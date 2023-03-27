Naujienų srautas

Мантас Адоменас
Новини 1 год. тому

Агресія РФ проти України - це "світова війна, яка має гібридний характер", - МЗС Литви

Війна Росії проти України
Новини 4 год. тому

Про ситуацію на фронті з українським воєнним експертом Михайлом Жироховим: Коли Україна вийде на кордони 1991-го і чи закінчиться війна цього року?

Олексій Арестович
Новини 2 д. тому

Арестович не боїться загрози Китаю: "Вони не підуть на це"

Габріелюс Ландсбергіс і Володимир Зеленський
Новини 2 д. тому

Габріелюс Ландсбергіс, який отримав нагороду від Зеленського у Києві: це оцінка всієї країни

Сергій Жадан
Новини 2 д. тому

Поезія, що охоплює всю Україну – вийшла перша книга віршів Сергія Жадана литовською мовою

Паспорт; Литовське громадянство
Новини 2 д. тому

За підтримку агресора зможуть позбавити отриманого як виняток громадянства Литви

Інгріда Шимоніте
Новини 2 д. тому

Прем'єр-міністр Литви закликає до швидких, заснованих на реальності рішень щодо стримування Росії

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
Новини 3 д. тому

Зруйнований російськими варварами дитсадок «Радість» в Ірпені до вересня відбудує Литва

Габріелюс Ландсбергіс
Новини 3 д. тому

Глава литовської дипломатії Ландсбергіс відвідує Київ

ICC headquarters in the Hague
Новини 3 д. тому

Україна та Міжнародний кримінальний суд підписали угоду про локальний офіс

Bolt. Асоціативне фото
Новини 3 д. тому

Усіх водіїв таксі зобов'яжуть вивчити литовську мову: не всі згодні з такими змінами

Книги. Ілюстративне фото
Новини 3 д. тому

Українське книговидавництво в умовах війни: підтримка держави, спалення книг на окупованих територіях та «дух козацтва»

Мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс та міський голова Львова Андрій Садовий у центрі реабілітації "Незламні"
Новини 4 д. тому

У львівському центрі реабілітації "Незламні" присвятять поверх Вільнюсу

Зустріч міського голови Києва Віталія Кличка з мером Вільнюса Ремігіюсом Шимашюсом
Новини 4 д. тому

Допомога Києву від Вільнюса становить вже півмільйона євро, - Кличко

Українська гривня, ілюстративне фото
Новини 4 д. тому

Литва планує збільшити штрафи за ввезення гривневої готівки з Росії та Білорусі

Робоча поїздка Президента України на Донеччину 22 березня 2023 року
Новини 4 д. тому

Зеленський прибув на передові позиції армії під Бахмутом

Новини2023.03.27 11:20

Агресія РФ проти України - це "світова війна, яка має гібридний характер", - МЗС Литви

LRT.lt
LRT.lt 2023.03.27 11:20
Мантас Адоменас
Мантас Адоменас / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Віцеміністр закордонних справ Литви Мантас Адоменас вважає, що російсько-українська війна в нинішньому стані має глобальний вимір як "світова війна гібридного характеру", що вже почала формування нового світоустрою. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поточна ситуація має всесвітній, глобальний вимір. Це не просто війна, воєнні дії, які йдуть в Україні, а й уже світова війна, яка має гібридний характер і багато наслідків у різних сферах", - пояснив Мантас Адоменас.

Як приклад він навів історію з нещодавнім візитом до Литви Вселенського патріарха Варфоломія. Все починалося рік тому з того, що кілька священників Литовської єпархії РПЦ відмовилися "слухатися патріарха Кирила", котрий підтримав війну в Україні. І це запустило процес змін, який привів до початку відновлення юрисдикції Константинопольського патріархату в Литві.

"Це лише один невеликий приклад того, що ця війна почала процес формування нового світоустрою, в якому ми житимемо далі", - зазначив заступник голови МЗС Литви.

Він також наголосив , що Росія в майбутньому має отримати поразку, без жодних спроб "зберегти обличчя" Путіну та закінчити російську агресію "дипломатичним способом".

"Більш того, Росія має подолати свій реваншизм, пройти свій шлях змін, подібний до того, який був у Німеччини в 1940-1950 роках, засудити свої практики і змінити своє суспільство. Але до цього ще треба дійти. 2023 рік буде вирішальним у цьому процесі, але, скоріше за все, не таким, коли відбудуться остаточні зміни", - підсумував Мантас Адоменас.

# Україна
LRT has been certified according to the Journalism Trust Initiative Programme

НАЙНОВІШІ, НАЙБІЛЬШ ВІДВІДУВАНІ

Війна Росії проти України
4 год. тому

Про ситуацію на фронті з українським воєнним експертом Михайлом Жироховим: Коли Україна вийде на кордони 1991-го і чи закінчиться війна цього року?

Олексій Арестович
12
2 д. тому

Арестович не боїться загрози Китаю: "Вони не підуть на це"

12
Габріелюс Ландсбергіс і Володимир Зеленський
8
2 д. тому

Габріелюс Ландсбергіс, який отримав нагороду від Зеленського у Києві: це оцінка всієї країни

8
Сергій Жадан
2 д. тому

Поезія, що охоплює всю Україну – вийшла перша книга віршів Сергія Жадана литовською мовою

Паспорт; Литовське громадянство
2 д. тому

За підтримку агресора зможуть позбавити отриманого як виняток громадянства Литви

Інгріда Шимоніте
2 д. тому

Прем'єр-міністр Литви закликає до швидких, заснованих на реальності рішень щодо стримування Росії

Відбудова дитсадка «Радість» в Ірпені за підтримки Литви
9
3 д. тому

Зруйнований російськими варварами дитсадок «Радість» в Ірпені до вересня відбудує Литва

9
Габріелюс Ландсбергіс
3 д. тому

Глава литовської дипломатії Ландсбергіс відвідує Київ

ICC headquarters in the Hague
3 д. тому

Україна та Міжнародний кримінальний суд підписали угоду про локальний офіс

Bolt. Асоціативне фото
8
3 д. тому

Усіх водіїв таксі зобов'яжуть вивчити литовську мову: не всі згодні з такими змінами

8
Війна Росії проти України
2023.03.27 08:08

Про ситуацію на фронті з українським воєнним експертом Михайлом Жироховим: Коли Україна вийде на кордони 1991-го і чи закінчиться війна цього року?