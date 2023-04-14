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Новини2023.04.14 10:10

Верховний суд Литви винесе остаточний вирок у справі Палецкіса

B
BNS 2023.04.14 10:10
Розгляд справи про ліквідацію «Міжнародного форуму добросусідства», заснованого Альгірдасом Палецкісом
Розгляд справи про ліквідацію «Міжнародного форуму добросусідства», заснованого Альгірдасом Палецкісом / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Верховний суд Литви у п'ятницю має винести вирок у справі Альгірдаса Палецкіса - колишнього політика, який відбуває покарання за шпигунство на користь Росії.

Рішення буде остаточним і не підлягатиме оскарженню.

Суд розглядав справу за письмовою процедурою в закритому засіданні, за відсутності сторін.

У своїй касаційній скарзі, поданій майже рік тому, адвокат Палецкіса Адомас Лютвінскас просив Верховний суд скасувати рішення першої та апеляційної інстанцій, закрити справу і виправдати його підзахисного.

У липні 2021 року Шяуляйський обласний суд визнав колишнього лідера Соціалістичного народного фронту винним у шпигунстві на користь Росії і засудив його до шести років позбавлення волі.

Після того, як у травні 2022 року Апеляційний суд Литви підтримав рішення регіонального суду, Палецкіса затримала поліція і доставила до Каунаського слідчого ізолятора для відбування покарання.

18 місяців, які чоловік провів під вартою в очікуванні суду, зараховані до строку покарання.

За даними Генеральної прокуратури, Палецкіс і вільнюський бізнесмен Деймантас Бертаускас, діючи в організованій групі з невстановленим під час досудового розслідування співробітником російської розвідки та іншими громадянами Росії, в тому числі засудженим у справі про розгін 13 січня 1991 року, в період з лютого 2017 року по жовтень 2018 року за грошову та іншу винагороду збирали в Литві інформацію, яка цікавила російську розвідку.

За словами прокурорів, обвинуваченим було доручено збирати інформацію про офіцерів і суддів, які працювали над справою 13 січня в Литві, а також інформацію про інші справи, пов'язані з агресією Росії проти Литви в 1990-1991 роках.

Суд першої інстанції звільнив Бертаускаса від кримінальної відповідальності, і його справу було закрито, оскільки він дав свідчення і надав докази, які були ключовими для викриття незаконної діяльності осіб, пов'язаних з російською розвідкою в Литві.

У 2010-х роках Палецкіс був засуджений за заперечення радянської агресії під час подій 13 січня 1991 року після того, як заявив, що в той день "наші люди стріляли в наших людей".

У минулому Палецкіс працював у Міністерстві закордонних справ Литви, радником віце-спікера парламенту і віце-мером Вільнюса. Він був членом литовського парламенту з 2004 по 2007 рік.

# Країни Балтії
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