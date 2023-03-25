Арестович не боїться загрози Китаю: "Вони не підуть на це"

«Китай не візьметься постачати Росії серйозну військову зброю», – упевнений екс-радник президента України Олексій Арестович. В ефірі програми «Тема дня» на ТЕЛЕБАЧЕННІ LRT він розповів про те, які дії призведуть до контрнаступу України, що означає візит Сі Цзіньпіна до Росії та чого він очікує від майбутнього саміту у Вільнюсі.

— Ваш офіційний статус змінився, а джерела інформації, я думаю, ні. Очікується, що весняний контрнаступ принесе Україні великий успіх. Як передбачити, коли це буде і яким він буде?

– Для цього є три основні умови. В першу чергу, щоб російська армія не могла наступати, тому що не можна нападати на супротивника, який атакує сам. Ми також повинні отримати достатньо західної зброї, ми повинні її освоїти, і третє, можливо, погода. Для атаки техніки має бути суха земля. Все це, я думаю, буде десь у травні-червні. Але таку велику атаку неможливо розгорнути за один день. Але я думаю, що ми побачимо певний рух у найближчому майбутньому.

– Які, на вашу думку, сильні сторони України цієї весни порівняно з тим же періодом минулого року?

– У нас набагато більше західної зброї, набагато більше військового персоналу, навченого на Заході. Є також перевірені в боях бойові бригади з людьми, які раніше не брали участі в бойових діях. Зараз вони вже мають бойовий досвід, «обстріляні», досвідчені. Цим ми відрізняємося від російської армії, де є багато новомобілізованих, які не брали участі в боях. Ми досить успішно атакували під Харковом, а зараз умови ще кращі. Правда, суперник готовий. Думаю, бій буде непростим, але ми сподіваємося на успіх.

Олексій Арестович / E. Blaževič / LRT nuotr.

- Колишній командувач американськими силами в Європі Бен Ходжес критикує країни Балтії за їх нездатність - або небажання - озброїтися єдиним видом зброї. Захід кришує для України різні марки зброї. Чи допомагає це війні?

– Наші солдати жартують, що ми навчаємо НАТО за стандартами НАТО. Як тільки ми почали серйозну співпрацю, стало зрозуміло, що боєприпаси різних модифікацій «Леопардів» відрізняються, вони не підходять один одному, так само як французькі не підходять для заряджання британських чи німецьких гармат. І НАТО зараз, за нашими даними, намагається уніфікувати, це тривалий процес, не такий простий, а в нас така ситуація, коли будь-яка зброя корисна. Звичайно, в одній бригаді ми можемо мати дванадцять типів бронетехніки і озброєння, але це краще, ніж нічого, бо якщо не буде зброї, то не буде і нас. Наша боротьба не між добром і злом, ми боремося - бути чи не бути, як Гамлет. Тому нам підходить будь-яка зброя, будь-який її варіант, будь-яка крихта. Тим більше, що ми маємо багато втрат, і ми втрачаємо багато техніки, те, що нам дають, не надовго, потрібне нове. Це також питання до західної військової промисловості. Дякуємо, що надаєте нам, нам не на часі вибирати, подобається нам це чи ні. Ми просимо більше, тому що це найбільша війна в Європі після Другої світової війни. Величезний фронт, півтори тисячі кілометрів, воюють мільйони людей. І тут або виживаєш, або ні.

– Колишній міністр оборони США вчора, сидячи на цьому місці, де ви сидите, сказав, що Білий дім і Захід загалом надто повільно допомагають українцям. Як ви вважаєте, чи є якісь об’єктивні причини, чому в Україну не можуть поставити одразу все, про що просить президент Зеленський?

– Є як об’єктивні, так і суб’єктивні причини. Цілі – Росія донедавна випускала по нас на фронті півтора-два мільйони боєприпасів на місяць, тоді як весь Захід, ЄС і США, виробляли загалом 300 тисяч. Зараз близько 20 на день, ми 4-6, використовуємо 250 на місяць, стільки, скільки виробляє Захід за рік. Це величезна диспропорція, і усунути її не так просто.

Є і суб'єктивні причини. Мені здається, Захід ще не відповів на питання, що таке перемога України, остаточна перемога. Навіть сьогодні на міжнародній конференції я чув заклики західних політиків змінити наратив «Росія не повинна перемогти» на «Україна повинна перемогти». І тут дистанції різної довжини, бо «Україна має перемогти» – абсолютно різні темпи та інтенсивність. І ми боремося за те, щоб західні політики ухвалили колективне рішення, що Україна не має програти, а має виграти.

Нам поки що дають зброю, щоб ми не програли. Цього мало. Ми щодня платимо за це кров’ю наших військових і наших мирних жителів. Лише сьогодні та вчора кілька атак іранських шахідів убили наших людей, убили дітей, кожен день обстріли. Те, що відбувається на фронті, ви знаєте краще за мене, і тому, звичайно, ми хочемо величезної зміни ставлення Заходу з «Україна не має програти» на «Україна має виграти». Цього ми очікуємо і від саміту НАТО у Вільнюсі.

Олексій Арестович / E. Blaževič / LRT nuotr.

– В Україні скоротили зарплати військовим, які діють поза зоною безпосередніх бойових дій. Як ви вважаєте, це допомагає мотивувати війська, які мобілізуються?

