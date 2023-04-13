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Новини2023.04.13 09:03

Захід не повинен повторювати помилок Росії у відносинах з Китаєм, – МЗС Литви

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BNS 2023.04.13 09:03
Габріелюс Ландсбергіс
Габріелюс Ландсбергіс / D. Umbraso/LRT nuotr.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у середу закликав країни Заходу не повторювати помилок, зроблених у відносинах з Росією, з Китаєм.

«Роками Захід казав, що економічна співпраця переконає диктаторів підтримувати заснований на правилах міжнародний порядок. Але все, що ми робили, це підживлювали їхню економіку, дозволяючи їм порушувати всі правила. Китай робить ставку на те, що ми повторимо цю помилку», – написав Ландсбергіс у Twitter.

«На жаль, наша геополітична сліпота ще не вилікувана. Ми вирішили не бачити загрози російської агресії, а тепер ми вибираємо не бачити загрози китайської агресії. Ми на межі повторення тієї ж помилки», – додав він.

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон відвідав Пекін і закликав китайського лідера Сі Цзіньпіна «привести Росію до тями» через її війну в Україні.

За словами Ландсбергіса, «ми здатні захистити Європу без допомоги Китаю».

«Замість того, щоб просити про допомогу, ми повинні демонструвати наші сили, показуючи світові, що Україна, Європа та США хочуть і здатні забезпечити безпеку європейського континенту. Це єдиний сигнал, який ми повинні надіслати", - сказав він.

Французький президент також сказав, що Європі слід уникати «втягнення в кризи, які не є нашими», маючи на увазі надії Китаю повернути Тайвань.

Ландсбергіс підкреслив, що народу Тайваню необхідно показати, що європейські країни не будуть ігнорувати спроби підірвати статус-кво на острові.

«Ми повинні заявити, що острів і його люди, які люблять демократію, є частиною заснованого на правилах порядку і що ми будемо боротися проти будь-яких спроб змінити статус-кво силою, тому що ми хочемо і можемо робити те, що правильно», — сказав міністр.

# Країни Балтії
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