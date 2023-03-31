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Зеленський повідомив про понад 1400 убитих в Бучі, Лукашенко пропонує просто припинити стріляти

LRT.lt НВ B
LRT.lt, Настоящее Время, BNS 2023.03.31 16:11
Война в Украине. Буча
Война в Украине. Буча / AP nuotr.

У Бучі за часи російської окупації загинуло понад 1400 людей, повідомив у своєму телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський до річниці визволення міста.

"Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9000 російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії країни окупанта. Ніколи не пробачимо. Покараємо всіх винних", - написав він.

Буча та Бучанський район більше місяця були в окупації. На початку квітня 2022 року російські військові відступили з районів, прилеглих до Києва, після чого українська влада та журналісти повідомили про загиблих цивільних людей на вулицях Бучі. Деякі з них були зі зв'язаними руками та простріленими головами.

Фотографії загиблих опублікували Reuters, УНІАН та AFP. Голова Держдуми В'ячеслав Володін та постійний представник РФ в ООН Василь Небензя назвали вбивство мирних жителів у Бучі "провокацією Києва з метою дискредитації Росії".

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський разом із кількома європейськими лідерами відвідав Бучу, звідки рівно рік тому вийшла звинувачена у військових злочинах московська армія, і пообіцяв перемогти Росію.

Президент України і європейські лідери взяли участь у заходах з нагоди звільнення територій України від російських загарбників
Президент України і європейські лідери взяли участь у заходах з нагоди звільнення територій України від російських загарбників / фото: Офіс президента України / www.president.gov.ua

«На землі України точиться боротьба за основи вільного світу. Ми точно переможемо. Російське зло завалиться, тут, в Україні, і не зможе піднятися», – сказав Володимир Зеленський.

Тим часом авторитарний Олександр Лукашенко, який називає себе президентом Білорусі, у п’ятницю закликав до припинення вогню в Україні та переговорів «без попередніх умов», і заявив, що підтримка Києва Заходом збільшує ймовірність ядерної війни. Бо, "якщо Росія відчуватиме загрозу свого розпаду, вона застосує ядерну зброю". Лукашенко зауважив, що в Україні накопичився достатньо серйозний збройний арсенал, але перемогти ядерну державу нібито "неможливо".

"Звідки готувався наступ", Олександр Григорович у річницю звільнення Бучі вже не згадував. Адже порушення державного кордону російськими формуваннями, які здійснили злочини в Бучі, відбувся саме з території Білорусі.

Олександр Лукашенко і Володимир Путин
Олександр Лукашенко і Володимир Путин / стоп-кадр

Напередодні заяв Лукашенка підозрюваний у скоєнні воєнних злочинів і оголошений в розшук Володимир Путін повідомив про взяття свого протекторату Білорусь у ядерні заручники шляхом можливого розміщення на її території тактичної ядерної зброї.

"Я ризикну запропонувати припинити військові дії... оголосити перемир'я. Всі територіальні, реконструкційні, безпекові та інші питання можна і потрібно вирішувати за столом переговорів, без попередніх умов", - раптом запропонував Лукашенко.

Також він "видав" свого союзника Путіна твердженням про те, що "Росія вже припиняла вогонь на Донбасі". Забуваючи, що "Росії там не було". Були лише "місцеві трактористи і шахтарі", у яких несподівано з'явилися танки.

Тим часом у Кремлі відкинули можливість перемир'я, висловивши оптимізм стосовно досягнення цілей т.зв. "спецоперації" у воєнний спосіб.

Нагадаємо, Китай також нещодавно запропонував припинити вогонь в Україні. Це було схвалено президентом Росії Володимиром Путіним, але відкинуто Україною та західними союзниками, які кажуть, що це спосіб заморозити здобутки Москви під час вторгнення, яке тривало більше року.

Война в Украине. Буча
Президент України і європейські лідери взяли участь у заходах з нагоди звільнення територій України від російських загарбників
Олександр Лукашенко і Володимир Путин
# Україна
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