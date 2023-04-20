Як Росія впливає на громадську Європи за допомогою переписування історії і фейкових карт України?

Чи можна у Німеччині, Австрії та Швейцарії купити навчальні матеріали з фейками про Україну та як така «м’яка» пропаганда впливає на громадську думку в Європі, Великобританії та США?

Зараз в Німеччині, Австрії та Швейцарії можна дуже легко купити фейкові матеріали про Україну, натомість купити освітні матеріали з коректним зображенням України у кордонах 1991 року стає важкою задачею.

"20+ міжнародних компаній створили систему по створенню, виробництву та масовому розповсюдженню фейкових матеріалів про Україну в Європі, Великобританії та США", - ділиться з українською редакцією LRT.lt інформацією про своє власне дослідження Микола Голубей.

Українець Микола Голубей мешкає в Німеччині, а робота аналітиком в українському Монобанку зараз стала йому у нагоді. Якось він вирішив придбати велику настінну мапу - і виявив, що Крим позначений на ній не як частина України, а як... спірна територія. Чоловік купив ще 5 карт - і виявилося, що у чотирьох з них містилися некоректні дані про територію України, які суперечать її офіційному зображенню на сайтах ООН та Євросоюзу.

"Вплив (на свідомість європейців - ред.) дуже великий! Коли споживачі купують освітні матеріали, в яких частина України зображена територією РФ, то для цих споживачів – це стає правдою, тому що люди довіряють книгам і підручникам", - розповідає Микола.

На його думку, європейські споживачі, які були введені в оману, можуть навіть почати блокувати надання наступальної зброї Україні для деокупації Криму, тому що вони думають, що Крим, який є невід'ємною частиною України, є частиною РФ.

Українець з аналітичним досвідом після власного дослідження систематизував отриману некоректну інформацію і зробив невеликий огляд ринку освітніх матеріалів в Європі зі списком видавців, які задіяні в цьому процесі:

Thalia.de, Hugendubel, Thalia.at, Orell Füssli – це взаємопов’язана мережа з більш ніж 500 книжкових магазинів в Німеччині, Австрії та Швейцарії.

Розповсюдження некоректних матеріалів

Оффлайн:

Thalia.de – найбільша в Німеччині мережа книжкових магазинів – більше 340 книжкових магазинів. Річний оборот – 1,3 млрд.€;

Hugendubel – друга найбільша мережа книжкових магазинів в Німеччині – 150 магазинів. Річний оборот – 250 млн.€;

Thalia.at – найбільша мережа книжкових магазинів в Австрії. Дочірня компанія Thalia.de;

Orell Füssli – дочірня компанія Thalia.de і Hugendubel. Найбільша мережа книжкових магазинів у Швейцарії.

Онлайн:

Amazon.de і Bucher.de – найбільші онлайн магазини по продажу друкарської продукції в Німеччині, Австрії та Швейцарії. Amazon.de продає продукцію Thalia.de.

У Великобританії компанія Maps Worldwide легалізує і продає продукцію російського пропагандиського видавництва AGT Geocenter.

У США компанія National Geographic розповсюджує 5 різних варіантів зображення України.

Виробники і продавці сумнівної друкованої продукції з географічним зображенням України / Микола Голубей

Виробництво некоректних матеріалів

Друкарські матеріали з некоректним зображенням України (в цих матеріалах Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області зображуються, частково або повністю, частиною РФ або як «спірна територія». Вся ця продукція суперечить нормам міжнародного права, офіційному зображенню України в ООН та Євросоюзі, офіційній позиції Європейських країн, Великобританії та США, які підтримують територіальну цілісність України.

Друкарські матеріали з некоректним зображенням України / Микола Голубей

Освітні матеріали з некоректним зображенням України покривають усі можливі запити покупців: атласи світу для дітей, школярів та дорослих, політичні мапи світу, глобуси для дітей та дорослих, дорожні атласи, карти для мандрівників.

Видавництва, які виробляють продукцію з некоректним зображенням України

Німеччина: Mairdumont (бренди MARCO POLO, ADAC, DuMont) – політичні карти, атласи для водіїв, атласи світу; Franckh-Kosmos, Columbus Verlag – глобуси для дітей та дорослих, атласи світу; Kunth Verlag – атласи світу; Stiefel Eurocart, INTERKART – політичні карти.

Австрія: Freytag-Berndt – політичні карти.

Швейцарія: Hallwag Kümmerly+Frey – політичні карти.

Італія: National Geographic виробляє глобуси і атласи світу для дітей через компанії Edizioni White Star SrL, Tecnodidattica Spa та Raethgloben 1917.

Уся продукція вище згаданих виробників розповсюджується через продавців, які зазначені вище.

