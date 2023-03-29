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Новини2023.03.29 08:58

Сейм Литви нагородив голову українського парламенту

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BNS 2023.03.29 08:58
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та його литовська колега Вікторія Чміліте-Нільсен
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук та його литовська колега Вікторія Чміліте-Нільсен / P. Peleckis / BNS

Сейм Литви нагородив Зіркою Александраса Стулгінскіса голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука, а також екс-депутата Литви Чесловаса Юршенаса.

За це рішення проголосувало 120 народних депутатів одноголосно.

«Я не сумніваюся, що ця нагорода Сейму пробудить у кожному серці почуття поваги та відповідальності, спонукатиме їх пишатися історією Литви, плекати свободу, боротися за демократичні цінності та працювати в інтересах батьківщини», – сказав Антанас Вінкус, голова спеціальної комісії з нагородження зіркою Олександраса Стулгінскіса.

Нагорода, заснована Сеймом у 2020 році та названа на честь президента Литви (1920-1926), буде вручена 16 травня.

Зірка Александра Стулгінскіса вручається за внесок у розвиток парламентаризму, демократії та державності. Серед попередніх лауреатів – колишній президент Литви Валдас Адамкус і сенатор США Річард Джозеф Дурбін.

# Країни Балтії
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