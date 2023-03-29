Шахраї не дрімають: Ідеально маскуються під Державну податкову інспекцію у спробах видурити гроші

Останніми днями литовці отримують повідомлення нібито від Державної податкової інспекції (ДПІ) із закликом сплатити штрафи. ДПІ запевняє, що не надсилає таких повідомлень і закликає не попадатися на вудку шахраїв.

У вівторок деяким мешканцям надійшли повідомлення нібито від ДПІ з закликом увійти в обліковий запис ВМІ та сплатити адміністративні штрафи.

Шахраї / LRT nuotr.

«У вас в системі нове повідомлення щодо несплачених адміністративних штрафів. Увійдіть тут», — йдеться в повідомленні литовською мовою, яке нібито надіслало ДПІ.

Натиснувши на посилання, користувач переходить на веб-сайт, який виглядає ідентично сайту Державної податкової інспекції. Адреса справжнього сайту ДПІ - www.vmi.lt.

Фальшивий ліворуч і справжній веб-сайт праворуч / LRT nuotr.

Далі вам пропонують увійти в банківський рахунок, і таким чином робиться спроба підробити дані для входу в банківський рахунок.

Податкова інспекція закликає не попадатися на гачок шахраїв

Менеджер зі стратегічних комунікацій ДПІ Литви Рута Асадаускайте розповідає LRT.lt, що надіслані повідомлення насправді не від інспекції, але таким чином шахраї намагаються обдурити жителів Литви.

Це спроба шахрайства під виглядом ДПІ, тому радимо не відкривати посилання в таких повідомленнях і негайно їх видаляти.

Це спроба шахрайства під виглядом ДПІ, тому радимо не відкривати посилання в таких повідомленнях і негайно їх видаляти



«Це спроба шахрайства під виглядом ДПІ, тому радимо не відкривати посилання в таких повідомленнях і негайно їх видаляти», — радить Рута Асадаускайте.

Державна податкова інспекція Литви / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Вона також звертає увагу громадян, що податковий адміністратор не надсилає короткі SMS-повідомлення з додатковими посиланнями, а офіційним веб-сайтом ДПІ (VMI литовською) є www.vmi.lt, з якого також можна безпосередньо підключитися до систем Державної податкової інспекції.

Щоб було легше розрізняти можливі спроби шахрайства, інспекція підготувала спеціальну інформацію про те, що робити, якщо ви отримали підозріле повідомленнянібито "від податкової інспекції", ви можете знайти її тут.

Якщо ви вже стали жертвою шахраїв, повідомте про це в поліцію за допомогою порталу електронних сервісів.