З яким би запитом на купівлю освітньої продукції, де є зображення світу або Європи, ви не прийшли в офлайн або онлайн магазин перелічених магазинів, ви з високою вірогідністю купите фейкові матеріали про України:

атласи світу для дітей, шкіл або для дорослих;

глобуси для дітей та дорослих;

політичні настінні мапи;

атласи для автомобілістів;

туристичні мапи.

Система з розповсюдження фейкових матеріалів створена таким чином, щоб закрити усі запити різних категорій споживачів.

Вплив м’якої пропаганди РФ на формування свідомості європейців

Психіка здорової, освіченої середньостатистичної людини має хоч якийсь захист від прямої дії пропаганди РФ. Споживачі можуть розуміти різницю між добром і злом, коли вони чують заклики російських пропагандистів до «остаточного вирішення українського питання» або до «запуску ядерних ракет по Лондону, Берліну, Парижу та Вашингтону».

Коли споживачі купують в офлайн або онлайн магазинах, яким вони довіряють, друкарську продукцію (атласи світу для дітей та дорослих, глобуси для дітей та дорослих, політичні карти, атласи для автомобілістів, путівники для туристів) від відомих європейських та світових брендів, які вони знають, то інформація з цих друкарських виробів є правдивою для споживачів.

Коли діти в дитячому садочку або школі навчаються по картам, глобусах і атласах світу, то ці матеріали формують їх уявлення про світ. Якщо в навчальних та освітніх матеріалах територія України зображається без Криму та інших окупованих територій або територіальна цілісність України ставиться під сумнів, то це стає фактом і реальністю для споживачів.

Як результат регулярні питання в інформаційному полі: Чи може Україна проводити військові операції в Криму або про повернення до кордонів 23.02.22. Хоча так звані кордони 23.02.22 року - це ситуація, коли менша територія України була окупована. Єдиними офіційними кордонами України є кордони 1991 року.

Безумовно, ЗСУ проведуть фізичну деокупацію усіх тимчасово окупованих територій України, але для зміцнення підтримки від наших міжнародних партнерів необхідно провести інформаційну деокупацію України у свідомості споживачів.

Згідно з норм міжнародного права Україна має єдине офіційне зображення. Всі інші зображення є некоректними і таким, що вводять в оману споживачів.

На сайті ООН (Організація Об’єднаних Націй) знаходиться офіційно визнане зображення території України:

Коректне зображення України на сайті ООН / Микола Голубей

Варіанти зображення території України видавництв з розслідування Миколи Голубея

1. Між Україною і Кримом, який є невід’ємною частиною України, зображений державний кордон:

Між Україною і Кримом, який є невід’ємною частиною України, зображений державний кордон / Микола Голубей

Між Україною і Кримом, який є невід’ємною частиною України, зображений державний кордон / Микола Голубей

2. Крим, який є невід’ємною частиною України, частково зображується територією Російської Федерації:

Крим, який є невід’ємною частиною України, частково зображується територією Російської Федерації / Микола Голубей

Крим, який є невід’ємною частиною України, частково зображується територією Російської Федерації / Микола Голубей

3. Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується частиною Російської Федерації:

Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується частиною Російської Федерації / Микола Голубей

Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується частиною Російської Федерації / Микола Голубей

4. Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується територією Російської Федерації, «на яку претендує Україна». В такому формулюванні Україна є агресором, який посягає на частину Російської Федерації:

Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується територією Російської Федерації, «на яку претендує Україна». В такому формулюванні Україна є агресором, який посягає на частину Російської Федерації / Микола Голубей

5. Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується частиною Російської Федерації. На території України виділяються території т.з. ЛДНР. Під сумнів ставиться державний кордон між Україною і Російською Федерацією в районі Донецької і Луганської областей:

Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується частиною Російської Федерації. На території України виділяються території т.з. ЛДНР. Під сумнів ставиться державний кордон між Україною і Російською Федерацією в районі Донецької і Луганської областей. / Микола Голубей

Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується частиною Російської Федерації. На території України виділяються території т.з. ЛДНР. Під сумнів ставиться державний кордон між Україною і Російською Федерацією в районі Донецької і Луганської областей. / Микола Голубей

6. Ставиться під сумнів належність Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу України. Під сумнів ставиться державний кордон між Україною і Російською Федерацією в районі Донецької і Луганської областей. По суті це є зображення результатів псевдо референдумів, які провела Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях України:

Ставиться під сумнів належність Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей до складу України. Під сумнів ставиться державний кордон між Україною і Російською Федерацією в районі Донецької і Луганської областей. По суті це є зображення результатів псевдо референдумів, які провела Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях України / Микола Голубей

7. Крим, який є невід’ємною частиною України, фізично відокремлений від України. На карті не має Перекопського перешийка, який з’єднує Україну з Кримом, але є фізичний зв’язок Криму з Російською Федерацією в районі Керчі:

