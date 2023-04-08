На тлі війни не завжди помітно події, які в мирний час привернули б велику увагу громадськості. Тим часом знакова подія відбулася днями - Україна та Естонія спільно подали заявку на внесення писанкарства до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомила голова Конгресу українців Естонії Віра Коник на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.
Конгрес українців Естонії - Congress of Ukrainians of Estonia та Центр української культури Ukraina Kultuurikeskus були одними з підписантів цієї заявки.
Це друга спроба внести писанкарство до списку ЮНЕСКО.
Ще у 2017 році представники українських, естонських культурних структур, Конгресу українців Естонії та Центру української культури разом розпочали процес подання заявки, однак він не був доведений до кінця.
Школу писанкарства в Таллінні започаткував ще у 2000 році відомий майстер з Коломиї Олег Кіращук, який зараз боронить Батьківщину. Школа успішно діє і тепер, адже її ведуть учні пана Олега.