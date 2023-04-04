Розслідування LRT: Розкрито зухвалу схему обходу санкцій: росіяни намагалися провезти літак через Палангу

Департамент розслідувань LRT виявив російську мережу, яка допомагала купувати літаки у Європейському Союзі (ЄС). У схему входять компанії в Туреччині, Киргизстані, Італії та Росії. У схему обходу санкцій потрапила і Литва. Приватний літак, який намагався вилетіти до Росії, застряг у Паланзі на кілька тижнів. Зник пілот літака - громадянин Росії з посвідкою на проживання у Литві.

16 березня Приватний літак, який летів зі Швеції, приземлився в аеропорту Паланги. Пілот літака хотів дозаправитися в Литві і полетіти далі в аеропорт Пскова у Росії. Однак коли з'ясувалося, що кінцевим пунктом призначення є Росія, літаку більше не дозволили злетіти.

Викликало підозру і громадянство пілота. Відділ розслідувань LRT встановив, що реальна ситуація набагато скандальніша. Переліт приватним літаком відбувався за посередництва італійської компанії, справжні власники якої знаходяться у Росії. А сам літак, хоч і офіційно зареєстрований у Данії, нещодавно був проданий турецькій компанії, яка належить громадянину Росії.

Розслідування показує, що Литва опинилася елементом хитро створеної мережі, віссю якої є бізнес, що працює у Росії, пропонуючи допомогу в купівлі або переправці літаків або їхніх частин, які зараз неможливі через санкції.

КОРОТКО ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ

16-го березня в аеропорту Паланги приземлився приватний літак Cessna 172 зі Швеції. Йому заборонили злітати на кілька тижнів. Чи були порушені санкції, наразі уточнюється. Літак застряг у Паланзі, коли приземлився для дозаправки;

Департамент розслідувань LRT встановив, що того ж дня, 16-го березня, літак під керуванням громадянина Росії, який намагався долетіти до Росії, вилетів з Данії до Швеції, а потім до Литви;

Літак Датського аероклубу придбала турецька компанія російського бізнесмена Євгенія Кабанова. Євгеній Кабанов керує компанією «MAK Aviation Services Srl» в Італії, яка виступила посередником у польоті в аеропорт Пскова. В Росії однойменна компанія спеціалізується на обході санкцій, пропонує допомогу в купівлі або поверненні літаків з будь-якої країни світу;

Данці, які нібито продали літак туркам, стверджують, що їм обіцяли використовувати літак в Анталії;

Ситуація щодо можливого порушення санкцій наразі розслідується установами Литви та Данії;

Бортовий пілот - громадянин Росії з посвідкою на проживання у Литві.

Минулого літа на кількох порталах з'явилося оголошення: продається приватний літак Cessna 172. Це невеликий чотиримісний приватний літак, який раніше використовувався датським аероклубом. Ціна літака 55 тисяч євро.

Навесні цього року з'явився покупець з Туреччини, який пообіцяв використати літак для висадки десантників в Анталії. Однак придбаний у данців літак вилетів не до Туреччини, а в російський аеропорт Пскова.

Політ, який закінчився у Паланзі, виявив лазівки в санкціях і викликав плутанину в установах Литви та Данії. Ведеться розслідування щодо порушення санкцій проти Росії.

Відповідно до регламенту ЄС, літаки, які належать, замовлені або іншим чином контролюються росіянами, не можуть приземлятися у Європі або вилітати з неї.

Покупець – турецький бізнесмен Євгеній

Наразі літак все ще зареєстрований у Данії. Департамент розслідувань LRT зв'язався з продавцями літаків, які живуть у цій країні з клубу любителів парашутного спорту. Данець, який координував продаж літака з турецькою компанією, побажав залишитися анонімним.

За його словами, покупець на ім'я Євгеній представився турецьким бізнесменом. Угода була здійснена з компанією Edermont Ltd., зареєстрованою у Стамбулі. Ця компанія на офіційному сайті вказує, що працює з 2016-го року. Кажуть, що він займається імпортом та експортом різних товарів по всьому світу. «У будь-яке місце», — йдеться на сайті компанії.

