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"Ганебно, принизливо і небезпечно": Країни Балтії виступили проти головування РФ в Радбезі ООН

С LRT.lt
Суспільне, LRT.lt 2023.03.31 21:34
Засідання Ради безпеки ООН в роковини вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2023 р.
Засідання Ради безпеки ООН в роковини вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2023 р. / Фото: Associated Press

Естонія, Литва і Латвія виступили проти російського головування в Раді Безпеки ООН у квітні. Про це йдеться у заяві країн Балтії, яку зачитав на засіданні Радбезу постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар.

Він зазначив, що головування РФ в Радбезі, яке почнеться "у річницю різанини в Бучі" є ганебним, принизливим і небезпечним для довіри до цього органу.

"Країна, яка веде загарбницьку війну проти свого сусіда, чинить найжахливіші звірства, загрожує світові ядерною зброєю, і чий лідер є воєнним злочинцем із приголомшливим ордером на арешт від МКС, не повинна мати можливість головувати в органі, чия головна мета — збереження міжнародного миру та безпеки", — сказав Таммсаар.

Дипломат наголосив, що відповідальним членам Радбезу належить протидіяти спробам Росії трансформувати "це головне місце міжнародної дипломатії в насмішку та платформу з дезінформації".

6-го березня постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав не дозволити місячного головування Росії у Раді безпеки з квітня.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до офіційних кроків, які доведуть незаконне перебування Росії в Радбезі ООН і запустять політичний процес, який має призвести до позбавлення РФ місця в організації.

Росія — одна з п’яти постійних членкинь Радбезу, разом з Китаєм, США, Францією та Великою Британією. Це ті країни, які мають право вето. Росія застосовує його завжди на голосуваннях щодо України.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель у виступі на Генеральній асамблеї ООН у вересні запропонував призупинити членство Росії в цьому органі. За його словами, взагалі Рада безпеки потребує реформування, бо один з її постійних членів зловживає правом вето.

Сполучені Штати Америки виступили з пропозицією реформувати Раду Безпеки ООН, зокрема в питанні використання її членами права вето.

За словами постійної представниці США при ООН Лінди Томас-Грінфілд, після реформування постійні члени Радбезу члени повинні будуть пояснювати вето Генеральній Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко зазначив, що Раду безпеки ООН реформувати неможливо, адже Росія може накласти вето і на саму спробу реформування.

Американські конгресмени Стів Коен і Джон Вілсон внесли до Конгресу США резолюцію із закликом до президента США Джо Байдена добиватися того, щоб Росію виключили з Ради Безпеки ООН у зв'язку з розв'язаною проти України війною.

У відповідь на резолюцію речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США не бачать можливості припинення членства Росії в Радбезі ООН і якби такий спосіб існував, Вашингтон ним би скористався.

# Україна# Країни Балтії
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