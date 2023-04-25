Медведєв знову погрожує Заходу ядерною зброєю: потенційні супротивники не повинні нас недооцінювати

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв застеріг Захід від недооцінки готовності Росії застосувати ядерну зброю в надзвичайних ситуаціях. Росія, як ядерна держава, може застосувати цю зброю, якщо напад загрожуватиме її існуванню, заявив Медведєв у вівторок під час відвідування ракетного заводу.

"Відповіддю на такі дії є застосування ядерної зброї", - заявив заступник голови Ради безпеки Росії.

"Наші потенційні супротивники не повинні цього недооцінювати", - сказав Медведєв, маючи на увазі поширену на Заході думку про те, що Росія лише погрожує, блефує і не готова всерйоз застосувати ядерну зброю в протистоянні з НАТО і Заходом через Україну.

"Західні аналітики і західні управлінські структури, військове і політичне керівництво повинні просто оцінити наші правила і наші наміри", - продовжив Медведєв.

Він підкреслив, що Росія веде неоголошену війну із Заходом. Ядерна зброя є не тільки захистом, але і заходом безпеки в контексті намірів США розколоти Росію на окремі держави.

Дмитро Медведєв також заявив, що планета стоїть на порозі Третьої світової війни. "Що стане останньою краплею, хто її викличе, я не можу сказати. Але в якийсь момент це може статися", - сказав він.