Усіх водіїв таксі зобов'яжуть вивчити литовську мову: не всі згодні з такими змінами

Зараз у Сеймі обговорюються поправки до Закону про державну мову, які вимагатимуть, щоб всі працівники сфери таксі розмовляли литовською мовою. Деякі опитані вважають ці зміни позитивними, оскільки можуть допомогти поліпшити якість обслуговування клієнтів.

Саулюс, який працює таксистом у столиці, сказав LRT.lt, що клієнт повинен мати можливість спілкуватися з водіями литовською мовою.

"Це безпрограшна ситуація для всіх - пасажир виграє найбільше, а водій покращить свою комунікацію. Принаймні будуть рівні умови для всіх. Я часто чую скарги на іноземних водіїв від клієнтів. Я працюю на кількох платформах. На одній, де багато іноземців, клієнти навіть переходять на іншу платформу, тому що не можуть спілкуватися з водієм", - сказав він.

За його словами, багато людей у ​​Вільнюсі замовляють поїздку не для себе, а, наприклад, для дружини чи дитини.

"Багато людей починають уникати іноземних водіїв. Наприклад, якщо дитина не може сказати, де зупинитися, не може сказати, куди везе водій і таке інше. Я чув від одного пасажира, як іноземний водій пропустив потрібний поворот на розв'язці та поїхав вулицею далі. Уявіть собі, що думають батьки в той момент, коли додаток показує, що їхня дитина їде в інший бік. А дитина навіть не може нічого запитати", - сказав Саулюс.

Bolt / D. Umbraso / LRT nuotr.

Далюс Рудокас, голова правління Асоціації кур'єрів та водіїв, сказав LRT.lt, що вітає поправки до закону, які зобов'яжуть іноземних водіїв говорити литовською.

"Ми вже говорили з деякими членами Сейму про необхідність внесення змін, говорили з Державною комісією з литовської мови, і вони сказали, що у них поки що немає важелів впливу, поки не зміняться закони. У будь-якому випадку, зміни повинні бути. Можливо, ми могли б поговорити про те, щоб у нас був водій таксі, який розмовляє литовською мовою. Якщо пасажир хоче, він обирає певний фільтр у додатку", - сказав він.

Ті, хто хоче влаштуватися в країні, вивчатимуть мову

За словами представника асоціації, поправки до закону вплинуть на деяких іноземних водіїв. Але він також зазначає, що якщо приїжджає водій, який не говорить литовською, пасажир отримує послугу нижчої якості.

"Bolt" / D. Umbraso/LRT nuotr.

"Це впливає на всіх, тому що в такому разі людина може більше не користуватися послугою, і клієнтів буде менше. Я думаю, що ті люди, які не говорять литовською і хочуть продовжувати свій бізнес, утвердитися в країні, вивчать литовську мову. Не обов'язково знати мову досконало, достатньо знати основи: поворот ліворуч, поворот праворуч, зупинка тощо. Невеликого знання литовської мови достатньо, щоб повністю виправдати очікування пасажирів та уникнути проблем, які можуть існувати зараз", - сказав він.

За його словами, він часто чує, що люди з третіх країн приїжджають за встановленим державою списком професій, яких бракує, але чомусь виконують зовсім іншу роботу.

"Це знову ж таки проблема, яка не вирішується. Якщо буде введена вимога литовської мови, то деяким водіям буде відмовлено, наприклад, якщо вони приїдуть фіктивно. Введення вимоги до литовської мови дозволить відібрати тих людей, які хочуть тут працювати і залишитися. Вони докладуть більше зусиль і навчатимуться, бо, швидше за все, вони готові адаптуватися і до водіння, і до культури спілкування", - наголосив Рудокас.

Мова має бути на рівні А2

Раймундас Лопата, член Сейму, який ініціював поправки до закону, прокоментував LRT.lt, що поправка до закону про державну мову не має прямого відношення до питання про таксистів, а скоріше до супутньої проблеми, що литовська мова повинна використовуватися і в інших формах трудових відносин.

Раймундас Лопата / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За словами політика, у вівторок відбулася зустріч зацікавлених сторін щодо поправок до закону. Зазначається, що у разі прийняття поправок може знадобитися перехідний період.

"Якщо ми даємо 2-річний перехідний період для українців, які працюють у секторі державної служби, то має бути якийсь механізм. Другий момент - це питання безпеки щодо таксистів. Є приклади фальсифікації прав водія і так далі, і ця проблема вирішується шляхом внесення змін до Кодексу автомобільного транспорту, щоб створити всі гарантії щодо культури керування, безпеки", - сказав Раймундас Лопата.

Він зазначив, що пасажири стикаються з двома видами проблем: коли на карті не вказано потрібний пункт призначення та коли пасажиру потрібна допомога, а водій не може цього зрозуміти.

