величезну кількість радіоактивних забруднюючих речовин.

Аварія спочатку приховувалася тодішньою радянською владою.

Вважається, що ядерна катастрофа забрала сотні або тисячі життів, але точна кількість жертв залишається спірною.

Інцидент, який вважається найбільшою ядерною катастрофою у світі, призвів до радіоактивного забруднення значних територій України, Білорусі та Росії. Радіація також зачепила частини Західної Європи.

У перший день російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, російські війська вторглися в Чорнобиль з боку Білорусі.

Російські війська захопили в полон українських солдатів, які охороняли комплекс, і затримали його цивільний персонал.

Ця окупація тривала до кінця березня і викликала занепокоєння у всьому світі щодо ризику ядерного забруднення.

Українські офіційні особи заявили, що російські війська могли зазнати впливу високих доз радіації, коли вони рили окопи і доти в багатьох місцях і піднімали хмари пилу своєю бронетехнікою.

Київ зміцнив свою оборону вздовж північного кордону, побоюючись нового нападу.

На півдні України російські війська взяли під контроль Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі, яка виробляла 20% української електроенергії.

Протягом перших місяців вторгнення станція залишалася в робочому стані, хоча навколо неї велися бої, але зараз всі шість реакторів станції зупинені.

Україна і Росія звинувачують одна одну в постійних обстрілах території Запорізької АЕС.

# Україна
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