Naujienų srautas

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Новини 52 хв. тому

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви

Аушріне Армонайте
Новини 15 год. тому

Литва може допомогти з експортом 1 млн тонн зерна з України, - міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте

Інгріда Шимоніте
Новини 15 год. тому

Путін хоче здаватись схожим на Зеленського, - прем'єр-міністр Литви

Володимир Селявко
Новини 18 год. тому

«Муки народження – це муки, але вони – народження». Нова колія отця Володимира

Олексій Данілов
Новини 20 год. тому

Ми розпочнемо контрнаступ, коли будемо готові, - Секретар РНБО України Олексій Данілов

Володимир Кара-Мурза
Новини 22 год. тому

В Росії опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі дали 25 років колонії: Глава МЗС Литви закликав до санкцій

Знак "Брянська область"
Новини 23 год. тому

Росія заявляє, що зупинила українську спробу проникнення на свою територію

Розслідування LRT. Напрямок – Псков: Росіяни знайшли санкційну лазівку в литовських аеропортах
Новини 1 д. тому

Розслідування LRT. Напрямок – Псков: Росіяни знайшли санкційну лазівку в литовських аеропортах

Служба зайнятості. Ілюстративне фото
Новини 1 д. тому

Кожен десятий працюючий українець хоче вивчити литовську мову, - Служба зайнятості

Великодня служба литовською мовою, організована духовенством Вселенського Константинопольського патріархату
Новини 1 д. тому

Великдень у громадах Константинопольського Патріархату в Литві: Литовською, українською, білоруською, церковнослов'янською

Військовий інструктор. Ілюстративне фото
Новини 1 д. тому

На навчання українських військових відбула нова група литовських інструкторів

Міністерство юстиції. Ілюстративне фото
Новини 2 д. тому

Міністерство юстиції планує дозволити українським юристам надавати послуги в Литві

Рита Мілюте
Новини 2 д. тому

Рита Мілюте. Діти війни на війні грають у війну

Гітанас Науседа
Новини 4 д. тому

Всі відповідальні за війну повинні бути притягнуті до відповідальності, - президент Литви

Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва
Новини 4 д. тому

Як відсутність потужного радіомовлення на середніх хвилях впливає на інформаційне забезпечення населення України в умовах війни

Віктор Марвін
Новини 4 д. тому

Український режисер про зміну назви Старого театру у Вільнюсі: слово «російський» стало токсичним, Литва обрала правильний шлях

Новини2023.04.19 07:59

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви

LRT.lt
LRT.lt 2023.04.19 07:59
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського зустріла гостей з Литви, які навідали Чернігів з волонтерською ініціативою.

Марюс Бурокас - поет і перекладач, книжковий оглядач, головний редактор журналу “Вільнюс Ревю”. Донатас Петрошюс - поет і есеїст, футбольний фанат. Лаурінас Каткус - письменник, есеїст, перекладач, ініціатор та мистецький директор фестивалю “Тиждень літератури” в Каунасі. А також координаторка ініціативи Катерина Міхаліцина - письменниця, перекладачка, редакторка, членкиня Українського ПЕН.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Саме за ініціативи цієї дружньої команди восени 2022 Літературний фонд Спілки письменників Литви (Lietuvos rašytojų sąjungos Literatūros fondas, який наразі очолює Ірена Алексайте), перетворився на центр збору коштів та допомоги для України, що зосереджений навколо письменницької та видавничої спільнот.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Завдяки фонду, а також особистим зусиллям багатьох письменників, перекладачів та небайдужих людей, вдалося придбати вже три автомобілі для ЗСУ, а ще медичні засоби (турнікети, целокс тощо), прилад нічного бачення, рації, спеціальні рукавиці, теплі шкарпетки, спальники й каремати для військових, а також саперні лопати, генератори, зарядні станції, налобні ліхтарики та безліч хімічних грілок.

Також закупили і передали дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни та приладдя для малювання в волонтерські центри Херсона та для БФ “Діти Нікополя”.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Для чернігівської бібліотеки команда передала меблі, технічне обладнання, настольні ігри (шахи).

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Під час зустрічі з читачами та журналістами гості розповіли про свою волонтерську та основну літературну діяльність, про підтримку України в Литві, поділились враженнями від поїздок Україною та відповіли на запитання слухачів.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Чернігівці вдячні гостям за підтримку України та зокрема бібліотеки ім. Михайла Коцюбинського, яка дуже постраждала внаслідок російської агресії.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви
# Україна# Країни Балтії
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Аушріне Армонайте
15 год. тому

Литва може допомогти з експортом 1 млн тонн зерна з України, - міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте

Інгріда Шимоніте
15 год. тому

Путін хоче здаватись схожим на Зеленського, - прем'єр-міністр Литви

Володимир Селявко
13
18 год. тому

«Муки народження – це муки, але вони – народження». Нова колія отця Володимира

13
Олексій Данілов
20 год. тому

Ми розпочнемо контрнаступ, коли будемо готові, - Секретар РНБО України Олексій Данілов

Володимир Кара-Мурза
22 год. тому

В Росії опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі дали 25 років колонії: Глава МЗС Литви закликав до санкцій

Знак "Брянська область"
23 год. тому

Росія заявляє, що зупинила українську спробу проникнення на свою територію

Розслідування LRT. Напрямок – Псков: Росіяни знайшли санкційну лазівку в литовських аеропортах
8
1 д. тому

Розслідування LRT. Напрямок – Псков: Росіяни знайшли санкційну лазівку в литовських аеропортах

8
Служба зайнятості. Ілюстративне фото
1 д. тому

Кожен десятий працюючий українець хоче вивчити литовську мову, - Служба зайнятості

Великодня служба литовською мовою, організована духовенством Вселенського Константинопольського патріархату
33
1 д. тому

Великдень у громадах Константинопольського Патріархату в Литві: Литовською, українською, білоруською, церковнослов'янською

33
Військовий інструктор. Ілюстративне фото
1 д. тому

На навчання українських військових відбула нова група литовських інструкторів

Володимир Селявко
13
2023.04.18 14:44

«Муки народження – це муки, але вони – народження». Нова колія отця Володимира

13
Олексій Данілов
2023.04.18 12:04

Ми розпочнемо контрнаступ, коли будемо готові, - Секретар РНБО України Олексій Данілов

Знак "Брянська область"
2023.04.18 09:09

Росія заявляє, що зупинила українську спробу проникнення на свою територію

Володимир Кара-Мурза
2023.04.18 10:41

В Росії опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі дали 25 років колонії: Глава МЗС Литви закликав до санкцій

Аушріне Армонайте
2023.04.18 17:51

Литва може допомогти з експортом 1 млн тонн зерна з України, - міністр економіки та інновацій Аушріне Армонайте

Інгріда Шимоніте
2023.04.18 17:25

Путін хоче здаватись схожим на Зеленського, - прем'єр-міністр Литви