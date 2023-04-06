У Литві різко критикують проект закону про державну мову: "Двомовність узаконюється на практиці"

До законопроекту про державну мову, який зазнав критики, будуть внесені поправки. І опозиція, і лінгвісти кажуть, що у разі його прийняття буде узаконено двомовність - державні компанії та установи зможуть спілкуватися не лише литовською мовою. Автори проекту запевняють, що цього не станеться, але наголошують, що необхідно враховувати нинішню ситуацію, коли в країні працюють тисячі іноземців.

"Якби такий закон було прийнято, він би узаконив витіснення литовської мови у Литві. На практиці узаконюється двомовність, навіть багатомовність, ми повертаємося у 1988 рік, коли у нас були ці речі, ми все це проходили, а тепер ми повертаємося до того ж - до кінця радянської доби", - описує Закон про державну мову депутат Сейму Стасіс Туменас.

Лінгвісти також настроєні негативно.

Литовська мова була оголошена державною мовою у 1988 році, що закріплено у статті 14 Конституції. Однак, на думку Інституту литовської мови, запропонований закон не відображає цього, оскільки не гарантує захисту державної мови, а вимоги до її використання звужені.

"У цій поправці до закону передбачається, що державні, муніципальні установи та установи підприємств можуть вести листування з фізичними та юридичними особами не державною мовою, надавати послуги не державною мовою, публічна інформація також може публікуватися не державною мовою", - говорить директор Інституту литовської мови Альбіна Ауксорюте.

Даля Асанавічюте, одна з авторів законопроекту, каже, що двомовність не буде узаконена.

"Потрібно враховувати нинішню ситуацію в Литві - у нас 90 000 іноземних громадян, і щоб інтегрувати їх у ринок праці, ми повинні надати їм трудові договори зрозумілою їм мовою. Тому що ми, напевно, потім говоритимемо про експлуатацію людей, якщо вони не розуміють умов, на яких починають працювати", - пояснює Даля Асанавічюте, член партії Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи та один із авторів законопроекту.

Законопроект також піддався критиці за написання імен та прізвищ.

"У цьому законі нічого не сказано про написання та використання особистих імен, нічого не передбачено", - сказав Стасіс Туменас.

"Ми вирішили питання особистих імен у законі про написання імені людини у документах", - зазначає Асанавічюте.

Політик стверджує, що питання особистих імен не є принциповим, і каже, що його можна було б стисло визначити у законі.

Литовська мова. Асоціативне фото / BNS nuotr.

Але всі згодні з тим, що закон взагалі потрібно змінювати – реальність змінилася з 1995 року, коли було ухвалено нинішній закон.

"Деякі країни не писали новий закон, а вносили поправки до вже існуючого. Його можна доповнити, можна додати нові речі, регулювати те, що важливо у сьогоднішньому житті", - каже Ауксорюте.

Робоча група лінгвістів зараз працює над своїми пропозиціями до закону і має намір їх подати. Даля Асанавічюте каже, що якщо буде знайдено компроміси, то закон буде доповнено до кінця квітня, коли його буде подано на розгляд парламенту.