В Українському центрі Вільнюса відбудеться концерт литовського піаніста Даріуса Мажинтаса

11 квітня 2023 литовський піаніст Даріус Мажинтас зіграє ноктюрни Шопена в Актовій залі Українського Центру Вільнюса. Програма розрахована на 1 годину, вхід безкоштовний для усіх бажаючих.

Даріус Мажинтас - віце-президент і художній керівник канадської Фундації «Looking at the Stars» у Європейському Союзі, випускник Литовської академії музики і театру, лауреат численних національних та міжнародних премій.

Завдяки своїй винятковій музичній чутливості та таланту, а також формам виразу та унікальним інтерпритаціям, виконавець має визнання у Литовській Республіці та у світі.

26 квітня 2022 року митець провів акцію для поширення інформації у світі з метою привернення уваги до звитяги і трагедії Ірпеня, Київщини та України, зігравши на фоні зруйнованого росіянами Центрального будинку культури в Ірпені.

Захід проходитиме за кординації Ярини Ясиневич - голови правління громадської організації «Демократчний форум».

Початок концерту о 18:00 за адресою: Вільнюс, вул. Тараса Шевченка, 31.