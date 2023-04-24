У Вільнюсі посіяли соняшники на знак підтримки України: Красива легенда про Сонце і її доньку від голови української громади

“Віримо у перемогу українців! Символічно покажемо свою підтримку!” - під таким девізом у Тускуленському парку Миру столиці Литви відбулася акція, на якій її учасники посіяли соняшник. За задумом організаторів, восени сонячні квітки, які зазвичай не ростуть у литовській землі, мають порадувати жителів столиці своїм виглядом і міцним зерням. Адже акція, у якій взяв участь литовський народний хор і віце-спікер Сейму Паулюс Саударгас, відбувається вже другий рік поспіль.

Ініціатором і організатором заходу виступив Гаудентас Аукштікальніс - фаховий режисер, який багато років співпрацює з Українською громадою Вільнюса.

У Вільнюсі посіяли соняшник на знак підтримки України / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Голова Громади українців Вільнюса Наталія Шервітєне згадує патріотичні заходи на підтримку України, які вже були організовані раніше. Зокрема, це великий захід, який був присвячений Василю Сліпаку. Це був фантастичний захід у Палаці Конгресів, де виступали провідні солісти як Львівської опери, так і оперні співаки Литви.

У Вільнюсі посіяли соняшник на знак підтримки України / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

“Після того багато тут відбувалося також заходів патріотичних, хоча з цим саме меморіальним парком ми мали раніше заходи, присвячени спільній боротьбі у післявоєнний період Української повстанської армії і Лісових братів”, - зауважує голова української громади.

“Цей захід відбувається вже вдруге, коли ми садимо соняшники як один з символів України. На самому початку я відзначила, що Вільнюська громада українців має дуже великий досвід співпраці разом із тут Тускулєну музеєм, разом з Музеєм Геноциду, тому що було дуже багато заходів на протязі цих всіх років, починаючи з 2014-го року”, - додає Наталія Шервітєне.

У Вільнюсі посіяли соняшник на знак підтримки України / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

Спеціально для української редакції порталу LRT.lt голова української громади переповіла красиву легенду про соняшник:

“Колись дуже давно жило Сонце, і воно мало свою чудову доньку, яку Сонце дуже любило. І кожен вечір вони спали на землі, а вранці вони піднімалися на небо, де працювали, освітлювали весь світ.

І одного разу донька піднялася на небо і побачила, що вона загубила свій віночок на землі, і вона попросилася повернутися.

Коли вона повернулася, то побачила там гарного юнака. Вони закохалися одне в одного і вирішили одружитися. Хоч сонце було дуже проти такого шлюбу, але кохання завжди перемагає. Прийшов час. Юнак, який, я думаю, що був українцем, він був дуже працьовитим, від самого ранку вставав, до самой пізньої ночі працював, працював на землі.

Для своєї дружини часу було дуже мало. А донька Сонця була дуже випещена, звикла до уваги, звикла до любові. І їй стало дуже сумно цілий день сидіти просто на землі, вона попросила матір, щоб мати її забрала.

А мати сказала: "Ти дуже впустила міцне коріння в землю, я тебе підняти на небо не можу вже".

І Сонце почало плакати, і сльози впали на доньку, і вона стала соняшником”.

На думку знавців фольклору, така легенда має дуже багато пояснень. Вона пояснює, яким працелюбним є український народ. Які чоловіки працьовиті, але разом з тим більше часу також потрібно і для членів своєї родини.

У Вільнюсі посіяли соняшник на знак підтримки України / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

“Звичайно, для литовців соняшник є досить така екзотична рослина, тому що, по-перше, литовська земля не є така багата, вона не є така родюча, як українська земля. Соняшник має певні умови для свого росту. Сподіваємося, що соняшники цьогоріч будуть цвісти і дадуть свій плоди”, - зауважила Наталія Шервітєне.

У Вільнюсі посіяли соняшник на знак підтримки України / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

За словами голови української громаді Вільнюса, минулоріч учасники акції збирали врожай соняшника, і був досить непоганим:

“Щоправда, соняшники не такі були великі, як ми звикли у пару метрів росту. Вони були маленькі, але зернятка міцно трималися, були достиглими. І це одне з побажань таких, коли дарують соняшник або нареченим, або коли дарують з нагоди якихось інших свят, то бажають все добробуту, багатства. А також єдності, щоб всі трималися, щоб сім'я трималася разом, так як міцно тримаються всі зернятка у голівці соняшника, щоб вони всі були разом. І це також один з таких символів, який має значення, думаю, в нашій дні”.

У Вільнюсі посіяли соняшник на знак підтримки України / фото: Олег Головатенко / LRT.lt

А днем раніше у столиці Литви на знак солідарності з Україною був закладений майбутній дубовий гай. За участі президента Литви Гітанаса Науседи і Надзвичайного і Повноважного посла Литви в Україні Петра Бешти було висаджено 3600 дерев.

"Ми присвячуємо їх усім нашим братам і сестрам, які віддали своє життя за свободу своєї країни і майбутніх поколінь, за можливість жити в демократичному суспільстві і самостійно приймати рішення щодо своєї країни", - зазначено на сторінці президента Литви у соцмережі Facebook.