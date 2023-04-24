У Вільнюсі посіяли соняшники на знак підтримки України: Красива легенда про Сонце і її доньку від голови української громади

“Віримо у перемогу українців! Символічно покажемо свою підтримку!” - під таким девізом у Тускуленському парку Миру столиці Литви відбулася акція, на якій її учасники посіяли соняшник. За задумом організаторів, восени сонячні квітки, які зазвичай не ростуть у литовській землі, мають порадувати жителів столиці своїм виглядом і міцним зерням. Адже акція, у якій взяв участь литовський народний хор і віце-спікер Сейму Паулюс Саударгас, відбувається вже другий рік поспіль.
Ініціатором і організатором заходу виступив Гаудентас Аукштікальніс - фаховий режисер, який багато років співпрацює з Українською громадою Вільнюса.
Голова Громади українців Вільнюса Наталія Шервітєне згадує патріотичні заходи на підтримку України, які вже були організовані раніше. Зокрема, це великий захід, який був присвячений Василю Сліпаку. Це був фантастичний захід у Палаці Конгресів, де виступали провідні солісти як Львівської опери, так і оперні співаки Литви.
“Після того багато тут відбувалося також заходів патріотичних, хоча з цим саме меморіальним парком ми мали раніше заходи, присвячени спільній боротьбі у післявоєнний період Української повстанської армії і Лісових братів”, - зауважує голова української громади.
“Цей захід відбувається вже вдруге, коли ми садимо соняшники як один з символів України. На самому початку я відзначила, що Вільнюська громада українців має дуже великий досвід співпраці разом із тут Тускулєну музеєм, разом з Музеєм Геноциду, тому що було дуже багато заходів на протязі цих всіх років, починаючи з 2014-го року”, - додає Наталія Шервітєне.
Спеціально для української редакції порталу LRT.lt голова української громади переповіла красиву легенду про соняшник:
“Колись дуже давно жило Сонце, і воно мало свою чудову доньку, яку Сонце дуже любило. І кожен вечір вони спали на землі, а вранці вони піднімалися на небо, де працювали, освітлювали весь світ.
І одного разу донька піднялася на небо і побачила, що вона загубила свій віночок на землі, і вона попросилася повернутися.
Коли вона повернулася, то побачила там гарного юнака. Вони закохалися одне в одного і вирішили одружитися. Хоч сонце було дуже проти такого шлюбу, але кохання завжди перемагає. Прийшов час. Юнак, який, я думаю, що був українцем, він був дуже працьовитим, від самого ранку вставав, до самой пізньої ночі працював, працював на землі.
Для своєї дружини часу було дуже мало. А донька Сонця була дуже випещена, звикла до уваги, звикла до любові. І їй стало дуже сумно цілий день сидіти просто на землі, вона попросила матір, щоб мати її забрала.
А мати сказала: "Ти дуже впустила міцне коріння в землю, я тебе підняти на небо не можу вже".
І Сонце почало плакати, і сльози впали на доньку, і вона стала соняшником”.
На думку знавців фольклору, така легенда має дуже багато пояснень. Вона пояснює, яким працелюбним є український народ. Які чоловіки працьовиті, але разом з тим більше часу також потрібно і для членів своєї родини.
“Звичайно, для литовців соняшник є досить така екзотична рослина, тому що, по-перше, литовська земля не є така багата, вона не є така родюча, як українська земля. Соняшник має певні умови для свого росту. Сподіваємося, що соняшники цьогоріч будуть цвісти і дадуть свій плоди”, - зауважила Наталія Шервітєне.
За словами голови української громаді Вільнюса, минулоріч учасники акції збирали врожай соняшника, і був досить непоганим:
“Щоправда, соняшники не такі були великі, як ми звикли у пару метрів росту. Вони були маленькі, але зернятка міцно трималися, були достиглими. І це одне з побажань таких, коли дарують соняшник або нареченим, або коли дарують з нагоди якихось інших свят, то бажають все добробуту, багатства. А також єдності, щоб всі трималися, щоб сім'я трималася разом, так як міцно тримаються всі зернятка у голівці соняшника, щоб вони всі були разом. І це також один з таких символів, який має значення, думаю, в нашій дні”.
А днем раніше у столиці Литви на знак солідарності з Україною був закладений майбутній дубовий гай. За участі президента Литви Гітанаса Науседи і Надзвичайного і Повноважного посла Литви в Україні Петра Бешти було висаджено 3600 дерев.
"Ми присвячуємо їх усім нашим братам і сестрам, які віддали своє життя за свободу своєї країни і майбутніх поколінь, за можливість жити в демократичному суспільстві і самостійно приймати рішення щодо своєї країни", - зазначено на сторінці президента Литви у соцмережі Facebook.