Розслідування LRT: Розкрито зухвалу схему обходу санкцій: росіяни намагалися провезти літак через Палангу

За оцінками The New York Times, торгівля Росії з країнами, що не входять до ЄС, такими як Бразилія, Японія, Китай, Індія та Туреччина, зросла після введення санкцій. Середній місячний обсяг торгівлі після вторгнення найбільше зріс з Індією, на 310 відсотків, і з Туреччиною, на 198 відсотків, порівняно з середньомісячним за 2017-2021 рр.

У цій історії важлива ще одна деталь: чоловік на ім'я Євгеній Кабанов також є президентом і головою правління турецької компанії Edermont Ltd., яка придбала літак. Edermont Ltd. було створено лише в листопаді минулого року, а її веб-сайт було створено минулого літа, хоча компанія, як кажуть, працює з 2016 року. У грудні минулого року пан Кабанов також заснував компанію в Киргизстані – «Едермонт Памір». Отже, мережа компаній почала створюватися вже після того, як почалася війна в Україні і Захід почав карати Росію санкціями.

