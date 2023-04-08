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Новини2023.04.08 22:00

31 українську дитину повернули в Україну з Росії

B
BNS 2023.04.08 22:00
Одне з попередніх повернень українських дітей із Росії, березень 2023 року
Одне з попередніх повернень українських дітей із Росії, березень 2023 року / фото: скріншот телеканалу "Настоящее время"

31 дитину, яку незаконно вивезли до Росії з окупованих Москвою територій, повернули в Україну, повідомила в суботу благодійна організація “Save Ukraine”.

«Сьогодні ми приймаємо додому ще 31 дитину. Усі вони були незаконно вивезені росіянами з окупованих територій», – написав у соцмережах голова організації Микола Кулеба.

За даними організації, яка бореться з вивезенням українських дітей, яке вона називає незаконною депортацією, дітей вивезли з Харківської області на північному сході та з Херсонської області на півдні.

У п'ятницю в організації повідомили, що діти та їхні родичі перетнули кордон після прибуття на підконтрольну Києву територію.

На відео, опублікованому в п'ятницю, видно, як діти з валізами та сумками перетинають кордон пішки, перш ніж сісти в автобус, який чекає.

Пан Кулеба відзначив «матерів-героїнь», які вирушили за своїми дітьми. Він назвав це «найважчою» рятувальною місією в історії організації.

За його словами, одна літня жінка, яка намагалася повернути додому двох своїх онуків, померла від "стресу".

Микола Кулеба написав у соцмережі Facebook, що родичам вивезених з України дітей довелося витримати "13-годинний допит" російської служби безпеки ФСБ.

Київ стверджує, що з лютого 2022 року, коли збройні сили Кремля вторглися в Україну, до Росії депортували понад 16 тисяч українських дітей. Кажуть, що багато з цих дітей потрапили в дитячі будинки або потрапили до прийомних сімей.

Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що рятує українських дітей від "жахів війни".

Минулого місяця Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна через незаконну депортацію українських дітей після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.

Гаазький суд також видав ордер на арешт уповноваженого з прав дитини в Офісі президента Росії Марії Львової-Бєлової за аналогічними звинуваченнями.

# Україна
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