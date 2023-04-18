Росія заявляє, що зупинила українську спробу проникнення на свою територію

Росія заявила в понеділок, що зупинила спробу українців проникнути на її територію на півдні Брянської області.

"Зловмисник [був убитий] після того, як перетнув заміновану лінію оборони, створену російськими збройними силами для запобігання проникненню на російську територію і забезпечення безпеки населення прикордонних районів", - повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму телеграм-каналі.

Він засудив цю "незаконну спробу перетину державного кордону".

Російські офіційні особи повідомляють про різні спроби "диверсантів" проникнути на територію Росії з України.

6 квітня пан Богомаз заявив, що російські силовики зірвали спробу групи з 20 українських диверсантів перетнути кордон.

5 квітня президент Володимир Путін закликав чиновників "діяти рішуче і ефективно" в Росії і в підконтрольних Росії регіонах України, де за останні місяці було вбито кілька проросійських чиновників.

Україна офіційно не визнає диверсійних операцій на території Росії, а відповідальність за такі операції беруть на себе бійці Російського Добровольчого Корпусу.