Дітей з України незаконно везуть у РБ за наказом Лукашенка?

Дітей з окупованих українських регіонів незаконно перевозять не тільки в Росію, а й у Білорусь? Опозиційний політик Павло Латушко збирає досьє Лукашенка для Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Опозиційний білоруський політик, керівник Народного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко звинувачує Олександра Лукашенка в незаконному переміщенні на територію РБ українських дітей. Білоруська влада, зі свого боку, заявляє, що діти приїжджають у країну з доброї волі - на "відпочинок" і "оздоровлення".

"Рішення було ухвалено за вказівкою Путіна і Лукашенка"

Павло Латушко стверджує, що перебування в Білорусі дітей з окупованих українських регіонів порушує норми міжнародного права, зокрема, положення Женевської конвенції 1949 року. За словами політика, "діти не можуть бути вивезені за межі держави, яка зазнала агресії". "А тут ми бачимо, як за підтримки Лукашенка дітей вивозять з території України, переміщують на територію РБ і РФ", - каже Латушко.

Він також переконаний, що Білорусь, яка надає свою територію для здійснення російської агресії щодо України, не може вважатися "нейтральною державою". Єдиний варіант, за якого можливе перебування українських дітей у РБ, - якби було досягнуто відповідної угоди за участю України, чого, каже політик, зроблено не було.

За словами Латушка, у рамках Союзної держави Білорусі та Росії було затверджено спеціальні проєкти, "спрямовані на переміщення, депортацію, вивезення українських дітей віком від 6 до 15 років на територію РБ". "Ці рішення були ухвалені за вказівкою Путіна і Лукашенка", - підкреслює співрозмовник. Фінансову підтримку здійснює державна компанія "Білоруськалій", яку очолює Іван Головатий.

"Гроші отримує Фонд Олексія Талая, який виїжджав на територію України і займався організацією вивезення українських дітей", - розповідає співрозмовник. Також, за його словами, дітей до РБ привозили священики Білоруської православної церкви. Політик збирає матеріали, які будуть передані "генеральному прокурору України і прокурору Міжнародного кримінального суду в Гаазі": "Саме він (прокурор МКС Карім Хан. - Ред.) має право дати оцінку всім цим матеріалам і ухвалити рішення про процесуальні дії щодо як Лукашенка, так і осіб, які беруть участь у цьому процесі", - заявив Латушко.

Союзна держава і фонд Олексія Талая

Постанову Радміну Союзної держави Білорусі та Росії про допомогу дітям Донбасу ухвалено 16 вересня 2022 року. Тоді йшлося про приїзд до Білорусі 1050 українських дітей.

Держсекретар СГ Дмитро Мезенцев, відвідуючи 25 жовтня дитячий оздоровчий табір "Діброва" (табір у Мінській області, належить "Білоруськалію"), де перебували українські діти, заявив, що на проєкт "виділено десятки мільйонів рублів", і що цю роботу продовжать. "Ми з радістю оплатили переїзд дітей через Ростов сюди в Білорусь", - заявив Мезенцев. Він також додав, що дітям допомагатимуть "забути складні сторінки, відбутися і формувати мрію", щоб вони стали "надійними громадянами своєї країни".

DW просила голову благодійного фонду Олексія Талая пояснити свою роль в організації приїзду та перебування в Білорусі українських дітей, але відповіді так і не отримала.

Олексій Талай - член національної Паралімпійської збірної з плавання, підприємець і "мотиваційний спікер", постійний учасник заходів на підтримку Олександра Лукашенка. Коментуючи у своєму Telegram-каналі звинувачення з боку Латушка, він написав, що "жодна Гаага не завадить нам займатися благодійністю, продовжувати допомагати дітям Донбасу" і що "всі втікачі-зрадники", "повинні позбуватися громадянства і всіх преференцій".

"Забирають потенційну робочу силу"

У квітні-травні фонд Талая планує привезти в РБ понад 1000 українських дітей. Понад 300 з них перебували в санаторії "Діброва" з 4 по 20 квітня. До них приїжджав сам Олексій Талай, під час зустрічі він роздав дітям стрічки кольорів російського і білоруського прапорів. Також "Дубраву" відвідали провладний політолог Олександр Шпаківський, перший секретар Білоруської республіканської спілки молоді Олександр Лук'янов, учасники солігорського військово-патріотичного клубу "Родник". Перебування українських дітей у Білорусі активно висвітлюють держЗМІ.

"Пропагандисти кажуть, дітей привезли в Білорусь, вони перебувають у місцях відпочинку. Але чи можемо ми собі уявити ситуацію, коли шестирічна дитина самостійно ухвалює рішення покинути територію держави, у цьому випадку України? Ні, це неможливо", - міркує Латушко. За словами політика, одна справа, коли "виїжджають сім'ї" або "є рішення уповноважених органів" (України. - Ред.), інша, коли таких таких рішень немає.

На думку Латушка, "все це чітко прописано в нормах міжнародного права як воєнні злочини", мета яких "виховання у дітей антиукраїнських настроїв".

"Голова Мінської міської організації профспілок гірників і хіміків Білорусі (Дмитро Швайба. - Ред.) стверджує: ми будемо опікуватися питаннями їхньої (дітей з України. - Ред.) освіти, запропонуємо навчатися в професійних училищах, після - роботу. Вони забирають потенційну робочу силу на територію Білорусі", - каже політик.

Що кажуть в Україні та ЮНІСЕФ?

Екс-уповноважений президента України з прав дітей, директор Фонду “Save Ukraine” Микола Кулеба в ефірі телеканала "Белсат" заявив, що українська сторона не має відповідним чином задокументованих фактів щодо переміщення українських дітей до Білорусі, але таке розслідування необхідне. Якщо факти зберуть, він вважає вельми ймовірною видачу ордера на арешт Олександра Лукашенка та інших причетних. Незважаючи на те, що у випадку з Білоруссю, діти, найімовірніше, з'їздили і повернулися, але і це було воєнним злочином щодо цих дітей та їхніх сімей.

Ситуацію з перебуванням у Білорусі дітей з окупованих регіонів України DW попросила прокоментувати в ЮНІСЕФ. За словами регіонального радника з питань захисту дітей ЮНІСЕФ у країнах Європи та Східної Азії Аарона Ґрінберґа, організація поінформована про повідомлення про те, що "деякі українські діти були переміщені з Російської Федерації до Білорусі на короткі періоди часу".

"Ми, як і раніше, глибоко занепокоєні повідомленнями про евакуацію дітей, що відбуваються без належних гарантій, поспішне повернення дітей із місць переселення, які не враховують найкращі інтереси дітей", - заявили в ЮНІСЕФ.

Також там занепокоєні прискореними процедурами зміни або додавання громадянства, "які не потрібні для захисту дітей і не повинні відбуватися під час надзвичайної ситуації".

"Ми, як і раніше, можемо і готові співпрацювати з усіма державами в пошуку шляхів возз'єднання родин і закликаємо до систематичної ідентифікації, відстеження та возз'єднання родин цих дітей, коли це відповідає їхнім найкращим інтересам", - зазначили в організації.