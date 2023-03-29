У середу Литва відзначає 19-ту річницю членства в НАТО.

Цю дату відзначатимуть біля бастіону Вільнюської міської стіни та відкриттям виставки «Могутні, коли об’єднані», яка відображає еволюцію НАТО та членства Литви в Альянсі.

У заході візьмуть участь президент Гітанас Науседа та Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі (SACEUR) генерал Крістофер Дж. Каволі, а також міністр оборони Арвідас Анушаускас, йдеться в прес-релізі міністерства оборони.

Напередодні річниці міністр заявив, що членство Литви в НАТО є ще більш критичним у світлі війни Росії в Україні.

«НАТО є фундаментальною гарантією безпеки Литви — сильний і готовий Альянс, готовий відповісти на будь-яку загрозу в будь-який час і захистити кожен дюйм території Литви та всієї території Альянсу. Литва є надійним союзником НАТО, який разом з іншими членами Альянсу шукає та знаходить рішення для зміцнення НАТО та нашої спільної безпеки в регіоні та на всьому євроатлантичному просторі», – цитує міністерство свого очільника Арвідаса Анушаускаса.

Святкування також включатиме обліт, який здійснять винищувачі Rafale і F-16 французьких і польських загонів ВПС, які зараз виконують місію НАТО з контролю за повітрям у країнах Балтії.

Литва стала повноправним членом НАТО 29 березня 2004 року. Того ж дня винищувачі НАТО приземлилися на авіабазі Шяуляй і відтоді безперервно охороняли повітряний простір Балтії.

Наразі Україна активно готується до липневого саміту НАТО у Вільнюсі і робить усе для того, щоб на ньому прозвучали очікувані політичні рішення.