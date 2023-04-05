Прихожани РПЦ в Литві молитимуться виключно за "УПЦ" Московського патріархату

Віленсько-Литовська єпархія РПЦ молитиметься виключно за "Українську православну Церкву", яка також пов’язана з цим патріархатом (УПЦ МП).

Києво-Печерська Лавра перебувала в оренді УПЦ МП, але договір оренди припинив дію 29 березня цього року. З цієї дати структура РПЦ в Україні повинна була залишити територію приміщень Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра», які належать до державної власності. Служителі УПЦ МП відмовилися виконати вимоги Національного заповідника і державних структур. Намісник Києво-Печерської Лаври владика Павло (Лебідь) був взятий під варту у подозрі за статтями про державну зраду Кримінального кодексу України.

Після зібрання у Феофанії минулого року УПЦ МП заявила про розрив відносин з Москвою після вторгнення російських військ в Україну, завуалювавши цей зв'язок у змінах до свого Статуту. Проте українська державна комісія довела канонічну залежність УПЦ МП від Москви.

Крім того, наратив УПЦ МП про нібито "повну незалежність від Москви" заперечують у самій Москві. Відповідну інформацію про своїх священослужителів в Україні містить сайт РПЦ. Також погрози покаранням за "утиски РПЦ в Україні" озвучив безпосередньо президент РФ Володимир Путін. А Патріарх Російської православної Церкви, яку Константинопольський патріарх назвав співвідповідальною за злочини в Україні, у зверненні до патріархів інших помісних церков вказує на пряму належність УПЦ МП до Російської церкви.

Лист Патріарха Московського Кирила до Єрусалимського патріарха від 23.03.23 зі згадуванням УПЦ Московського патріархату / скріншот

Вільнюсько-Литовську єпархію РПЦ та її главу митрополита Інокентія тим часом дуже турбують "гоніння", пов'язані з УПЦ МП.

«Сьогодні відбувається неймовірне – зі святої обителі виганяють монахів, які протягом трьох десятиліть відновлювали її з руїн. Наш обов’язок як християн – зміцнювати молитву за переслідувану Українську Православну Церкву», – сказав митрополит Інокентій, якого цитує пресслужба єпархії.

Разом з тим єдиним канонічним утворенням з точки зору Вселенського Патріархату у православному світі є помісна автокефальна Православна Церква України з її предстоятелем Блаженнійшим Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм. А УПЦ МП розглядається Константинополем як об'єднання російських єпископів на чужій канонічній території.

Митрополит Епіфаній звернувся із закликом до ченців Києво-Печерської Лаври продовжити своє служіння Богу у канонічний Церкві.

На його слова пристав архімандрит Авраамій, призначений Епіфанієм виконуючим обов'язків настоятеля Києво-Печерської Лаври:

"Господь на стороні миру і правди, на стороні боголюбивого українського народу. А не на стороні збурення", - зауважив в.о. настоятеля Києво-Печерської Лаври архімандрит Авраамій у своєму відеозверненні.

За перехід до Православної Церкви України архімандрит Авраамій був одразу позбавлений сану в УПЦ МП. До свлова, структура РПЦ в Україні не позбавила сану жодного священослужителя після переходу до єпархій РПЦ або за освячення дій російських окупантів в Україні.

Священик Андрій Несвітайло (УПЦ МП), який оголосив про створення "української парафії" РПЦ у Вільнюсі на прес-конференції 30 березня, зазначив, що він в РПЦ у Литві служить з благословення свого правлячого архієрея Митрополита Харьківського і Богодухівського Онуфрія.

За словами митрополита Інокентія, з початком війни до багатьох парафій Віленсько-Литовської єпархії РПЦ "приєдналися біженці з числа парафіян УПЦ".

Так, у литовських групах соцмережі фейсбук РПЦ поширює повідомлення українською мовою про нібито служби "в українській парафії канонічної Української Церкви". Хоча канонічна Православна Церква України не може навіть створювати ні єпархій, ні парафій за кордоном - такі дії забороняє внутрішнє канонічне право.

Повідомлення РПЦ українською мовою у литовських групах соцмережі Фейсбук / скріншот

Коли почалося вторгнення в Україну, голова Вільнюсько-Литовської єпархії РПЦ митрополит Інокентій засудив російську війну, але не патріарха Кирила. Проте митрополит зазначив, що не згоден з ним і не поділяє позицію Патріарха Московського.

Православна Литва нині презентована лише Віленсько-Литовською єпархією РПЦ, капеланами канонічної Православної Церкви України (візити яких до Литви обумовлюються заздалегідь). в країні також планують створити церковну структуру під контролем Константинопольського патріархату.

Цієї мети прагнуть досягти п’ятеро священиків, які були виключені з кліру Вільнюсько-Литовської єпархії РПЦ, а потім відновлені Константинопольським Патріархом Варфоломієм І у священстві.

Про такі плани заявив і Константинопольський патріарх, який у другій половині березня відвідав Литву.

Православні в Литві вважаються однією з дев'яти традиційних релігійних громад.