"На живця": Російська православна Церква у Литві заманює українських біженців дозволом не поминати Кирила

Віленсько-Литовська єпархія РПЦ дозволить українським біженцям молитися без згадки патріарха Кирила, але зазначає, що у власних молитвах продовжить згадувати його на богослужіннях. Фактично, було повідомлено про створення "парафії для українців".

Як повідомила на прес-конференції у четвер представниця єпархії зі зв'язків із громадськістю Марія Якубовська, громаду українських віруючих запрошують молитися з Вільнюською православною парафією святої Параскеви П'ятниці.

«У цій парафії ім'я Кирила не згадується в богослужіннях литовською мовою, і його ім'я не згадуватиметься українською мовою і в майбутніх богослужіннях цієї неділі», - сказала Якубовська.

Патріарх Московський Кирило у своїх висловлюваннях регулярно виправдовує російське вторгнення в Україну, підтримує його та благословляє. У зв'язку з такою позицією йому заборонено в'їзд до Литви.

Однак вона повідомила, що інші парафії, яких налічується понад півдюжини, продовжать молитися за здоров'я патріарха Кирила, бо «Церква не може діяти автономно, самопроголошувати себе незалежною».

На запитання, чому на одних богослужіннях можна не згадувати Кирила, а на інших ні, представник єпархії відповіла, що для литовських православних важливо бути частиною Вселенської Православної Церкви.

Служби в Литві вестиме священик Андрій Несвітайло, який приїхав до Литви з України через російське вторгнення. Він належав до т.зв. "Української Православної Церкви Московського Патріархату" (РПЦвУ). Він сказав, що «беззастережно засуджує» позицію патріарха щодо російського вторгнення і не згадує патріарха Кирила на богослужінні.

Кореспондент Laisvės Ukrainos Kanalas. LookTV Петро Пирогов / Петро Пирогов

Кореспондент Laisvės Ukrainos Kanalas. LookTV Петро Пирогов під час прес-конференції поставив служителю РПЦ в Україні наступне запитання:

«Отче, 27 лютого 2022 року в Харкові внаслідок ракетного удару загинули парафіяни, регент і паламар Свято-Озерянського храму, де ви служили, і в записі служби собору ми бачимо, що ви паминаєте Кирила, який благословляє вбивства. Чи немає у вас конфлікту з совістю і чому на всіх богослужіннях Віленсько-Литовської єпархії РПЦ поминається Кирило, а на богосложіннях литовською, українською, грузинською, англійською не поминається?».

Повідомлення про загибель братії Озерянського храму у Харкові / скріншот

"Я дію згідно канонічного права і порядку Церкви, який я не можу порушувати", - відповів священик РПЦ.

Друге питання кореспондент Laisvės Ukrainos Kanalas. LookTV Петро Пирогов поставив парафіянам:

"Відкриваючи сайт РПЦ ми бачимо, що Віленсько-Литовська єпархія - це одна з сукупності парафій Російської Православної Церкви на території Литви. Чи немає у Вас якихось моральних суперечностей з тим, що ви ходите до Церкви, яка благословляє, підтримує війну, і капелани якої духовно опікують російських загарбників?"

У відповідь слово взяла біженка від війни з України, яка розповіла історію своїх поневірянь, висловила вдячність Литві і сказала, що не підтримує Кирила, проте "молиться за нього, щоб Господь його вразумив".

«Отче Андрію, на новому приході ви продовжите молитися за мир в Україні молитвою, написаною Кирилом і опублікованій на сайті РПЦ у червні 2014 року ПРО ЧАД, У ЗЕМЛІ УКРАЇНСЬКІЙ СУЩИХ?», - пролунало третє питання Петра Пирогова.

На це священик відповів, що на парафії буде свобода у питанні, які молитви обирати.

Священик Андрій Несвітайло також наголосив, що він в РПЦ у Литві служить з благословення свого правлячого архієрея Митрополита Харьківського і Богодухівського Онуфрія.

Нагадаємо, коли розпочалося вторгнення в Україну, глава Віленсько-Литовської єпархії РПЦ митрополит Інокентій засудив війну Росії, але не Патріарха Кирила. При цьому митрополит заявив, що не погоджується з позицією Московського патріарха.

Віленсько-Литовська єпархія нібито "прагне більшої автономії" та оголошує, що "впритул наблизилася до статусу самостійної Церкви", оскільки Священний Синод Московського Патріархату направив відповідне прохання на розгляд Архієрейського Собору.

Проте пані Якубовська зазначила, що поки що "не знає, коли це питання зрушить з мертвої точки".

До прикладу, питання надання автокефалії "Українській Православній Церкві Московського Патріархату" (РПЦвУ) "не зрушило з мертвої точки" від 1992 року. Допоки стало неактуальним, коли Константинопольський патріарх відновив в канонічних правах Київську Митрополію Православної Церкви України і надав їй томос про автокефалію. З тих пір УПЦ МП або РПЦвУ з точки зору канонічного права - об'єднання російських священиків на чужій канонічній території.

Хоча православних християн у Литві нині об'єднувала лише Віленсько-Литовська єпархія РПЦ, підпорядкована Московському патріархату, після прямого підпорядкування п'ятьох священиків напряму Вселенському патріарху Варфоломію І у країні є плани створення і церковної структури, підпорядкованої Константинопольському патріархату.

Про відповідні плани повідомив Патріарх Константинопольський, який відвідав Литву минулого тижня.

Речниця РПЦ в Литві Марія Якубовська зазначила, що не коментуватиме структуру, яка формується, оскільки вона «ще не створена».

Православні християни у Литві вважаються однією з дев'яти традиційних релігійних громад.

Нагадаємо, під час свого візиту до Вільнюса Вселенський Патріарх Варфоломій І заявив, що Російська церква і уряд поділяють відповідальність за злочини в Україні.