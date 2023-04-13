Де відбуватимуться Великодні служби Православної Церкви у Литві?

Завершується Велика Седмиця - Великий або Страсний тиждень, коли усі православні віруючі дотримуються особливо суворого посту, згадуючи останній тиждень земного шляху Спасителя, Його зраду Іудою, Хресний шлях і страждання за все людство. У неділю віруючі святкуватимуть Великдень - символ перемоги Життя вічного над смертю.

У Литві православні віруючі мають нагоду відвідати святкові заходи, благодійний ярмарок в Українському центрі, Великодні служби Константинополського Патріархату, отця Георгія Коваленка (капелана) Православної Церкви України, служби Віленсько-Литовської Єпархії РПЦ.

"Перемога квітів над хуртовинами, життя над смертю, весни над зимою - віддавна стала синонімом "Великодня". Великий день, світлий, для нового початку. 15 квітня, у переддень Великого Дня Пасхи, запрошуємо всих українців та наших друзів литовців долучитись до благодійного ярмарку в Українському Центрі!", - йдеться у повідомленні на сторінці Українського центру.

Український центр запрошує до участі у благодійному ярмарку усіх бажаючих. Тут можна буде продати свою продукцію або передати її на ярмарок, провести тематичну лекцію, воркшоп, майстер-клас тощо. Організатори запрошують долучитися до пітримки України, українців та Збройних сил України, а всі зібрані кошти вони обіцяють відправити до благодійного фонду AŠ ESU UKRAINA. Дізнатися деталі можна на сторінці події у соцмережі Фейсбук.

Інтерактивна карта Великодніх заходів у Вільнюсі / організатори: Український центр, Український Дім

Субота, 15 квітня:

12:00-15:30 - заходи в Українському центрі на вул. Тараса Шевченка, 31 у Вільнюсі;

12:00-19:00 - освячення священиком пасок та спілкування з священнослужителями в каплиці Українського дому священиками Константинопольського Патріархату;

Освячення пасок у суботу, 15-го квітня священиками Константинопольського Патріархату / анонс: Український Дім

00:00 - Пасхальна Православна Служба українською мовою в храмі Реформаторів, служить отець Георгій Коваленко (Православна Церква України) з Києва.

Пасхальна Православна Служба українською мовою в храмі Реформаторів, служить отець Георгій Коваленко (Православна Церква України) з Києва / анонс: Український Дім у Литві

Неділя, 16 квітня:

11:00 - Православна Служба українською мовою в музеї Баранаускаса (м. Анікщяй), служитиме отець Георгій Коваленко з Києва, трансляція служби з коментарями відбуватиметься онлайн на сторінці Delfi.LT, Українського дому у Литві, Ortodoksas.lt. Після закінчення відбудеться Великодній концерт української громади.

Православна Служба українською мовою в музеї Баранаускаса (м. Анікщяй), служитиме отець Георгій Коваленко з Києва / афіша: організатори

Православна Служба українською мовою в музеї Баранаускаса (м. Анікщяй), служитиме отець Георгій Коваленко з Києва / афіша: організатори

Також священиками Константинополського Патріархату завершуватимуться служби церковно-слов’янською та литовською мовою у Вільнюсі, Клайпеді, Каунасі, Обєляй, детальніша інформація на сайті ortodoksas.lt.

Священиками Константинополського Патріархату завершуватимуться Великодні служби церковно-слов’янською та литовською мовою / афіша: Константинопольський Патріархат у Литві

Священиками Константинополського Патріархату завершуватимуться Великодні служби церковно-слов’янською та литовською мовою / афіша: Константинопольський Патріархат у Литві

Про Великодні служби українською мовою, на яких дозволили не поминати Патріарха Кирила, оголосила і Віленсько-Литовська єпархія Російської Православної Церкви у Литві. При цьому у поширюваних повідомленнях-запрошеннях відсутня інформація про приналежність нібито "української" парафії Параскеви П'ятниці до РПЦ: