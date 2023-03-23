У львівському центрі реабілітації "Незламні" присвятять поверх Вільнюсу

Один із семи поверхів львівського центру реабілітації "Незламні" присвятять литовському місту Вільнюс, яке з нагоди свого 700-річчя пожертвувало для розвитку екосистеми 700 тисяч євро.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає "Еспресо.Захід".

Мер Вільнюса Реміґіюс Шимашюс та міський голова Львова Андрій Садовий оглянули ремонти, які тривають у приміщенні майбутнього центру, та поспілкувалися із працівниками і пацієнтами, які проходять реабілітацію.

Відомо, що Вільнюс з нагоди свого 700-річчя пожертвував для розвитку екосистеми реабілітації у Львові 700 тисяч євро.

Мер литовського міста відзначив, що ця допомога для Львова є дуже символічною, адже це спільна боротьба усіх європейських країн за вільне життя і свободу.

Зауважимо, розвивати екосистему "Незламні" у Львові допомагають чимало благодійників та донорів, серед яких, зокрема, і німецьке місто Фрайбург, якому також присвятять один із поверхів центру.

"Лише торік у Першому медичному об’єднанні Львова пролікували пів мільйона людей, з яких 11 тисяч – це важкопоранені люди внаслідок війни. А повноцінна реабілітація і є частиною лікування. Тому, завдяки центру люди з усієї України отримають абсолютно новий доступ до реабілітації безкоштовно: це можливість рятувати, протезувати і реабілітувати українців в Україні", – додали у мерії Львова.

Зазначимо, у Національному реабілітаційному центру "Незламні" на базі Першого медичного об’єднання Львова за рік 100 українців отримали безкоштовні протези.