– Це дуже важке і вимушене рішення, тому що наш Уряд пояснює, що нам бракує коштів, наша економіка зруйнована. 12 мільйонів людей розсіяно, 8 мільйонів осіб переселялися всередину України, залишали місця проживання. Бюджет наповнюється лише за рахунок західної та міжнародної допомоги. Армія мільйонна, майже мільйон двісті, тому, за словами Уряду, наш бюджет уже не в змозі виплачувати такі великі кошти. Це вимушений крок, ніхто з цього не радіє, його важко було зробити, але через брак коштів довелося на це піти.

– Китай, якщо він втрутиться у цю війну, чого не хотілося б Україні та її союзникам, може зіграти дуже важливу роль. Як ви прогнозуєте його поведінку, чи буде він надавати військову підтримку Росії, чи Росії потрібно вивчати китайську?

– Для того, щоб ситуація в російській армії і в Росії змінилася, потрібно, щоб Китай дуже допомагав – не менше, ніж Захід допомагає Україні. Це не одноразовий пакет, він не допоможе, потрібна систематична поставка. Захід суворо попередив Китай, який вважає своїм головним супротивником, що систематичне постачання означає санкції. Економіка Китаю спирається на торгівлю з Заходом. Товарообіг Росії з Китаєм становить 200 мільярдів доларів, а із Заходом – 2 трильйони 300 мільярдів. Мені не особливо подобаються санкції проти Китаю, не думаю, що вони ризикуватимуть. Звичайно, будуть сірі схеми, будуть якісь товари подвійного призначення, будуть якісь сухі пайки, які просять росіяни, будуть двигуни, запчастини, але серйозних поставок зброї, що змінить обстановку на полі бою, Китай не робитиме.

Візит Сі Цзіпіна до Москви, який мав тривати три дні, але був лише два дні, я так розумію, за скороченим графіком, показав, що вони не спілкувалися. Жодної серйозної декларації про союз між двома країнами не було. Я не боюся китайської загрози з іншої причини. Китай послідовно виступає за територіальну цілісність України, він навіть не визнав анексію Криму. І дотримуватись такого принципу, а потім постачати зброю армії, яка порушує цей принцип, було б проти його власної політики. Китай занадто раціональний. Вони будуть дотримуватися антизахідної риторики, потроху їсти Росію, проводити юанізацію її економіки, вони домовилися про розрахунки в юанях, їм це вигідно, але вони не постачатимуть озброєння в серйозних обсягах, я не вірю в це.

Сі Цзіньпін і Володимир Путін / AP nuotr.

– Чого чекати Україні від саміту НАТО у Вільнюсі наступного літа?

– Головне для нас – далекобійне озброєння. Російська армія обстрілює нас ракетами дальністю до 2 тисяч кілометрів, а наше лише 70-100 км. Ми не можемо навіть «простріляти» окуповану територію, а умова успішної атаки — вразити ворога через увесь його тил. Якщо така атака гарантована, жодна точка в тилу не може відчувати себе в безпеці – склад, провіант, озброєння, а це означає, що навіть з не дуже навченою піхотою, а вона у нас є, ми можемо успішно атакувати. Якщо ми не зможемо роззброїти тил, то навіть високопідготовлена ​​піхота, бригади попереднього складу, проллють моря крові. Щоб наші солдати вистояли, щоб наступ був успішним, щоб вибити росіян, нам потрібна далекобійна зброя, ракети з дальністю 100-150 км і більше. Про це поки нічого, британці обіцяли Storm shadow до 250 км, але поки це лише слова. Це нас дуже хвилює, тому що це кров, яку проливатиме наша піхота. Крім того, нам часто не вистачає елементарної зброї – кулеметів, мінометів, це величезна війна і вона поглинає величезні ресурси. Чекаємо на посилене постачання, нам потрібні не стільки літаки, скільки ракети великої дальності. Літаки - це дуже довго, ще рік, щоб вони стали в експлуатацію. Нам потрібна зброя від кулеметів до ракет. Тому чекаємо підтримки, чекаємо рішення, щоб контратака, яку ми будемо робити, не була останньою, тому що, звичайно, ми не звільнимо всю територію відразу. Нам знадобиться друга контратака.

– Україна повідомляє, що повернула на батьківщину всіх важкопоранених російських військових. Київ очікує і планує адекватну відповідь і подібні дії з боку Москви, чи це просто позиція України щодо виконання міжнародних конвенцій?

– Ми європейська армія, європейська країна і, незважаючи на тяжкість злочинів Росії, понад 74 тис. злочини розслідуються, тобто російська військова кампанія – це безперервний ланцюг злочинів проти мирного населення, проти людства, ми діємо відповідно до Женевської конвенції і дотримуємося її. Ексцеси трапляються, але коли воює мільйон людей, ексцеси будуть завжди. Я вам більше скажу – у нас є кілька тисяч тіл російських солдатів, які вони не хочуть забирати, хоча ми їх з доброї волі пропонуємо. Восени, мені здається, ще було 7,5 тисяч тіл у наших холодильниках. І ми їм постійно пропонуємо обмін, обмін полонених, повернення наших дітей, яких вони силою вивезли, ми їм пропонуємо активні гуманітарні дії, як обміняти важкопоранених бійців, а вони не завжди реагують, намагаються обміняти на якусь вигоду. Ми не звертаємо уваги на жодні умови переговорів, крім гуманітарних, окрім обміну полоненими. Тому цей процес важкий, але він відбувається. Наприклад, минулого тижня нам вдалося повернути кількох дітей, яких примусово вивезли до Росії.

– Я сподіваюся, що вдасться повернути й інших, про яких говорять, а це тисячі дітей. Спасибі, що приділили нам свій час.