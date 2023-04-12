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Новини2023.04.12 18:21

Зеленський отримав орден Республіки Ічкерія «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва

LRT.lt
LRT.lt 2023.04.12 18:21
Президент України отримав орден Чеченської Республіки Ічкерія «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва
Президент України отримав орден Чеченської Республіки Ічкерія «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва / фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський отримав від уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні найвищі державні нагороди – орден «Честь Нації» (Qoman Sij) та орден імені Джохара Дудаєва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави Української держави.

Зазначається, що Президента України відзначено за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом.

«Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами», – йдеться у постанові, підписаній головою уряду Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмедом Закаєвим 27 листопада минулого року.

Нагороди главі держави особисто передав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена «Честь Нації». Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

Президент України отримав орден Чеченської Республіки Ічкерія «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва
Президент України отримав орден Чеченської Республіки Ічкерія «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва / фото: Офіс президента України

21 квітня виповниться чергова річниця жорстокого вбивства (21.04.1996) Росією першого Президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва, про яку неодноразово нагадувала у своїх зверненнях до народів світу і людей доброї волі Вільнюська Рада Литовського визвольного руху Саюдіс. Також литовський визвольний рух звертав увагу підписантів Будапештського меморандуму на необхідності "вимагати від Росії негайно вивести війська з України та відшкодувати завдані збитки".

Президент України отримав орден Чеченської Республіки Ічкерія «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва
Президент України отримав орден Чеченської Республіки Ічкерія «Честь Нації» та орден імені Джохара Дудаєва
# Україна
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