«Муки народження – це муки, але вони – народження». Нова колія отця Володимира

Напередодні Великодня за східно-християнським календарем програма «Mūsų rusų gatvė» розповіла про священика екзархату Константинопольського патріархату Володимира Селявка.

Ще коли Володимир Селявко був священиком Віленської і Литовської єпархії Московського патріархату, він уже тоді мав славу неформала. Ні тобі традиційної довгої бородищі, ні патетичних промов, ні царственої постави, притаманної багатьом його колишнім колегам, особливо старшого покоління. Він одним із перших православних отців завів власний акаунт у соціальних мережах. Парафіяни дуже дивувалися, коли бачили свого настоятеля, як він бігав кроси, роз'їжджав на велосипеді або мотоциклі; коли виявляли його то в спортивному залі, то в клубі карате.

Володимир Селявко / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

Коли вранці 24 лютого минулого року Росія вторглася в Україну, Володимир Селявко, за власним зізнанням, зазнав шоку.

"І цього дня я абсолютно чітко для себе зрозумів: а ми – наступні. Ми будемо наступними. Я кілька разів хапався за папір писати прохання "за штат". Я думав, що піду добровольцем, захищати… Я просто не зможу цю справу залишити, я не зможу бути осторонь. Моя дружина весь день проплакала, дивлячись на все це, бо в мене була якась істерика. Я розумів, що трапляється якась катастрофа. 24 лютого – це був четвер. Вже до кінця п'ятниці більш-менш стали усвідомлювати, що українці так просто не віддадуть себе. І з'явилася надія, що вони не просто зуміють захиститися – вони ще й нас захистять", – згадує священик.

Володимир Селявко / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

Того дня отець Володимир заяви «за штат» не написав. Він пішов пізніше, коли троє його товаришів по службі – етнічні литовці Віталіюс Моцкус, Віталіс Даупарас та Гінтарас Сунгайла – відмовилися згадувати під час служби патріарха Кирила за те, що той підтримав війну. І поплатилися за це.

«Я, до речі, загалом не був противником того, щоб поминати патріарха. Але при цьому я дозволяв собі і в соцмережах говорити, що з цього приводу думаю. Але що стало для мене нестерпним – це репресії. Тому що звільнення Моцкуса, Даупараса та Сунгайли – це репресії. І я пішов на знак солідарності. Я так і написав у своєму проханні. Ну, в результаті мене було заборонено, а потім і позбавлено сану. Причому, у найбеззаконніший спосіб», – каже Володимир.

Церква вільнюського Свято-Духова православного монастиря у Вільнюсі / фото Е. Блажевича / LRT

П'ятим позбавленим сану виявився клайпедський священик Григорій Ананьєв. Той одразу заявив, що немає сенсу триматися за Московський патріархат.

"Для нас головне – православ'я, християнство. А вже юрисдикція – це друга справа! Але я так розумію, що для більшості приналежність до православ'я, чи не «п'ятдесят на п'ятдесят», це ще й ідеологія. Ось ця вся ідеологія Кремля останніх дванадцяти-п'ятнадцяти років: "ми встаємо з колін", "у нас унікальний культурний код", "ми особливу місію несемо у світі"... Що ще там? "У нас все найкраще", "трагедія була, коли розвалилася імперія", а "в ній жилося всім добре", "була стабільність"... Адже люди дуже швидко забувають, яка ця "стабільність" була і що ми стабільно мали. Дефіцит стабільний, обмеження у всьому стабільне та дуже бідний, убогий побут. І це я ще беру Литву! Тут було, в принципі, краще, ніж у глибинці російській. Ну, Москва, Санкт-Петербург це інше. Тоді це називалося Ленінград, але я не буду цим проклятим ім'ям називати таке прекрасне місто, - мені воно дуже дороге, я там в академії навчався", - каже священнослужитель.

Володимир Селявко став дияконом навесні 1995 року, а влітку того ж року тодішній глава Віленської та Литовської єпархії архієпископ Хризостом висвятив його на священика.

Рукопокладення Володимира Селявка у священики / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

Навчався у московській духовній семінарії та духовній академії Санкт-Петербурга, стажувався у коледжі св. Патріка в Ірландії. Багато років був настоятелем вільнюської церкви Архангела Михаїла, а також обіймав важливу посаду в церковній адміністрації – був секретарем із зовнішніх зв'язків Віленської та Литовської єпархії.

Відкритий до експериментів протоієрей Володимир Селявко виступав не лише перед віруючими у церкві, а й, наприклад, на сцені столичного Палацу конгресів. Там у 2012 році разом з Державним симфонічним оркестром Литви та двома хорами він брав участь у виконанні ораторії митрополита Іларіона «Пристрасті за Матфеєм».

Володимир Селявко бере участь у виконанні ораторії митрополита Іларіона "Страсті за Матфеєм" / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

2020 року отець Володимир короткий час служив у Корсунській єпархії Російської православної церкви у Франції, потім повернувся до Вільнюса.

Коли Володимира "вирвали з сану", йому довелося чимало поневірятися в пошуках заробітку. Критична ситуація не тільки саму людину випробовує на міцність, а й вносить корективи в коло її спілкування.

Володимир Селявко / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

"Почну з того, що, слава Богу, з мого життя пішло дуже багато людей, яких я вважав друзями. Виявилося, що це зовсім не друзі. Люди, від яких я, можливо, не очікував такої позиції і громадянської, і церковної, - зокрема й серед найближчого споріднення, - ці люди пішли з мого життя. І життя стало світлішим і чистішим, - простір розчистився. Але водночас з'явилися, навіть несподівано, люди, які стали надавати допомогу, зокрема матеріальну", - зізнається священик.