Крим, який є невід’ємною частиною України, фізично відокремлений від України. На карті не має Перекопського перешийка, який з’єднує Україну з Кримом, але є фізичний зв’язок Криму з Російською Федерацією в районі Керчі: / Микола Голубей

National Geographic поширює 5 різних варіантів зображення території України

1. Europe Executive Map:

Europe Executive Map / Микола Голубей

2. Крим зображується з кордонами України, але має інший колір заливки ніж Україна:

Крим зображується з кордонами України, але має інший колір заливки ніж Україна / Микола Голубей

3. Крим зображується окремою від України і Російської Федерації територією:

Крим зображується окремою від України і Російської Федерації територією / Микола Голубей

National Geographic Silver Classic Leuchtglobus, Buchenholzfuß, silberfarbener Metallmeridian. National Geographic Silver classic.

Реальне зображення глобуса, а не зображення, яке розміщене в Інтернеті:

Крим зображується окремою від України і Російської Федерації територією. Реальний глобус / Микола Голубей

4. Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується частиною Російської Федерації:

Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується частиною Російської Федерації / Микола Голубей

5. Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується територією Російської Федерації, на яку претендує Україна. В такому формулюванні Україна є агресор, який посягає на частину Російської Федерації:

Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується територією Російської Федерації, на яку претендує Україна. В такому формулюванні Україна є агресор, який посягає на частину Російської Федерації / Микола Голубей

Крим, який є невід’ємною частиною України, зображується територією Російської Федерації, на яку претендує Україна. В такому формулюванні Україна є агресор, який посягає на частину Російської Федерації / Микола Голубей

Продавці таким чином формують у покупців ілюзію вибору продукції, але, насправді, вибору майже немає. Покупець з будь-яким запитом купити друкарську продукцію із зображенням світу або Європи, придбає продукцію з некоректним зображенням України.

"Продавці напряму обманюють клієнтів. На сайтах видаються одні зображення, а реальні вироби мають інше зображення. Також, відбувається маніпулювання номерами ISBN. ISBN – це унікальний номер друкарського виробу. Виробники мають змінити номер ISBN, якщо вноситься серозна зміна у вигляд продукту, але виробники змінюють зображення України у своїх продуктах без зміни ISBN. Наприклад: Terra Kinder Leuchtglobus 562612Q", - зазначає Микола Голубей.

National Geographic Carbon Classic Leuchtglobus, metallverstärkter Kunstsofffuß u. transparenter Kunststoffmeridian National Geographic Carbon Classic / Микола Голубей

Політика компанії Google

В залежності від країни або регіону, з якого робиться запит «України» або «Ukraine».

Якщо робити запити з України, то Google видає зображення на якому між Україною і Кримом, який є невід’ємною частиною України, не зображено жодних кордонів. Крим зображений як невід’ємна частина України, як одна з адміністративних одиниць. Зображений чіткий кордон між Кримом, який є невід’ємною частиною України, та Російською Федерацією.

Якщо робити запити з Німеччини або Казахстану, то Google видає зображення на якому між Україною і Кримом, який є невід’ємною частиною України, зображений кордон у вигляді штрихової лінії. Така сама лінія зображена між Кримом, який є невід’ємною частиною України, та Російською Федерацією.

Google-запит з третіх країн: між Україною і Кримом, який є невід’ємною частиною України, зображений кордон у вигляді штрихової лінії. Така сама лінія зображена між Кримом, який є невід’ємною частиною України, та Російською Федерацією / Микола Голубей

Якщо робити запити з Російської Федерації, то Google видає зображення на якому Крим, який є невід’ємною частиною України, зображений частиною Російської Федерації.

Google-запит з РФ виглядає так: Крим, який є невід’ємною частиною України, зображений частиною Російської Федерації / Микола Голубей

Повне розслідування Миколи Голубея можна прочитати за посиланням.

Згідно з норм міжнародного права Україна має єдине офіційне зображення. Всі інші зображення є некоректними і такими, що вводять в оману споживачів.

"Ми можемо стверджувати, що використовуються дві стратегії розповсюдження фейкової інформації про Україну: «Не все так однозначно!» та "Вікно Овертона", - каже Микола.

"Не все так однозначно!"

Мета цієї стратегії – це створити декілька альтернативних ідей навколо якогось факту. Наприклад, після терористичної, ракетної атаки на багатоповерхівку в Дніпрі у січні 2023 року, російські ЗМІ розганяли декілька варіантів події:

що це Україна сама себе обстрілює,

що це була російська ракета, але вона влучила в цивільну будівлю після зіткнення з ракетою ППО України,

що в дім попала ракета українського ППО.

Головна мета - заплутати споживачів.

