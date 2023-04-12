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Новини2023.04.12 17:47

Володимир Зеленський засуджує російських "звірів" після обезголовлення військовополоненого

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BNS 2023.04.12 17:47
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський / AP

Президент України Володимир Зеленський у середу засудив російських "звірів" після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому показано обезголовлення українського військовополоненого.

«У світі неможливо ігнорувати [ту] легкість, з якою ці звірі вбивають… Ми нічого не забудемо і не пробачимо вбивцям», – заявив Зеленський у соцмережі.

Президент також пообіцяв встановити в Україні справедливість.

"Цей запис... розстріл українського полоненого... Світ повинен це побачити", - сказав Володимир Зеленський.

Інформаційне агентство AFP не змогло незалежно перевірити достовірність запису страти.

На відео, яке триває близько 1 хвилини 40 секунд, видно, як чоловік у масці в камуфляжі відрізає голову іншому чоловікові в формі.

Також чути, як інші люди підбадьорюють нападника російською мовою.

Коли відрубують голову, хтось каже, що голову треба «послати командиру».

У пості також видно жилет жертви з українським тризубом.

У середу Кремль заявив, що йому необхідно перевірити справжність "жахливого відео", на якому нібито показано обезголовлення українського військовополоненого.

"Перш за все, необхідно перевірити справжність цього жахливого запису", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що "ми живемо у світі фейків".

Росія та Україна постійно звинувачують одна одну у вбивствах військовополонених. У мережі з’явилося кілька відеозаписів, на яких показані вбивства полонених.

# Україна
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