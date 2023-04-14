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Як відсутність потужного радіомовлення на середніх хвилях впливає на інформаційне забезпечення населення України в умовах війни

спецтема: Радіомовлення і нацбезпека
ВЮ ОГ
Валерій Юрченко, Олег Головатенко 2023.04.14 15:35
Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва
Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва / фото: uk.wikipedia.org

Інформаційний простір України, розбудований за умов демократії, виявився не готовим до функціювання в умовах війни. Війна висунула свої вимоги до інформаційного забезпечення населення, велика частка територій та громадян країни залишилась без можливості отримувати будь-яку українську інформацію, чим і користується ворог, заповнюючи український інформаційний простір ворожою пропагандою та дезінформацією.

Перш за все, як писали журналісти проєкту Крим. Реалії і Українська редакція порталу LRT.lt, це стосується населення тимчасово окупованих територій.

Незадовільно забезпечується населення сільських регіонів, воїни ЗСУ на передовій, пасажири на транспорті. Засоби масової інформації неефективно використовуються для оповіщення населення. Таким чином, для багатьох громадян України ускладняється процес прийняття життєво важливих рішень в екстрених ситуаціях, розуміння процесів, які відбуваються. Це не сприяє зміцненню довіри до Держави та влади в цей надскладний час.

Чому так відбулося, адже українське суспільство отримало після розвалу союзу потужну технічну базу телерадіомовлення?

В тоталітарній державі інформаційне забезпечення населення було виключно державним пріоритетом. В умовах демократії був неприйнятним контроль за контентом та розподілом каналів мовлення, але ігнорування державних інтересів в процесі розбудові технічних засобів телерадіомовлення привело до великих помилок у цій сфері, результатом чого є вищеназвані недоліки.

Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва
Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва / фото:

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України, окрім функцій регулювання розподілу каналів мовлення також здійснює їх планування та розвиток в умовах технічного прогресу. Ця технічна складова каналів мовлення раніш була покладена на міністерство зв’язку, яке також організовувало роботу оператора телерадіомовлення Концерну РРТ.

Міністерство зв’язку того часу у своєму складі мало профільні науково-дослідні інститути, проєктні інститути, ініціювало прийняття нормативних актів проектування, будівництва та експлуатації об’єктів телерадіомовлення. Відсутність подібних структур у складі Нацради, прийняття непрофесійних рішень у технічних питаннях призвело до ігнорування елементарних вимог норм при розбудові мереж телерадіомовлення (приклад - DVB-T2, FM), знищення радіомовлення на далекі відстані на довгих, середніх та коротких хвилях.

Тільки у період з 2017 по 2022 роки в Україні було вилучено з ліцензій на мовлення НСТУ 16 з 36 частот у діапазоні середніх хвиль, що призвело до зменшення загальної потужності у відповідності до ліцензій в 7 разів. Це унеможливило виконання Суспільним мовником Закону, який вимагає від НСТУ забезпечити усе населення країни трьома радіопрограмами.

Зникнення проводового радіомовлення

В Україні було розбудовано розгалужену мережу проводового мовлення, яка складалась з 26 млн. радіоточок, з яких 16 млн. знаходилися у користуванні населення, а 10 млн. знаходились на підприємствах та соціальних об’єктах. Ця мережа мала автономне електроживлення і забезпечувала можливість оповіщення незалежно від стану зовнішнього електроживлення, що особливо важливо у період війни.

Кабінет Міністрів не забезпечив збереження мережі проводового мовлення при приватизації оператора цієї мережі, Укртелекома.

Проводове радіо
Проводове радіо / оголошення з сайту OLX.ua

Відмова від радіочастот в діапазонах СХ і КХ

Подібна ситуація повторилась при роздержавлені засобів масової інформації та створені суспільного мовника. Законодавчо на було враховано необхідність забезпечення Суспільним мовником (НСТУ) вирішення задачі державної інформаційної безпеки. Керівництвом НСТУ на власний розсуд було прийнято рішення про скорочення з 2018 року, а потім, у період війни, повного припинення мовлення на далеку відстань на середніх хвилях, як всередині країни, так і за її кордоном. Середньохвильове (СХ) мовлення, яке покриває значну територію та практично не може бути заглушене, як це легко робить ворог з FM-передавачами. Таке рішення позбавило можливості населення тимчасово окупованих територій отримувати інформацію з України, а державу - інформувати населення інших держав про Україну та протидіяти пропаганді країни-агресора на її території та серед її населення.

Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва
Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва

Не у всіх керівників інформаційної сфери є розуміння необхідності ефірного телерадіомовлення; деякі вважають це застарілою технологією.

Таке твердження не відповідає дійсності, оскільки:

1. Жодна країна світу не відмовилась від ефірного телерадіомовлення.

2. Жодна країна не відмовилася від інформаційного мовлення на середніх хвилях, а країна-агресор навпаки збільшила кількість та потужність своїх середньохвильових передавачів, в тому числі і незаконно, піратськи використовуючи частоти, що від них добровільно відмовилися українські мовники.

Радіоприймач
Радіоприймач / T. Урбеліоніс /BNS

3. Інтернет не замінив ефірне телерадіомовлення у таких випадках:

  • На материковій частині України, де відсутнє зовнішнє електроживлення та покриття Інтернет-сигналом,
  • На тимчасово окупованій частині України присутній лише Інтернет агресора,
  • При користуванні Інтернетом серед великого обсягу інформації пересічним громадянам важко виділити інформацію, яка достовірна, тому велика недовіра інформації з Інтернету, адже там присутня і ворожа інформація та пропаганда.

4. Супутникове телевізійне мовлення забезпечує можливість прийому на материковій частині України. Прийом на окупованій території ризикований. По розташуванню приймальної тарілки ворог може виявити, хто приймає українські канали. А це наражає людей на небезпеку.

Таблиця порівняння стану ефірного радіо та телевізійного мовлення в Україні у 1996 та у 2023 роках
Таблиця порівняння стану ефірного радіо та телевізійного мовлення в Україні у 1996 та у 2023 роках / Валерій Юрченко
Телебачення в Україні: порівняння охоплення аналоговим сигналом і цифровим сигналом (станом на зараз)
Телебачення в Україні: порівняння охоплення аналоговим сигналом і цифровим сигналом (станом на зараз) / Валерій Юрченко

Висновки:

  • В Україні під час війни не забезпечена українським інформаційним продуктом значна частина громадян та територій, в тому числі тимчасово окупованих, прикордонних, звільнених від окупації тощо. Це суттєво впливає на обізнаність, психологічний стан та лояльність населення. Не функціонує надійна система оповіщення про небезпеку. Не здійснюється проактивне мовлення на території інших країн, в тому числі – на територію країни агресора. Все це свідчить про відсутність продуманої інформаційної політики держави та недооцінку необхідності забезпечення інформаційної безпеки.
  • При наявності великої кількості державних інституцій, які мали б опікуватися вищезазначеними проблемами на сьогодні немає жодного відповідального за результат: за знищення технічних засобів інфраструктури мовлення та оповіщення, за добровільну відмову від ліцензій, зменшення території розповсюдження та обмеження доступу аудиторії до інформації. Відсутні реальні плани ліквідації наслідків цієї злочинної бездіяльності. Конституційне право громадян України на доступ до інформації порушено не лише ворогом, а й байдужими та непрофесійними українськими посадовцями.
  • Процес реінтеграції тимчасово окупованих територій неможливий без налагодження комунікації з населенням, отруєним потужним впливом пропагандистських медіа ворога. Це потребує особливої уваги та спеціального контенту.
  • Необхідно терміново виправляти ситуацію, розробивши план невідкладних дій, зазначивши терміни та відповідальних. Цей план має суворо виконуватися, а його невиконання має сприйматися як саботаж. Бо інформація під час жорстокої гібридної війни стає зброєю.
Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва
Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва
Знищений радіопередавальний центр у м. Бровари поблизу Києва
Таблиця порівняння стану ефірного радіо та телевізійного мовлення в Україні у 1996 та у 2023 роках
Телебачення в Україні: порівняння охоплення аналоговим сигналом і цифровим сигналом (станом на зараз)
Проводове радіо
Радіоприймач
# Україна# Радіомовлення
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