«Нам сказали, що покупець - компанія, яка знаходиться у Туреччині, і що літак полетить до Туреччини!», - зауважив датський продавець.

Оголошення про продаж приватного літака / Скріншот Департаменту розслідувань LRT

За його словами, покупець пообіцяв, що приватний літак буде використовуватися для стрибків з парашутом, а його кінцевим пунктом призначення був аеропорт Анталії.

Продавець зустрів пілота, який мав летіти літаком до Анталії 15-го березня, і відвіз його в аеропорт Стаунінг. Пілот нібито провів ніч у готелі, а вранці 16-го березня вилетів з аеропорту.

З данського аеропорту Стаунінг був здійснений рейс до шведського Векшес-Смаланд, звідти - до аеропорту Паланги. Факт зупинки літака ще в двох аеропортах того ж дня перед прибуттям у Палангу литовській владі не був відомий.

«Я не знаю, де він був до того часу. Згідно з наданим нам планом польоту з усіма змінами для рейсу до Паланги, ми бачимо, що він вилетів зі шведського аеропорту», ​​– каже Віргінія Жегуніте, керівник Департаменту цивільної авіації Управління транспортної безпеки Литви (LTSA).

/ Схема Департаменту розслідувань LRT

Політ відбувався в повітряному просторі ЄС, а сам літак зареєстрований в ЄС, тому поїздка не викликала жодних підозр. Виявляється, пілот, який вилетів у Данії, не вказав кінцевий пункт призначення у Росії.

«Після того, як літак приземлився і пілот подав новий план польоту з кінцевим пунктом призначення у Росії, і виявилося, що пілот є громадянином Росії, ми негайно повідомили всі відповідальні органи, вони запустили додатковий механізм перевірки. Ці процедури готуються і застосовуються в таких випадках – після перевірок літаку заборонено залишати аеропорт Паланги, доки ми не отримаємо пояснення від відповідальних органів», – прокоментував Відас Кшанас, директор департаменту безпеки аеропортів Литви.

Датський продавець повідомив LRT, що після затримання літака у Паланзі бізнесмен Євгеній все ж зв'язався з ним. 27 березня він зв'язався і попросив змінити дані пілота в страхових документах, щоб літак нібито міг злетіти.

Пілот зник, знайти його не може ні установа, ні роботодавець

За словами представників LTSA, якщо виявиться, що санкції були порушені, відповідальність ляже і на пілота літака. Його особа відома відділу розслідувань LRT. Громадянин Росії, з посвідкою на проживання у Литві з 2018 року, працевлаштований у BAA Training, яка надає послуги з підготовки пілотів. У компанії бізнесмена Г. Жімеліса «Avia Solutions Group».

У своєму обліковому записі LinkedIn пілот вказує, що живе в Іспанії.

«Пілот, про якого йдеться, працював у нашому іспанському підрозділі і не був штатним. Чим він займається у вільний час, ми не можемо знати, нас це не цікавить. Якби ви надали нам інформацію про те, що справді була здійснена якась неетична, неналежна діяльність, ми, безперечно, вжили б заходів, щоб запобігти цьому та прояснити конкретну ситуацію», – говорить Кшиштоф Гульбіновічус, керівник відділу маркетингу та комунікацій BAA Training.

За його словами, не допустити вивезення літака до Росії допомогла інша компанія, пов'язана з «Avia Solutions Group». Послуги з наземного обслуговування в аеропорту Паланги надає компанія «Baltic Ground Services». «З приводу дозаправки літака звернулися до іншої нашої компанії і ті відмовили, тому що літак міг бути пов’язаний з підсанкційними особами», – каже Кшиштоф Гульбіновічус.

Ні LTSA, яке розслідує ситуацію, ні роботодавець BAA Training не можуть зв'язатися з пілотом, який після приземлення в Паланзі змінив план польоту і хотів летіти до Пскова. Представник зазначив, що пілот працює лише 10 годин на місяць. "Нам не вдалося з ним зв'язатися", - сказав Кшиштоф Гулбіновічус.

