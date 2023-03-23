Українське книговидавництво в умовах війни: підтримка держави, спалення книг на окупованих територіях та «дух козацтва»

В умовах війни більшість українських книговидавництв зіткнулися з логічним і зрозумілим спадом продажів книг. Крім цього, більша частина друкарень була розташована в Харківській області, яка щодня з початку війни зазнає російських ракетних обстрілів. «Навчальний процес триває, потрібні книги та навчальні та мистецькі, проходять конкурси підручників, і наше видавництво у цьому бере активну участь», - ділиться в інтерв'ю LRT.lt завідувачка редакції дошкільної та початкової освіти українського видавництва «Навчальна книга — Богдан» Наталія Будна.

- Як ваше видавництво працює у цей непростий час?

- Спочатку війни наші чоловіки записалися хтось у тероборону, хтось на фронт. Приблизно через три місяці ми трохи оговталися від шокового стану і вирішили відновити роботу нашого видавництва, бо зрозуміли, що, по-перше, людям треба працювати, а по-друге, треба платити податки державі, щоб вона могла платити зарплату вчителям, лікарям, військовим. Поки ми не відновили роботу, багато наших працівників були волонтерами, допомагали іншим. Потрібна була допомога людям, оскільки багато біженців зі східної України почали приїжджати до нас у західну Україну.

- Чи важко було відновити роботу видавництва?

– Не можу сказати, що було дуже важко. З початку війни частина фахівців працювала онлайн, наприклад, хтось оформляв замовлення Інтернетом, хтось працював на складах. Літо пройшло більш-менш спокійно, але особливо важко стало після того, як почали бомбардувати інфраструктуру та електростанції, через це у нас почало пропадати світло, не працювали комп'ютери.

– Як ви відновлювали електроенергію?

– Ми купили генератори, поставили їх у магазинах, в офісі, на виробництві, робота відновилася. Дуже допомогло те, що наше Міністерство освіти не скасувало конкурсу шкільних підручників, адже діти продовжують навчатися, і їм необхідні підручники. Завдяки цьому і видавництва, і друкарні продовжили видавати книжки та навчальну літературу. Ще нам пощастило, що у нас є маленька друкарня у Тернополі, а не у Харкові чи Києві, як у інших. Ми навіть восени їздили на виставку до Франкфурта.

- Яка зараз ситуація із продажем книг у країні?

- Звичайно ж, продажі впали, особливо у порівнянні з ковідними часами, коли попит на книги був неймовірно високий. Коли були ковідні обмеження, наш президент запустив програму «єПідтримка»: держава надавала вакцинованим громадянам 1000 гривень, які можна було витратити на купівлю ліків, на похід до театру, спортивних клубів чи на придбання книг. Тому з осені 2021 року і до початку війни ми спостерігали зростання продажів книг не лише у нашому, а й у інших видавництвах. Дивно, але багато людей вирішили витратити свою "ковідну тисячу" на книги.

- Виходить, що люди, вибираючи між ліками та книгами, віддавали перевагу останнім?

- Складно узагальнено говорити, але здебільшого пенсіонери витрачали цю тисячу на ліки, а молодь – на книги. Мені здається, що у нашому місті близько 80% людей використали цю тисячу на книги. І тому не порівняти сьогоднішні продажі з тими продажами, але ми все одно дуже радіємо, що люди купують книги. Багато книг ми безкоштовно передаємо до країн, де є наші біженці – це Польща, Німеччина, Італія, Іспанія. Для цього ми маємо державний проект “Книжки без кордонів” (книги без кордонів) під патронатом першої леді країни. Ідея в тому, щоб у кожної дитини, яка опинилась далеко від свого будинку, була можливість придбати книги рідною мовою.

Проєкт «Книги без кордонів» / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Також є ще одна програма "Українські книжкові полички" (українська книжкова поличка). Ця програма має на меті надати для безкоштовного публічного доступу книги українською мовою. Наприклад, таку поличку можна знайти у бібліотеках у країнах Європи. Український інститут книги та держава закуповували у всіх видавництв книги для цього проєкту. Завдяки таким програмам та проєктам багато видавництв, у тому числі й ми, отримали колосальну підтримку. Так ми й працюємо, маємо приватне видавництво, тому, в основному, ми розраховуємо на свої сили.

- Чи є такі видавництва, які змушені були закритися через війну?

- Я не знаю. Говорячи про великі українські видавництва, такі як «Абабагаламага», «Фоліо», «Клуб Сімейного Дозвілля», - з них ніхто не закрився. Багато видавництв розташовувалися у Харкові, вони постаралися перевезти свої книги до інших міст України, дуже багато перевезли та розмістили у західній Україні та центральній Україні. Так, вони перемістилися, але не зачинилися.

Харків / AP nuotr.

- Чи відомі випадки, коли окупанти знищували українські книги?

- Я сама такого не бачила, але відомий факт, що в Маріуполі окупанти викидали книги українською мовою з бібліотечних фондів Приазовського державного університету для їхнього подальшого знищення. Також відомі випадки, що на окупованих територіях масово спалюють у котельнях українську літературу.

- Чому? Це ненависть до української мови, культури?

- Так, навіть, я сказала б, до будь-якого українця, вони хочуть знищити нас як націю, тому що ми хочемо бути незалежними, у нас є дух свободи, у нас це в крові. Нас багато хто питає, чому ви не любите росіян, а ми не можемо навіть пояснити. Але мені здається, що я знайшла відповідь для себе – вони раби, вони звикли, що у них є цар, а у нас «дух козацтва», ми завжди хотіли і хочемо бути вільними та незалежними. Я думаю, що литовці – такі самі, ви дуже хороші націоналісти, і я завжди ставлю вас за приклад.

– Що читають люди на окупованих територіях? Чи можна там придбати книжки українською мовою?

- Ні, там немає пунктів продажу українських книговидавництв. Там немає практично нічого нашого, все російське, особливо Донецьк та Луганськ, вони вже дев'ятий рік під окупацією, і я навіть не знаю, що ми робитимемо, коли звільнимо ці території.