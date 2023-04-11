Перша група литовських інструкторів виїжджає до Німеччини навчати українських військових

Перша група литовських інструкторів у вівторок вирушила до Німеччини для навчання українських військових у складі Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine).

Група з Жемайтійської піхотної бригади братиме участь у багатонаціональній навчальній програмі під керівництвом Німеччини до 15-го травня разом із німецькими та бельгійськими інструкторами.

За інформацією ЗС Литви, її інструктори навчають українців у рамках різноманітних двосторонніх та міжнародних ініціатив. У 2023-му році литовські військові навчать до 2 тисяч українських військових за різними навчальними програмами та курсами.

EUMAM Ukraine спрямована на посилення спроможності Збройних Сил України захищати територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів та захищати цивільне населення.