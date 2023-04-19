Янушка про контрнаступ України: "Він не обов'язково буде успішним"

Минулого тижня США потряс скандал, пов'язаний із витоком секретних документів розвідки. Документи містять інформацію про український контрнаступ, стеження США за союзниками і оборону Тайваню. Альбінас Янушка, один з підписантів Акту про незалежність, підкреслив, що наявні дані свідчать про те, що майбутній контрнаступ України не обов'язково буде успішним.

На думку Янушки, контрнаступ може бути не настільки успішним, тому що українці не отримали всю зброю, яку просили. Начальник штабу армії США Марк Міллі заявив, що перемога України може бути не досягнута цього року через проблеми з поставками зброї.

В оприлюднених американських секретних документах йдеться про те, що Україні неохоче постачають зброю дальнього радіусу дії, побоюючись реакції Китаю, який в результаті може почати підтримувати Москву зброєю.

"Ми бачимо, що йде залякування демократичного світу - так само, як Володимир Путін лякає людей ядерною зброєю, Китай явно лякає інших, що якщо українці почнуть атакувати якесь місто далекобійною артилерією, то він почне підтримувати Москву", - підкреслює Янушка.

Альбінас Янушка / E.Blaževič/LRT nuotr.

Аурімас Навіс, голова Агентства громадської інформаційної безпеки, стверджує, що для України головне зараз не зброя, а людські ресурси.

"У Росії тут перевага, тому що вони не дбають про людей, вони навіть не вважають їх людьми", - каже Навіс, додаючи, що навіть російські пропагандисти кажуть, що на поле бою було відправлено ув'язнених, або, як вони самі кажуть, російські відходи.

Україна вже стикається з нестачею кадрів, а часу на військову підготовку стає все менше. Нині в армію йдуть ті, хто пройшов лише базову підготовку, що, на думку Навіса, є небезпечною тенденцією. Критика лунає і на адресу українських командирів.

Аурімас Навіс / L. Balandžio nuotr.

Саулюс Гузевічюс, колишній командир Сил спеціальних операцій, вважає, що інформація, яку він має, свідчить про те, що українцям бракує мотивації та дисципліни, крім того, проблемою під час контрнаступу може стати нестача зброї та боєприпасів. Експерти згодні з думкою, що невдалий український контрнаступ може призвести до того, що Захід змусить Київ сісти за стіл переговорів.

"Моральний дух російської армії може бути слабким, і в разі правильного українського наступу відбудеться колапс. Якщо цього не станеться, то в нас будуть великі проблеми", - каже Альбінас Янушка.

Але США, як і більша частина західного світу, хотіли б бачити перемогу України, бо поразка або перехід до тривалої війни розглядатиметься як перемога Росії, а в довгостроковій перспективі - як зелене світло Китаю для нападу на Тайвань.

"Хоч би що говорили американці, йдеться не тільки про перемогу над Росією, а й над Китаєм, тому США не здадуться, але, схоже, що далекобійної артилерії не буде", - каже Янушка.

Війна в Україні / Фото AP

Серед оприлюднених секретних документів США згадується дата українського контрнаступу - 30 квітня. Це, за словами Саулюса Гузевічюса, створило для Росії ще одну загадку, чи є ця дата реальною, чи ні. Ці дані були підкріплені заявами міністра оборони України Олексія Резнікова про те, що серед оприлюднених секретних документів США є як реальні, так і нереальні факти.

Витік секретних документів США стався завдяки 21-річному Джеку Тейшейрі, але, як каже Навіс, у них не міститься нічого нового, більша частина інформації вже була відома, а самі документи демонструють можливості США шпигувати за одним зі своїх найбільших ворогів - Росією.

Війна Росії проти України / AP nuotr.

LRT.lt нагадує, що, згідно з документами американської розвідки, які просочилися, якби Китай напав на Тайвань, він, ймовірно, швидко взяв би під контроль повітряний простір над островом.

За повідомленнями, військове керівництво Тайваню також сумнівається в тому, що його ППО зможе точно виявити пуски китайських ракет. В одному з документів йдеться, що Тайвань може не наважитися відкрити вогонь по китайських літаках, побоюючись ескалації, навіть якщо вони становлять безпосередню загрозу. Ба більше, неясно, чи достатньо у Тайваню ракет, щоб максимально захистити себе від великомасштабної атаки.