За словами Володимира, за час вимушеного безробіття він здійснив стільки подорожей, скільки ніколи раніше не міг собі дозволити.

Володимир Селявко / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

"З дружиною ми здійснили дві мотопоїздки: на три з гаком тисячі кілометрів, потім понад п'ять тисяч кілометрів покрили відстані у Західній Європі. Я двічі з'їздив на Афон. Раніше я туди завжди служити приїжджав. А зараз я стою в куточку і з усіма разом підходжу до причастя, як звичайний мирянин. Але заради Бога! Якщо тільки ця ціна, - нехай буде так. Але порівняно з тим, що українці переживають, - це, вибачте мене... Порівняно з тим, що білоруси переживають від свого диктатора після так званих "виборів-2020" (та й перед тим, власне кажучи), - то, знаєте... Зараз я вже дивлюся й думаю: ну, все не просто так... Усе дало мені величезний досвід, до того ж екзистенційного характеру. Але при цьому я не можу сказати, що мені було легко, - хвалитися не буду. Це було вкрай тяжко", - відверто каже священик.

Володимир каже, що у Віленській і Литовській єпархії Московського патріархату, якій він віддав довгі роки, є колеги, які співчувають йому та іншим позбавленим сану.

Православна церква / фото Ю. Стацявичюса / LRT

"Є такі. Називати не буду. Їх чимало, але бачите, в чому вся ситуація? У нас дуже поганий тон: церква - це єпископ. Думка інших може бути зневаженою. І тому, звісно, ​​священик беззахисний. Наприклад, він має родину, дітей, але не має своєї квартири, і він змушений жити в церковному домі. Ось він висловиться, - адже не потрібно ніяких процедур для того, щоб його прибрати! Достатньо розчерку пера. І ось це велика проблема в РПЦ: церква – це єпископ. І вони беруть цитати давніх отців, виривають їх із контексту. "Де єпископ, там церква", - говорив святий Ігнатій Богоносець (це II століття нашої ери). Але, вибачте мені, треба читати його у контексті – і культурному, і історичному", – стверджує священик.

Володимир Селявко / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

Володимир критикує як свою колишню корпорацію – Московський патріархат, – а й частину своїх російських співвітчизників, які заражені ідеологією «русского міра».

«Розумієте, багатьом росіянам (і православним зокрема) це все дуже близько. Це можна пояснити лише одним: люди не змогли інтегруватися у нове життя Литви та Європи. Вони не змогли знайти себе тут. Багато хто не вчив мову тоді, за радянської влади, тому що вона не була обов'язковою. А потім взагалі просто: «А чо я буду?!». Таке часто звучало. І в результаті вони виявилися другим-третім-четвертим сортом. Вчора були кимось, а зараз – ніхто. Ну правильно. Хто схотів, той інтегрувався. Підіть до поліклініки або до тих установ, де працівники – висококваліфіковані. Почитайте на бейджиках скільки там російських імен. Тобто не йдеться про те, що тут когось спеціально, навмисно не пускали, не допускали. Може, якісь поодинокі випадки існують – а де їх немає?», – запитує священнослужитель.

Володимир Селявко на богослужінні в церкві святого Миколая Чудотворця / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

Після того, як отець Володимир та інші священики, вигнані з Віленської та Литовської єпархії, були прийняті під юрисдикцію Константинопольського патріархату, вони почали по неділях проводити молебні у великій, але не цілком придатній для богослужінь церкві святого Миколая Чудотворця на території колишньої столичної Лукишкської в'язниці. Це одна з небагатьох у Литві церковних будівель, яку в 1990-х роках не передали Російській православній церкві. З кожним разом сюди приходить все більше людей.

«Кістяк складається з людей литовськомовних, – констатує отець Володимир, – але є й інші. Після так званих виборів-2020 у Литві з'явилося чимало білорусів. Після цих страшних подій активної фази війни – багато біженців з України. Деякі з них також приходять. І дехто з росіян приїхав. Це не тоді, коли оголосили мобілізацію і побігли від неї, а побігли, бо не згодні з режимом».

Володимир Селявко на богослужінні в церкві святого Миколая Чудотворця / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

Отець Володимир особливо радий тому, що зустрічає на богослужіннях і своїх колишніх парафіян, знайомих з того часу, коли він був священиком Московського патріархату. Хтось приходить просто з цікавості, а хтось, можливо, має намір всерйоз пов'язати своє майбутнє з релігійною структурою, яка зароджується.

Єпископа у майбутнього екзархату Константинопольського патріархату поки що немає, як немає й матеріальної бази. Попереду – організація парафій, ведення переговорів щодо будівництва нових храмів…

«Натомість зараз розкриваються зовсім інші перспективи. Я зараз у муках народження нового. А муки народження – це муки. Але вони – народження», – каже священик.

Володимир Селявко на богослужінні в церкві святого Миколая Чудотворця / стоп-кадр з програми «Mūsų rusų gatvė»

«Це повноцінне життя, - продовжує отець Володимир, - і я знову став самим собою. Тобто, я і так ним був (дозволяв собі набагато більше, ніж заведено, щоб дозволяв собі священик, який перебуває в системі), і, тим не менш, зараз - взагалі просто космос! Але він важкий. У космосі нелегко - там вакуум».