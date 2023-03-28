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Новини2023.03.28 13:58

Українці збили 14 із 15 ударних безпілотників, запущених росіянами минулої доби

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BNS 2023.03.28 13:58
Уламки збитого іранського безпілотника Shahed. Ілюстративне фото
Уламки збитого іранського безпілотника Shahed. Ілюстративне фото / AP nuotr.

Українські захисники минулої доби збили 14 із 15 запущених Росією ударних безпілотників "Шахед", повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

«Протягом ночі росіяни випустили 15 ударних безпілотників типу «Шахед-136». 14 з них наші захисники знищили», – йдеться у повідомленні.

У понеділок увечері в низці областей України оголошено надзвичайну погодну ситуацію. У Київській області ППО збила 13 безпілотників "Шахед", уламки впали на одну адмінбудівлю. Жертв вдалося уникнути.

Інші безпілотники були запущені в Дніпропетровську область, де дрон влучив у місцеве підприємство та спричинив пожежу.

Крім того, за минулу добу Росія завдала 24 авіаційних і 12 ракетних ударів по Україні, здійснивши 55 пусків із систем залпового вогню.

# Україна
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