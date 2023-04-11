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В Українському центрі Вільнюса відбудеться концерт литовського піаніста Даріуса Мажинтаса

LRT.lt
LRT.lt 2023.04.11 09:21
Даріус Мажинтас
Даріус Мажинтас / A. Seliutos nuotr.

11 квітня 2023 литовський піаніст Даріус Мажинтас зіграє ноктюрни Шопена в Актовій залі Українського Центру Вільнюса. Програма розрахована на 1 годину, вхід безкоштовний для усіх бажаючих.

Даріус Мажинтас - віце-президент і художній керівник канадської Фундації «Looking at the Stars» у Європейському Союзі, випускник Литовської академії музики і театру, лауреат численних національних та міжнародних премій.

Завдяки своїй винятковій музичній чутливості та таланту, а також формам виразу та унікальним інтерпритаціям, виконавець має визнання у Литовській Республіці та у світі.

26 квітня 2022 року митець провів акцію для поширення інформації у світі з метою привернення уваги до звитяги і трагедії Ірпеня, Київщини та України, зігравши на фоні зруйнованого росіянами Центрального будинку культури в Ірпені.

Захід проходитиме за кординації Ярини Ясиневич - голови правління громадської організації «Демократчний форум».

Початок концерту о 18:00 за адресою: Вільнюс, вул. Тараса Шевченка, 31.

# Українці в Литві
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