Боєць полку "Азов", який захищав Маріуполь і втратив ногу: Я просив розстріляти мене, але мій друг сказав, що не сьогодні

"Полк "Азов", що входить до складу Збройних сил України, є символом жертовності за Україну і ненависті Росії до українських солдатів. Про бійців "Азову", які перебувають у Литві на запрошення організації "Нащадки Великого князівства Литовського", йшлося у вівторковій "Темі дня".

- Руслане, ти в полку "Азов" з 2017 року. У лютому минулого року ви стали на захист Києва, і коли порівнюєте те, що відбувалося під столицею, з тим, що сталося в Маріуполі, де ви також були, то кажете, що Маріуполь був просто дитячою забавкою. Чому?

Руслан Сербов: Так, я сказав, що все, що відбувалося до Маріуполя, було дитячою грою, але я сказав це дещо перебільшено, образно, фігурально. Те, що сталося в Маріуполі, і те, що я бачив до цього, не можна порівнювати.

Одна справа, коли ти бачиш супротивника - ось ми, а ось він. А інша справа, коли ти повністю оточений, як на рингу. Коли тобі не підвозять ні боєприпасів, ні зброї, ні евакуації поранених, це зовсім інша річ, навіть психологічно.

- На початку квітня минулого року, коли ви летіли гелікоптером до Маріуполя, у вас фактично був квиток в один кінець. Чому ви його взяли?

Руслан Сербов: Ми про це говорили з самого початку, і я сам це розумів, тому що вже мав досвід, знав, що це квиток в один кінець. Але я також говорив, що найкраща смерть для чоловіка - це смерть зі зброєю в руках, на полі бою.

Як не дивно, можливо, у 21-му столітті для когось це незрозуміло - навіщо вмирати, навіщо воювати, адже можна врятуватися, навіщо жертвувати собою і т.д.? Але мене так виховали, це мій світогляд. У мене є книга, в кінці якої я написав, що ми всі герої, але мені просто пощастило.

"Захисник "Азовсталі" Руслан Сербов / E. Blaževič / LRT nuotr.

Коли я був у гелікоптері, було важко літати, бо гелікоптери збивали. Я завжди казав, що мені просто пощастило. Частина людей, які стояли зі мною пліч-о-пліч, вбиваючи ворога, залишилися в полоні, але більшість загинули.

Це ті люди, які вели себе гідно, які виконували накази, які знищували ворога, і ми були готові покласти голову за свого командира. Я був абсолютно рішуче налаштований це зробити. Я, напевно, навіть зрадів би, але вийшло так, як вийшло.

- Як протитанковий снаряд відірвав тобі ногу, нашим глядачам не видно, але ти втратив ногу, ти попросив товаришів по службі застрелити тебе. Були солдати, які застрелилися, щоб не потрапити в полон. Ви витримали полон. Вони знали, що ти "азовець"?

Руслан Сербов: Так, знали. Я так і сказав, я не приховував.

Я казав: "Розстріляйте мене, розстріляйте". Тому що був сильний удар, з мене злетіли джгути, які були накладені. Я думав, що стікатиму кров'ю до смерті, і я просто сказав: "Застрельте мене". Друг підбіг і сказав: "Не сьогодні". Він затягнув джгут і забрав нас.

Там був один хлопець, наприклад, ми звали її Голка. Це був серйозний бій, ми переправлялися через річку. Були великі втрати, Адата був поранений. Він опинився позаду групи і зрозумів, що стікає кров'ю до смерті. У нього був пістолет, і він застрелився з нього. Це були не поодинокі випадки.

"Азовсталь" у Маріуполі / AP nuotr.

Багато хто думає, що ми потрапили в полон, але ніхто не потрапляв у полон. Був наказ скласти зброю, але про це не йшлося - навіщо мені здаватися, полегшувати ворогу роботу, коли я і так можу знищити двох-трьох ворогів. Ніхто не хотів здаватися в полон, вони не могли прорватися на завод "Азовсталь". Ми витримали атаки.

Після цього ми домовилися, що Червоний Хрест нас евакуює, але вони не дотримали слова, і понад 700 азовців перебувають там. Воював, звичайно, не тільки цей полк, були й інші, були прикордонники, морські піхотинці, Національна гвардія. У Маріуполі воював не тільки полк "Азов", але ми були ядром, яке все організовувало.

- Наталіє, ви працюєте над тим, щоб допомагати солдатам, які перебувають у полоні, які повертаються, яким вдається повернутися з полону. Про полон багато не говорять, щоб не нашкодити тим, хто ще не звільнився. Чи можете ви говорити про цифри, скільки загалом українських солдатів досі перебувають у полоні в Росії?

Наталя Єпіфанова: Дані про те, скільки українських солдатів перебуває в полоні загалом, засекречені, але ми, як громадські організації, розуміємо, скільки їх, принаймні, є. За нашими оцінками, щонайменше 10 000 військовополонених, не враховуючи цивільних, дітей, зараз перебувають у полоні.

"Азовсталь" у Маріуполі / AP nuotr.

Згідно з міжнародним гуманітарним правом, цивільні особи взагалі не можуть перебувати в полоні, тому проблема дуже серйозна, як з цивільними особами в полоні, так і з військовополоненими.

- Як живуть сім'ї тих солдатів, які вважаються зниклими безвісти, і які не отримують ні солдатської зарплати, тому що вони більше не воюють, ні взагалі ніяких грошей, тому що їхні родичі не були оголошені загиблими в бою або в полоні? З чим вони стикаються?