У випадку з розповсюдженням фейкової інформації про Україну, на даний момент в Німеччині, Австрії, Швейцарії, Великобританії та США, розповсюджуються 7 (!) різних варіантів зображення України.

"Вікно Овертона"

Згідно з цією концепцією громадська думка через різні форми впливу рухається по етапам: Немислимо – Радикально – Прийнятно – Розумно – Стандартно - Чинна норма.

"Вікно Овертона" як технологія впливу на свідомість європейців / Микола Голубей

Вікно Овертона – рух громадської думки в Європі, Великобритані та США від факту, що України має офіційні кордони 1991 року, до ідеї, що Україна Крим, Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області є частиною РФ.

Результати обробки громадян ЄС, на думку аналітика, є такими:

М’яка пропаганда сприймається за факт через те, що вона знаходиться у друкарських виробах відомих брендів у найбільших продавців. Інші види російської пропаганди лягають на підготовлену свідомість.

В результаті великої кількості інтерпретації зображення України, відбувається прозкол в суспільному сприйнятті європейців по відношенню до України.

Протидія рішенням урядів країн у постачанні наступальної зброї для України, тому що споживачі сприймають Крим частиною РФ.

Просування ідеї розшматування України.

На сайті ООН (Організація Об’єднаних Націй) знаходиться офіційно визнане зображення території України.

Коректне зображення України на сайті ООН / Микола Голубей

Автономна Республіка Крим (Крим), Донецька та Луганські області є невід’ємними частинами України. Крим (Крим), Донецька та Луганські області мають зображуватися тільки, як частина України.

На сайті ООН (Організація Об’єднаних Націй) знаходиться офіційно визнане зображення території Російської Федерації. ООН не визнає Крим частиною Російської Федерації:

На сайті ООН (Організація Об’єднаних Націй) знаходиться офіційно визнане зображення території Російської Федерації. ООН не визнає Крим частиною Російської Федерації / Микола Голубей

На сайті Евросоюзу знаходиться офіційно визнане зображення території України:

На сайті Евросоюзу знаходиться офіційно визнане зображення території України / Микола Голубей

На офіційній карті Євросоюзу, Крим, Донецька та Луганські області є невід’ємними частинами України. Між Україною, Кримом, Донецькою та Луганською областями не має державних кордонів, але є кордон між Кримом і Російською Федерацією.

"Я вважаю, що суспільство у Німеччині, Австрії, Швейцарії та інших країнах мають знати про втручання РФ у освітній процес в їх країнах та вплив на молодь. В РФ неодноразово робили заяви про "історичний зв'язок" та "сферу впливу РФ" у адрес Латвії, Литви, Естонії та Польщі", - зазначає Микола Голубей.

"Я думаю, що якщо не припинити це в корені, то це питання часу, коли в асортименті компаній сателітів РФ з'являться мапи, атласи світу, підручники, глобуси, атласи для автомобілістів і т.д., де Латвія, Литва, Естонія та Польща почнуть зображуватись "спірними територіями", а в описі цих країн буде написано, що це історично території Російської Імперії, як це робиться зараз по відношенню до України", - резюмує аналітик.

Він звертає увагу, що в атласі світу Kosmos Neuer Weltatlas. Das Standardwerk mit aktuellen und präzisen Karten від 15.04.2021 дається такий опис України не без натяку на внутрішній громадянський конфлікт:

«Через Київську Русь, зародок як російської, так і української державності, Українська історія тісно пов'язана з російською. Політичні та соціальні зміни, що відбулися після здобуття незалежності в 1991 році, були непростими. Успіх "Помаранчевої революції" 2004року не зміг остаточно вирішити суперечності між проросійськими і Західноорієнтованими силами, що також проявилося в конфліктах на південному сході країни і в Криму, названих Євромайданом в 2014 році, які тривають і до цього дня».

В оригіналі:

«Durch die Kiewer Rus, der Keimzelle russischer wie ukrainischer Staatlichkeit, verband sich die ukrainische Geschichte eng mit der russischen. Der politische und gesellschaftliche Wandel nach der Unabhängigkeit 1991 gestaltete sich schwierig. Der Erfolg der ,,orangen Revolution" von 2004 konnte den Gegensatz zwischen den prorussischen und den westlich orientierten Kräften nicht nachhaltig auflösen, was sich auch 2014 in den Euromaidan genannten Konflikten in den südöstlichen Landesteilen und der Krim gezeigt hat, die bis heute andauern».

Повне відео Миколи Голубея з оглядом магазинів та продукції:

Аналітик створив телеграм-канал Stop Mapaganda “Інформаційна деокупація України”, звернувся до Міністерства закордонних справ України і привертає увагу європейських ЗМІ. Також українець вирішив подати позови до суду на компанії, які випускають та продають некоректні карти.