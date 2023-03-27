Агресія РФ проти України - це "світова війна, яка має гібридний характер", - МЗС Литви

Віцеміністр закордонних справ Литви Мантас Адоменас вважає, що російсько-українська війна в нинішньому стані має глобальний вимір як "світова війна гібридного характеру", що вже почала формування нового світоустрою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поточна ситуація має всесвітній, глобальний вимір. Це не просто війна, воєнні дії, які йдуть в Україні, а й уже світова війна, яка має гібридний характер і багато наслідків у різних сферах", - пояснив Мантас Адоменас.

Як приклад він навів історію з нещодавнім візитом до Литви Вселенського патріарха Варфоломія. Все починалося рік тому з того, що кілька священників Литовської єпархії РПЦ відмовилися "слухатися патріарха Кирила", котрий підтримав війну в Україні. І це запустило процес змін, який привів до початку відновлення юрисдикції Константинопольського патріархату в Литві.

"Це лише один невеликий приклад того, що ця війна почала процес формування нового світоустрою, в якому ми житимемо далі", - зазначив заступник голови МЗС Литви.

Він також наголосив , що Росія в майбутньому має отримати поразку, без жодних спроб "зберегти обличчя" Путіну та закінчити російську агресію "дипломатичним способом".

"Більш того, Росія має подолати свій реваншизм, пройти свій шлях змін, подібний до того, який був у Німеччини в 1940-1950 роках, засудити свої практики і змінити своє суспільство. Але до цього ще треба дійти. 2023 рік буде вирішальним у цьому процесі, але, скоріше за все, не таким, коли відбудуться остаточні зміни", - підсумував Мантас Адоменас.