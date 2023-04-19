Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського зустріла гостей з Литви, які навідали Чернігів з волонтерською ініціативою.

Марюс Бурокас - поет і перекладач, книжковий оглядач, головний редактор журналу “Вільнюс Ревю”. Донатас Петрошюс - поет і есеїст, футбольний фанат. Лаурінас Каткус - письменник, есеїст, перекладач, ініціатор та мистецький директор фестивалю “Тиждень літератури” в Каунасі. А також координаторка ініціативи Катерина Міхаліцина - письменниця, перекладачка, редакторка, членкиня Українського ПЕН.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Саме за ініціативи цієї дружньої команди восени 2022 Літературний фонд Спілки письменників Литви (Lietuvos rašytojų sąjungos Literatūros fondas, який наразі очолює Ірена Алексайте), перетворився на центр збору коштів та допомоги для України, що зосереджений навколо письменницької та видавничої спільнот.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Завдяки фонду, а також особистим зусиллям багатьох письменників, перекладачів та небайдужих людей, вдалося придбати вже три автомобілі для ЗСУ, а ще медичні засоби (турнікети, целокс тощо), прилад нічного бачення, рації, спеціальні рукавиці, теплі шкарпетки, спальники й каремати для військових, а також саперні лопати, генератори, зарядні станції, налобні ліхтарики та безліч хімічних грілок.

Також закупили і передали дитяче харчування, підгузки, засоби гігієни та приладдя для малювання в волонтерські центри Херсона та для БФ “Діти Нікополя”.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Для чернігівської бібліотеки команда передала меблі, технічне обладнання, настольні ігри (шахи).

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Під час зустрічі з читачами та журналістами гості розповіли про свою волонтерську та основну літературну діяльність, про підтримку України в Литві, поділились враженнями від поїздок Україною та відповіли на запитання слухачів.

Чернігівська міська бібліотека зустріла волонтерів з Литви / фото: Чернігівська міська бібліотека ім. Михайла Коцюбинського

Чернігівці вдячні гостям за підтримку України та зокрема бібліотеки ім. Михайла Коцюбинського, яка дуже постраждала внаслідок російської агресії.