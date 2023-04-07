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Вартові етики: Депутата Сейму звинувачують у публічному просуванні наративів Кремля і приниженні України

LRT.lt E
LRT.lt, ELTA 2023.04.07 08:55
Міндаугас Пуйдокас
Міндаугас Пуйдокас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Комісія Сейму Литви з етики та процедур вирішила у четвер, що член Сейму Міндаугас Пуйдокас порушив етику члена Сейму у своїх заявах на каналі YouTube.

Згідно з висновком комісії, Міндаугас Пуйдокас поширював «заяви, які відповідають пропагандистським наративам Кремля».

"Поведінка депутата Сейму Міндаугаса Пуйдокаса щодо публічного поширення заяв, які відповідають пропагандистським наративам Кремля, які суперечать офіційній позиції Литовської Республіки щодо злочинців і перебігу війни в Україні, не відповідає вимогам поведінки, викладеним у Кодексі поведінки державного політика, оскільки порушено повагу до особи та держави, встановлену Кодексом поведінки державного політика, принцип чесності, принципи взірцевої порядності та відповідальності", – йдеться у висновку комісії.

У висновку наголошується, що дане рішення може бути оскаржене протягом місяця з моменту винесення.

ELTA нагадує, що Бронісловас Матяліс, член фракції Сейму Вітчизняного союзу – Християнських демократів Литви (TS-LKD), звернувся до Комісії з етики та процедур Сейму з проханням дати оцінку позиції члена Сейму Міндаугаса Пуйдокаса, висловленої ним у публічному просторі на сайті ELTA щодо питання війни Росії проти України.

Бронісловас Матяліс просив комісію відповісти, чи не порушив член Сейму Міндаугас Пуйдокас присягу депутата та етичні правила поведінки члена Сейму, а також просивь зобов’язати Міндаугаса Пуйдокаса «публічно вибачитися за розпалювання розбрату та войовничі настрої».

"Риторика Пуйдокаса – це очевидне розпалювання розбрату, війни та ненависті, приниження України, яка бореться за свободу та демократію", – каже Бронісловас Матяліс. За його оцінкою, інформація, наведена паном Пуйдокасом, відповідає пропаганді Кремля.

# Країни Балтії
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