Мережа компаній - в Росії, Туреччині, Киргизстані, Італії

І поки влада намагається розібратися в тому, що сталося, відділ розслідувань LRT з'ясував, що літак, який не міг злетіти два тижні, і зниклий пілот - лише вершина айсберга. Літак став частиною хитро розробленої схеми ухилення від санкцій.

У цій схемі не лише згадана турецька компанія Edermont Ltd., яка придбала літак у датчан, а й Італія. Посередником у спробі вильоту літака до Росії виступила компанія MAK Aviation Services, зареєстрована в Мілані.

Згідно з італійським комерційним реєстром, компанія працює з 2013-го року. Єдиним акціонером є громадянин Росії Євгеній Кабанов.

У Росії він володіє компанією «Сучасні технології», яка керує компанією, що надає авіаційні послуги, таку саму назву, як і італійська компанія MAK Aviation Services. Він стверджує, що допомагає авіаоператорам і пілотам отримувати дозволи, створювати маршрути, організовувати заправку паливом і координувати операції з аеропортами.

/ Схема Департаменту розслідувань LRT

51-річний бізнесмен Євгеній Кабанов - відомий в Росії пілот і підприємець з 1992 року. Він є колишнім головою ради директорів "Baltijos paškašanas banka" у Москві. Зараз він є членом правління Російської асоціації пілотів і авіавласників (АОРА). Євгеній Кабанов походить з родини військового. Його дід - Євгеній - генерал радянської авіації, батько - Олександр - автор винаходів військової авіації, бізнесмен, колишній член Ради експертів з питань економічної та інвестиційної політики при Думі.

Євгеній Кабанов / AOPA-Rusija nuotr.

MAK Aviation Services навіть не приховує, що допомагає обходити санкції. В її Telegram-каналі рекламуються наступні послуги:

«Коли практично всі кордони закриті, санкції не дозволяють продавати літаки, а потрібно купувати літак чи вертоліт, у нас є вихід. Ми допоможемо вам з будь-якими міжнародними операціями. При необхідності ми зв'яжемося з продавцем, домовимося про ціну і терміни, щоб ви не нервувалися. Ми надаємо рішення для швидкої та ефективної доставки літаків – отримуємо необхідні дозволи, підберемо екіпаж для польоту, запропонуємо найкращий маршрут».

Провайдер авіаційних послуг пропонує доставляти не тільки літаки, але і їхні частини з США або Європи в Росію. Кажуть, що він може робити це не тільки з повітря, а й з землі. Згідно з регламентом ЄС, в Росію заборонено перевозити товари та технології, адаптовані для використання в авіаційній промисловості з Росії.

Ще одна послуга MAK Aviation Services, яку вони рекламують, це повернення літаків до Росії.

«Через події минулого року та санкції, введені європейськими країнами, літаки, зареєстровані в Росії, блокуються в країнах ЄС без можливості вильоту назад до Росії чи інших країн. Якщо ви зіткнулися з подібною проблемою і не знаєте, як відновити літак, ми готові допомогти», – йдеться в Telegram-каналі компанії.

Публікації MAK Aviation в Telegram-каналі / Скріншот Telegram

Публікації MAK Aviation в Telegram-каналі / Скріншот Telegram

Публікації MAK Aviation в Telegram-каналі / Скріншот Telegram

У цій історії важлива ще одна деталь: чоловік на ім'я Євгеній Кабанов також є президентом і головою правління турецької компанії Edermont Ltd., яка придбала літак. Edermont Ltd. було створено лише в листопаді минулого року, а її веб-сайт було створено минулого літа, хоча компанія, як кажуть, працює з 2016 року. У грудні минулого року пан Кабанов також заснував компанію в Киргизстані – «Едермонт Памір». Отже, мережа компаній почала створюватися вже після того, як почалася війна в Україні і Захід почав карати Росію санкціями.

