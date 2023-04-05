Володимир Зеленський відвідав Польщу

Президента України Володимира Зеленського та його дружину урочисто зустріли у Польщі в середу. Так розпочався державний візит вдячності сусідній країні за ту вирішальну підтримку, яку вона надала у захисті України від російського вторгнення.

Цей візит одним з небагатьох від’їздів Володимира Зеленського з України з лютого 2022 року, коли Росія розв’язала повномасштабну війну. Незважаючи на те, що він здійснив візити до Сполучених Штатів, Великобританії, Франції та Бельгії, цього разу він вирізняється з-поміж інших тим, що про нього було оголошено заздалегідь, без секретності, характерної для попередніх візитів.

Також незвичайним є те, що цього разу до президента України приєдналася перша леді Олена Зеленська. Глава зовнішньополітичного відомства президента Польщі Анджея Дуди Марцін Пшидач заявив, що це перший такий візит Володимира Зеленського з початку війни.

Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського найстарішою та найпочеснішою цивільною нагородою Польщі – орденом Білого Орла, зазначивши, що нею отримують видатні особи Польщі та її міжнародні партнери.

«Ми не сумніваємося, що ваша позиція і мужність нації врятували Україну», - сказав він Володимиру Зеленському.

Під час урочистої церемонії у дворику президентського палацу польський лідер і перші леді обох країн були одягнені в офіційний одяг, а Зеленський одягнув свій фірмовий темний джемпер і штани кольору хакі на знак підтримки українській боротьбі.

Візит підкреслює зростаючу міжнародну роль Польщі в новому порядку безпеки, який виник після агресії Росії проти України.

Польща, яка є членом НАТО та Європейського Союзу, модернізує свою армію, замовляючи танки та інше обладнання у американських і південнокорейських виробників, тоді як Сполучені Штати також збільшили свою військову присутність у Польщі.

Володимир Зеленський і Анджей Дуда / Fot. Przemysław Keler/KPRP

Варшава була ключовим союзником України після повномасштабного вторгнення Росії минулого року, а також стала центром транзиту гуманітарної допомоги та зброї в Україну.

Польща також прагне не втратити майбутні контракти на післявоєнну відбудову України, яка, за оцінками Світового банку, може коштувати 411 мільярдів доларів (близько 377 млрд євро).

Питання зерна

Під час інших своїх візитів Володимир Зеленський їздив Польщею, але до цього часу Польща не була головною метою його візиту.

Зеленський також має зустрітися з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, відвідати економічний форум, присвячений відбудові України, а також зустрітися з деякими українцями, які знайшли притулок у Польщі. Після вторгнення до Польщі почали стікатися українці, особливо ті, хто хоче залишитися ближче до батьківщини, бо планує повернутися або хоче відвідати родичів.

Володимир Зеленський і Анджей Дуда / Fot. AP

З початку війни у Польщі зареєструвалося понад 1,5 млн українців, які приєдналися до тих багатьох громадян України, які вже приїхали на роботу за останні роки. Неможливо підрахувати точну кількість українців у країні на даний момент, особливо враховуючи, що багато з них подорожують туди й назад.

Але візит Зеленського також відбувається у важкий час, оскільки польські фермери дедалі більше обурюються через надлишок українського зерна, імпортованого до Польщі, що спричинило падіння цін.

Зерно призначене лише для зберігання та транзиту через Польщу на міжнародні ринки Північної Африки та Близького Сходу. Однак польські фермери кажуть, що зерно залишається в Польщі, займає складські площі та виходить на місцеві ринки, змушуючи фермерів стикатися з падінням місцевих цін. Фермери в Румунії та Болгарії кажуть, що вони стикаються з тією ж проблемою.

У коментарях журналістам Пшидач визнав, що це питання викликало напругу, і сказав, що це буде однією з тем переговорів у середу.

Гнів фермерів стає головним болем для уряду Моравецького напередодні загальних виборів восени, особливо з огляду на те, що його консервативна правляча партія «Право і справедливість» (PiS) користується сильною підтримкою в сільській місцевості.

За годину до зустрічі Анджея Дуди з Володимиром Зеленським міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку.

Польща домагатиметься нових гарантій безпеки НАТО для України

Президент Польщі Анджей Дуда, приймаючи українського лідера Володимира Зеленського, заявив, що Варшава домагатиметься додаткових гарантій безпеки для Києва на саміті НАТО у липні.

Володимир Зеленський і Анджей Дуда / Fot. AP

«Сьогодні ми намагаємося отримати від України... додаткові гарантії, гарантії безпеки, які зміцнять військовий потенціал України», – сказав Анджей Дуда журналістам після переговорів із Володимиром Зеленським, додавши, що Польща підтримує повноправне членство України в НАТО.

Українська влада повідомила в середу, що російські війська завдали десятки ударів за останні 24 години.

В Офісі президента України повідомили, що за цей час загинули щонайменше четверо мирних жителів, ще 16 отримали поранення.