На тлі війни не завжди помітно події, які в мирний час привернули б велику увагу громадськості. Тим часом знакова подія відбулася днями - Україна та Естонія спільно подали заявку на внесення писанкарства до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомила голова Конгресу українців Естонії Віра Коник на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Конгрес українців Естонії - Congress of Ukrainians of Estonia та Центр української культури Ukraina Kultuurikeskus були одними з підписантів цієї заявки.

Україна та Естонія спільно подали заявку на внесення писанкарства до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО / фото: Віра Коник / www.facebook.com/vira.konyk

Це друга спроба внести писанкарство до списку ЮНЕСКО.

Україна та Естонія спільно подали заявку на внесення писанкарства до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО / фото: Віра Коник / www.facebook.com/vira.konyk

Ще у 2017 році представники українських, естонських культурних структур, Конгресу українців Естонії та Центру української культури разом розпочали процес подання заявки, однак він не був доведений до кінця.

Україна та Естонія спільно подали заявку на внесення писанкарства до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО / фото: Віра Коник / www.facebook.com/vira.konyk

Школу писанкарства в Таллінні започаткував ще у 2000 році відомий майстер з Коломиї Олег Кіращук, який зараз боронить Батьківщину. Школа успішно діє і тепер, адже її ведуть учні пана Олега.