Зібрана інформація свідчить про те, що послуга MAK Aviation Services мала бути активована ще в березні цього року для нелегального перельоту західного літака до Росії.

Відділ розслідувань LRT надіслав запит компаніям Росії та Туреччини, але відповіді поки не отримав.

І Литва, і Данія ведуть власні розслідування

Вся ця схема ще офіційно не відома владі, яка тільки розпочала розслідування. Литва чекає на докази від датчан, які також ведуть власне розслідування.

За словами представника LTSA Віргінії Жегуніте, якби їм вдалося встановити, що замовник рейсу або компанія, яка придбала літак, пов’язані з Росією, це можна було б вважати порушенням санкцій. Однак поки триває розслідування, літак не покине Палангу.

«Він стоятиме до тих пір, поки ми не з’ясуємо, чи має місце порушення. Потрібно визначити, кому літак належить, за чиїм замовленням здійснювався рейс. Тоді стане зрозуміло», – каже вона.

Пілот, який вважається бортоператором, може понести відповідальність за Кодексом про адміністративні правопорушення. Порушення міжнародних санкцій тягне за собою штраф від 200 до 6000 євро.

За паркування літака Cessna 172 стягується аеропортовий збір, але влада ще не знайшла, кому виставити рахунок.

Літак „Cessna 172“ / Vida Press nuotr.

«Одержувач рахунку стане зрозумілим після того, як відповідальні органи подадуть роз’яснення щодо подальших необхідних процедур», – заявляє представник Lithuanian Airports Відас Кшанас.

Державна авіакомпанія Данії Naviair, що підпорядковується Міністерству транспорту, надіслала відповідь, у якій вказувала, що не може надати дані про рейс 16-го березня, оскільки літак був приватним.

Туреччина не вперше бере участь у схемах обходу санкцій

Схеми обходу санкцій із залученням третіх країн, які не припиняли торгівлю з Росією, вже були випробувані в минулому.

«Ми бачимо, що однією з країн, яку росіяни використовують, коли намагаються обійти санкції, є Туреччина. Ми зафіксували, як продукція їде через Туреччину до Росії. Її також використовують у Гонконзі, Китаї, Азербайджані та інших країнах. Ось як працює обхід санкцій», – прокоментував LRT Джеймс Бірн, керівник відділу розвідки та аналізу відкритих джерел Британського королівського інституту об’єднаних служб (RUSI).

У грудні минулого року розслідування, проведене інститутом спільно з журналістами Reuters, виявило глобальний ланцюг поставок, який продовжує постачати в Росію західні комп’ютерні компоненти та іншу електроніку. З'ясувалося, що в Росію продовжують надходити партії напівпровідників та інших технологій з Гонконгу, Туреччини та інших торгових центрів.

У розслідуванні фігурувала компанія Azu International, заснована турецьким бізнесменом Гоктурком Агвазом. За даними російської митниці, за сім місяців до Росії було експортовано комплектуючих щонайменше на 20 мільйонів доларів, у тому числі мікросхем американських виробників.

Псковський аеропорт / Vida Press nuotr.

За словами пана Бірна, бувають випадки, коли компанії створюються лише для однієї операції.

«Росіяни мають довгу історію ухилення від санкцій, і одним з їхніх пріоритетів є приховати справжнього власника компанії, приховати те, що саме росіяни контролюють компанії, і для того, щоб це реалізувати, необхідно створювати компанії у країнах, які не вводять санкції проти Росії або де існують лазівки. А потім використовувати ці компанії для бізнесу в ЄС», – зазначає аналітик.

За оцінками The New York Times, торгівля Росії з країнами, що не входять до ЄС, такими як Бразилія, Японія, Китай, Індія та Туреччина, зросла після введення санкцій. Середній місячний обсяг торгівлі після вторгнення найбільше зріс з Індією, на 310 відсотків, і з Туреччиною, на 198 відсотків, порівняно з середньомісячним за 2017-2021 рр.

Співавтори цього матеріалу:

Мадс Ісаксен – незалежний журналіст з Данії,

Сара Манісера – незалежний журналіст з Італії.