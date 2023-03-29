Сейм Литви нагородив голову українського парламенту

Сейм Литви нагородив Зіркою Александраса Стулгінскіса голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука, а також екс-депутата Литви Чесловаса Юршенаса.

За це рішення проголосувало 120 народних депутатів одноголосно.

«Я не сумніваюся, що ця нагорода Сейму пробудить у кожному серці почуття поваги та відповідальності, спонукатиме їх пишатися історією Литви, плекати свободу, боротися за демократичні цінності та працювати в інтересах батьківщини», – сказав Антанас Вінкус, голова спеціальної комісії з нагородження зіркою Олександраса Стулгінскіса.

Нагорода, заснована Сеймом у 2020 році та названа на честь президента Литви (1920-1926), буде вручена 16 травня.

Зірка Александра Стулгінскіса вручається за внесок у розвиток парламентаризму, демократії та державності. Серед попередніх лауреатів – колишній президент Литви Валдас Адамкус і сенатор США Річард Джозеф Дурбін.