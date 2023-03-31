Президент Литви на Бучанському саміті обговорить відповідальність за військові злочини в Україні

Президент Литви Гітанас Науседа у п’ятницю візьме участь у Бучанському саміті – заході високого рівня, організованому Україною з нагоди відзначення першої річниці визволення київського передмістя Бучі від російських військ.

Участь у віртуальному саміті, який прийматиме Україна, візьмуть лідери та представники понад 30 країн Європи та світу, міжнародних організацій, повідомили BNS у прес-службі президента.

Як повідомили в Офісі президента, основною темою саміту стане "забезпечення відповідальності за тяжкі злочини проти міжнародного права, які вчинені та продовжують вчинятися в Україні".

Очікується, що на саміті буде прийнято декларацію.

Україна в п’ятницю відзначає рік відтоді, як Росія пішла з Бучі, залишивши тіла страчених мирних жителів розкиданими на вулицях, що стало символом передбачуваних воєнних злочинів Росії.

Російські війська вийшли з приміського міста на північний захід від столиці 31-го березня 2022 року, трохи більше ніж через місяць після того, як президент Володимир Путін наказав своїм військам вторгнутися в Україну.

Після себе вони залишили жах, який шокував світ.

Україна та її західні союзники звинуватили російські війська у військових злочинах після виявлення жертв в Бучі, продемонструвавши велику кількість кадрів і свідчень свідків.

Підозрювані у здійсненні воєнних злочинів очільники РФ стверджують, що "звірства в Бучі були постановкою".

Як повідомлялося, у рамках розслідування литовськими правоохоронними органами російських військових злочинів було опитано понад 300 свідків, їхніми жертвами визнано понад 90 осіб.