"Звичайно, можуть бути будь-які ситуації, всякі винятки, як, наприклад, з великою хвилею українців, яка у нас зараз. Вони мають дворічний період, щоб вивчити литовську мову. Наскільки я знаю, відвідуваність [курсів литовської мови] висока, але ми знаємо, чому ми це робимо", - сказав Раймундас Лопата.

Керівник Інспекції державної мови Аудрюс Валотка розповів LRT.lt, що поправки до закону означають, що таксисти мають говорити зі своїми клієнтами литовською.

"Закон про державну мову було прийнятий у 1995 році. На той час трудові відносини ґрунтувалися на трудовому договорі, інших форм не було, про них ніхто не думав. Якщо точно тлумачити закон, то він не застосовується в тих випадках, коли між роботодавцем та працівником немає трудового договору. Будучи самозайнятими, водії не зобов'язані спілкуватися зі своїми клієнтами державною мовою, і вони користуються цим", - сказав він.

Аудрюс Валотка / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

За його словами, нова редакція закону зобов'яже водіїв говорити і литовською мовою.

Голова Литовської конфедерації профспілок Інга Ругінене сказала LRT.lt, що до теми іноземних працівників слід підходити ширше.

"Здебільшого, як профспілка, ми справді бачимо багато проблем, коли ці люди приїжджають на роботу до Литви. Я знаю, що роботодавці посилено лобіюють і хочуть відчинити двері для дешевої робочої сили. Ми не проти того, щоб люди приїжджали сюди. За нинішньої системі іноземці можуть приїжджати на роботу, але що ми насправді робимо для їхньої інтеграції?" - запитує Інга Ругінене.

За її словами, у Німеччині ситуація інша, там інтеграція ефективніша.

Інга Ругінєне / D. Umbraso/LRT nuotr.

Діалог переноситься до програми

Андрюс Пацевичюс, генеральний директор компанії Bolt у Литві, прокоментував, що дискусія у суспільстві щодо вимог та визначення послуг, що надаються водіями, є позитивним моментом.

"Досі ми активно співпрацювали з владою, яка впроваджує ці вимоги. Дискусія перейшла до Сейму, тому ми готові поділитися своїми міркуваннями та внести пропозиції законодавцям. Технологія Bolt (у разі стандартних поїздок) сьогодні практично виключає необхідність вербального контакту", - сказав він.

За його словами, маршрут, ціна, прибуття, висаджування і навіть проміжні зупинки - все це вказується до бронювання поїздки.

"Навіть якщо необхідність виникає під час поїздки, діалог можливий через програму, яка має опцію автоматичного перекладу. Платформа відкрита для різних національностей. В даний час програма Bolt Driver доступна різними мовами для водіїв, які використовують його для роботи. Переважна більшість тих, хто обирає литовську, але навіть серед тих, хто обирає англійську, більшість - литовці, а серед тих, хто обирає російську, багато українців", - сказав Пацевичюс.

Водій має розуміти, що йому кажуть

Едуардас Дубровскіс / „Forus“ nuotr.

Едуардас Дубровскіс, керівник платформи Forus, сказав LRT.lt, що вважає ініціативу дуже логічним кроком.

"Водії, що надають транспортні послуги, повинні знати хоча б базову литовську мову. Дуже легко та зручно замовити таксі через додаток, і зазвичай немає необхідності розмови між клієнтом та водієм, але ми розуміємо, що можуть бути випадки, коли пасажир хоче уточнити деякі деталі поїздки, і у разі непередбаченої ситуації, коли потрібна допомога, водій має розуміти, що йому кажуть", - сказав він.

За словами керівника, в даний час не так багато іноземних водіїв використовують програму Forus при наданні своїх послуг, тому він поки не зафіксував проблем, пов'язаних із мовним бар'єром. Тим більше, у додатку Forus клієнт може вибрати, який автомобіль та водія він хоче замовити для поїздки.

"Це дає нам велику свободу вибору та почуття контролю. Всі користувачі можуть перевірити, якими мовами говорить водій перед поїздкою, а потім вибрати найбільш підходящий варіант", - прокоментував він.

Пропозиції не мають нічого спільного із потребами

Андрюс Романовскіс, президент Литовської конфедерації бізнесу, сказав, що вважає ці пропозиції політичними, які не мають нічого спільного з потребами.

Андрюс Романовскіс / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

"Напевно, тут мають місце політичні питання, але не реальні проблеми. Це не таке важливе питання, що зараз раптом [закон] треба змінювати. Я б сказав, що це більше пов'язано з політикою, ніж з вирішенням реальних проблем. Які реальні проблеми ми вирішуємо, ми вирішуємо скарги споживачів чи вирішуємо реальну проблему?", - розмірковує співрозмовник.

Він нагадав, що коли українці приїжджали до Литви, говорили про мовні вимоги, але вони були нелогічними.

"Всі розуміли, що вимоги нелогічні у сфері обслуговування, у сфері торгівлі, тому що ми мали допомагати людям. На той час політично все було добре. Зараз все знову змінюється, і це вже інша політика", - сказав Романовскіс.