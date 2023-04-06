Вступ до компартії президент Литви називає помилкою

Президент Литви Гітанас Науседа називає вступ до Комуністичної партії Радянського Союзу помилкою молодості.

«Проте я присвятив себе життю вченого-економіста і спробував стерти помилку молодості своїм подальшим життям, своєю професійною діяльністю та своїм служінням литовській державі», — сказав Науседа в коментарі BNS у середу.

Президент сказав, що у 1987 році, коли він здобув основну економічну освіту у Вільнюському університеті, він хотів присвятити своє життя науці та хотів зробити кар'єру вченого.

«Одразу після навчання я зіткнувся зі спокусою вступити в партію заради великих можливостей зробити кар'єру вченого. Я якийсь час обмірковував це, поки, нарешті, не піддався (спокусі - BNS.)», - сказав він.

"Я був честолюбним і дурним упертим юнаком, я проігнорував навіть спроби своєї матері відговорити мене від такого кроку", - зізнався Науседа.

За його словами, у червні 1988 року, коли сформувалася ініціативна група литовського перебудовного руху "Саюдіс" та розпочалося національне відродження, він підключився до нього.

«Але саме в цей час було створено ініціативну групу "Саюдіса", почалися масові мітинги "Саюдіса", національне Відродження, в яке я занурився всією душею, і зовсім не брав участі в діяльності партії, до якої я щойно погано приєднався", - сказав президент.

Адміністрація глави держави підтвердила BNS у середу, що Науседа вступив до партії у травні 1988 року, а з початком діяльності литовського руху за незалежність "Саюдіс" не брав участі в діяльності партії.

Ініціативну групу Литовського перебудовного руху "Саюдіс" було створено 3-го червня 1988 року.

Беручи участь у президентських виборах 2019 року, Науседа не відповів в анкеті Головної виборчої комісії на запитання, членом якої партії або політичної організації він є чи був.

За словами адміністрації президента, це питання було у факультативній частині анкети.