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Новини2023.04.11 12:01

Литва обладнала у Бородянці мобільне селище для 36 сімей, які втратили житло під час війни

НГ
Нова газета - Балтія 2023.04.11 12:01
Литва обладнала мобільне селище для 36 сімей у Бородянці
Литва обладнала мобільне селище для 36 сімей у Бородянці / Колаж міністерства економіки Литви

Литва створила мобільне селище у Бородянці для 36 сімей, які втратили житло. Мобільне селище включає житлові приміщення для сімей, дитячий майданчик, пральні, кухні та кімнати відпочинку.

«Україні та її народу потрібна не лише військова, а й економічна допомога. Не чекаючи закінчення війни, ми розпочали проекти реконструкції. Уряд виділив на це понад 11 мільйонів євро. Ми сподіваємось, що це хоча б частково допоможе українським сім'ям забезпечити благополуччя під час війни», — сказала міністр економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте.

Аушріне Армонайте
Аушріне Армонайте / J. Kalinsko/BNS nuotr.

Загальна вартість проекту становила 941,47 тисяч євро. Литва також реалізує інші проекти з реконструкції інфраструктури в Україні, включаючи ремонт школи у Бородянці та дитячого садка в Ірпені.

Литва обладнала мобільне селище для 36 сімей у Бородянці
Аушріне Армонайте
Литва обладнала мобільне селище для 36 сімей у Бородянці
# Україна
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