Наталя Єпіфанова: Дуже багато людей стикаються з тим, що ми не знаємо, де знаходяться наші рідні. Ми не маємо з ними контакту, не маємо зв'язку, не знаємо, в якому вони стані, в яких колоніях. Взагалі, Росія забороняє нам мати з ними контакт.

Але ми знаємо, що деякі з них повертаються. Їх небагато, вони зв'язуються зі своїми родичами і повідомляють нам, де вони знаходяться, в якому вони стані. Деякі з них мають тільки цю інформацію. Тому що дуже мало такої інформації, яка б дозволила Росії з упевненістю сказати, що ця людина є військовополоненою, що вона перебуває в полоні.

В принципі, Росія не хоче про це говорити. Буває так, що ми знаємо, що певна людина перебуває в полоні, тому що нам розповіли ті, хто повернувся з полону, що вона там є, але Росія цього не підтверджує.

Тому в державі існує такий облік - ті, хто підтверджений Росією як військовополонені, ті, хто підтверджений як такі, що повернулися з полону і є військовополоненими, люди, які зникли безвісти і про яких ми нічого не знаємо, не маємо жодної інформації.

Наталія Єпіфанова (праворуч), голова Громадської організації "Вояцький визвіл" / E. Blaževič/LRT nuotr.

Так, родичам цих людей не виплачують солдатську зарплату, і це велика проблема, тому що ніхто не допомагає нам їх шукати, хоча є міжнародне право, Женевська конвенція, є Організація Об'єднаних Націй, і у них є мандат на відвідування колоній.

Червоний Хрест і Організація Об'єднаних Націй можуть це робити, і вони могли б допомогти нам шукати наших військових, але вони кажуть, що вони не є військовою організацією, у них немає зброї, щоб туди йти, а Росія не дозволяє, забороняє.

- Руслане, коли вас вже обмінювали, то казали, що вас не обмінюють на полонених, а обмінюють на розстріл. Чи вірив ти тоді, що потрапиш в Україну?

Руслан Сербов: Так, нам так сказали. Спочатку я сумнівався, тому що обмін військами переривався багато разів, може, разів п'ять. Я не розумів, навіщо це робиться, навіщо цей цирк. Нам казали, що "росіяни не хочуть вас обмінювати", хотіли нас деморалізувати.

Коли я їхав, я думав так само, не вірив, або вірив на 50%. Але коли ми проїхали кілька кілометрів і я побачив Бердянськ, то почав розуміти, що нас, напевно, обміняють.

Так і сталося, нас обміняли як важкопоранених - були люди без рук, без ніг, сильно обгорілі. Можна сказати, що вони були найвідчайдушніші. До того ж каліки. Так воно і було.

- Президент Франції Еммануель Макрон дзвонив Путіну, в ці дні він намагається змусити Україну вести з ним переговори. Якби ви могли поговорити з паном Макроном, що б ви йому сказали?

Руслан Сербов: Якби я говорив з Макроном, я навіть не знаю, я навіть не знаю... Я простий солдат. Моя робота - воювати. А про політику, я навіть не знаю, що б я сказав пану Макрону.

Наталія Єпіфанова: З терористами не ведуть переговори. Я думаю, ми б сказали, що з терористами не ведуть переговори. Вони понесли стільки страждань і пролили стільки крові за нас зараз, в сучасній історії, не кажучи вже про історію, яка була раніше, історію, через яку пройшли наші прадіди і прабабусі.

Ми не готові до переговорів з ними. Ми в Україні відчуваємо тільки допомогу і розуміння наших сусідів, які також є сусідами Росії. Ви, литовці, Литва, просто вражаєте тим, як ви нас підтримуєте. Так багато українських прапорів у Вільнюсі. Напевно, в Україні їх не так багато, тому ми відчуваємо, що ви нас дуже сильно підтримуєте. І ми знаємо, що вам не треба нічого пояснювати, але вам треба пояснювати на Заході. І ви не ведете переговори з терористами.

Руслан Сербов: Якби всі допомагали так, як допомагає Литва, я думаю, ми б уже перемогли. А зі скаженим собакою не треба розмовляти, його треба просто приспати. Ці люди не тримають свого слова, для них немає такого поняття, як честь, честь солдата. Тому сила і тільки сила.

"Захисник "Азовсталі" Руслан Сербов / E. Blaževič / LRT nuotr.

Наталія Єпіфанова: Знаєте, в Україні ми відчуваємо, що в європейських країнах є бажання, щоб все в Україні припинилося, закінчилося, але ми не відчуваємо, що вимагають справедливості, правосуддя.

Якщо ми зараз не дамо агресору по зубах, то наші діти та інші країни будуть воювати. Україна зараз платить дуже високу ціну, наші солдати страждають, гинуть, потрапляють у полон, і вони захищають не тільки територіальну цілісність і свободу України. Наші війська також борються за демократичні цінності Європи.

Руслан Сербов: Ця війна не лише між Росією та Україною. Ми є щитом для всієї Європи. Ви це розумієте, історично ви це розумієте, ви зробили висновки, але є інші країни, які цього ще не зрозуміли. Вони не зрозуміли, що Росія на цьому не зупиниться. Ми переможемо, я кажу це з упевненістю, але якщо вона піде іншим шляхом, вона не зупиниться. Це загарбник з імперіалістичними амбіціями.